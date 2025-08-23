Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono ufficialmente una coppia, ecco la prima foto sui social

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Ora è ufficiale: Chiara Ferragni ha una relazione con Giovanni Tronchetti Provera. A rendere pubblico il rapporto tra i due è stata proprio l’imprenditrice digitale con un post su Instagram nel quale i due sono ritratti in barca al tramonto. La storia tra Ferragni e Tronchetti Provera dura da circa un anno secondo gli esperti di gossip e sarebbe sopravvissuta anche a presunti recenti allontanamenti.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: la prima foto ufficiale

Dopo voci, foto rubate dai paparazzi e rumours di crisi, ora la relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera è stata ufficializzata. A renderla pubblica ci ha pensato la nota influencer con un post su Instagram, subito diventato virale.

Significativo questo step nella loro storia d’amore in quanto, fin ora, mai i due avevano voluto condividere con i propri followers un’immagine che li vedeva uniti e innamorati.

Lo scatto dell’influencer e dell’imprenditore subito virale sui social

È arrivato il post su Instagram che tutti i followers di Chiara Ferragni attendevano ormai da tempo: quello che ufficializza la relazione con Giovanni Tronchetti Provera. Nello scatto condiviso sui social, si vedono i due abbracciati e sorridenti, in tenuta estiva, a bordo di una barca, probabilmente in Turchia.

L’immagine è corredata da un emoticon con due stelle ed è diventata ben presto virale sui social. Migliaia e migliaia i like e i commenti che sono arrivati. Tra le prime a esultare per questo scatto la madre di lei, Marina Di Guardo, e le sue sorelle, Valentina e Francesca.

Felici del fatto che la coppia sia uscita allo scoperto anche diverse amiche e colleghe, come Chiara Biasi, e, naturalmente, tutti i seguaci della donna, tra le personalità più note sul social network.

Niente crisi, perché non si erano mai fatti vedere insieme

Come detto, si tratta di uno step importante per la coppia. Fin ora infatti, nonostante la coppia si conoscesse da più di un anno, mai si erano mostrati pubblicamente sui social. Secondo i ben informati, dietro questa scelta, c’era una sorta di veto imposto dalla famiglia dell’imprenditore.

Soprattutto Cecilia Pirelli, madre di Giovanni Tronchetti Provera, non avrebbe gradito l’esposizione pubblica della nota famiglia. Una diffidenza che pare dunque essere stata messa da parte a testimonianza di una relazione che va a gonfie vele e che avrebbe resistito anche a una recente crisi, come scritto dai giornali di gossip.

Chiara Ferragni ha da poco divorziato dall’ex marito, Fedez. I due hanno avuto due figli, Leone e Vittoria.