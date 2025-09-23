Chiara Ferragni e il processo per il pandoro, signora di 70 anni chiede 500 euro: credeva di fare beneficenza

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

A Milano è iniziato il processo a Chiara Ferragni per truffa aggravata sul caso pandoro Balocco e uova Dolci Preziosi. Con lei imputati Damato e Cannillo, mentre Alessandra Balocco è uscita dal procedimento per decesso. Tre le parti civili ammesse, tra cui una consumatrice che chiede 500 euro. Prossima udienza programmata per il 4 novembre.

Al via il processo a Chiara Ferragni

È entrato nel vivo martedì 23 settembre il processo che vede imputata Chiara Ferragni, accusata di truffa aggravata insieme a Fabio Maria Damato e Francesco Cannillo per le note vicende legate al pandoro Balocco e alle uova di Pasqua Dolci Preziosi.

La prima udienza, di carattere predibattimentale, si è svolta presso il Tribunale di Milano con la richiesta di ammissione di tre parti civili: due associazioni dei consumatori, Casa del Consumatore e Adicu, e una donna che aveva acquistato il pandoro credendo di contribuire a una causa benefica.

C’è anche una 70enne

La consumatrice, Adriana, 70enne di Avellino, ha reso nota la propria intenzione di costituirsi parte civile tramite la sua legale.

La donna ha dichiarato di aver comprato il dolce natalizio a 9 euro, convinta che parte del ricavato fosse destinato alla beneficenza. La successiva scoperta della presunta truffa l’ha spinta a chiedere un risarcimento pari a 500 euro.

L’udienza si è conclusa con un rinvio al 4 novembre, data in cui verrà stabilito se le parti civili saranno effettivamente ammesse al processo. Non si è discusso di riti alternativi, anche se gli avvocati della Ferragni hanno lasciato intendere che la strada più probabile potrebbe essere quella di una definizione economica, con la possibilità di valutare successivamente il rito abbreviato.

Il pandoro-gate

Alla sbarra, oltre a Ferragni, assente in aula, figurano l’ex manager Damato e il presidente del CdA di Cerealitalia, Cannillo. Diversa la posizione di Alessandra Balocco, deceduta di recente, per la quale è stato dichiarato il non luogo a procedere.

Secondo la Procura, gli imputati avrebbero pubblicizzato iniziative benefiche legandole in maniera ingannevole alle vendite del pandoro e non a una donazione fissa già stabilita, approfittando così della fiducia dei consumatori. In questo modo avrebbero ottenuto un guadagno ritenuto illecito di oltre 2 milioni di euro.

A seguito delle contestazioni, l’Antitrust ha già multato Chiara Ferragni e la stessa, per chiudere le polemiche, ha raggiunto un’intesa con Codacons, versando in totale 3,4 milioni di euro come forma di riparazione.