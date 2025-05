Chiara Ferragni fa pace col Codacons ma litiga con Michel Dessì: lo scontro col giornalista di Mediaset

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Chiara Ferragni si è scontrata con il giornalista di Mediaset Michel Dessì, che ha tentato di farle alcune domande riguardo le sue aziende durante le un evento per la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e l’omotransfobia organizzato da Codacons.

Lo scontro tra Ferragni e Dessì

Durante un incontro sulla sensibilizzazione contro l’omotransfobia e la violenza sulle donne, Chiara Ferragni ha discusso con il giornalista Michel Dessì. Le domande del cronista di Mediaset erano state inizialmente ben accolte.

Ferragni ha spiegato di aver “fatto pace” con l’associazione dei consumatori, con la quale stava collaborando per l’evento: “Sono contenta di trattare questi temi con loro” ha dichiarato.

Chiara Ferragni durante l'evento

Quando però le domande hanno iniziato a vertere su questioni non inerenti all’evento, come le aziende dell’influencer, in difficoltà dopo la vicenda che ha riguardato anche Balocco, la conversazione si è fatta più accesa.

Cosa ha detto Chiara Ferragni

Ferragni ha subito risposto: “Sono qui per parlare di violenza sulle donne, quindi non risponderò a domande sul privato. Io comunico tramite i miei social, le novità belle che arriveranno nei prossimi mesi le dirò io”.

“È per quello che non faccio interviste, di certe cose non posso parlare, e quando sarò libera di parlare lo farò io”, ha continuato l’influencer, esprimendo disappunto per la domanda del cronista.

L’attacco al giornalista di Mediaset

Ferragni ha poi attaccato nuovamente i giornalisti per il contesto in cui ha posto le domande: “Seguirmi in venti persone quando stiamo parlando di un argomento così delicato come la violenza sulle donne non è professionale” ha dichiarato l’influencer.

“Io non insegno ai giornalisti come devono fare il loro mestiere, ma le cose a cui potevo rispondere ho risposto” ha quindi concluso sull’argomento, ribadendo di non voler rispondere.

La questione si è conclusa con una polemica sull’atteggiamento delle guardie del corpo dell’imprenditrice: “I miei bodyguard non mettono le mani addosso a nessuno. Non ho bisogno di ripulirmi l’immagine, i miei fatti parleranno per me sempre e così le cose in cui credo”.