Chiara Ferragni "fiduciosa" prima della sentenza su pandoro e uova, rischia la condanna per truffa aggravata

Chiara Ferragni si è detta “tranquilla e fiduciosa” prima della sentenza nel processo che la vede imputata per truffa aggravata, assieme ad altre due persone, per i noti casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. Per l’imprenditrice digitale e influencer è stata chiesta una condanna a un anno e 8 mesi senza attenuanti. La sentenza è attesa per le ore 15,30

L’arrivo di Chiara Ferragni in Tribunale

Chiara Ferragni è entrata nell’aula della terza penale di Milano nella mattinata di mercoledì 14 gennaio, nel giorno della sentenza nel processo che la vede imputata per truffa aggravata.

“Sono tranquilla e fiduciosa“, ha detto sorridendo ai fotografi e cronisti presenti.

L’arrivo di Chiara Ferragni in tribunale lo scorso 19 dicembre.

Processo Chiara Ferragni: gli scenari e cosa rischia

L’aggiunto Eugenio Fusco e il pm Cristian Barilli hanno richiesto per Chiara Ferragni una condanna a un anno e 8 mesi senza attenuanti.

In base alle indagini del Nucleo di Polizia economico finanziaria della Gdf, come riportato da ANSA, tra il 2021 e il 2022 l’imprenditrice avrebbe ingannato follower e consumatori ottenendo presunti ingiusti profitti in relazione a quelle vendite dei due prodotti, il cui prezzo non comprendeva la beneficenza pubblicizzata, per circa 2,2 milioni.

Per l’accusa, Chiara Ferragni con il suo ex collaboratore Fabio Damato, anche lui imputato (per lui è stata chiesta una condanna a un anno e 8 mesi), avrebbe avuto un “ruolo preminente” nelle campagne commerciali con cui sarebbe stata realizzata la presunta truffa con “grande diffusività”, perché i suoi 30 milioni di follower si fidavano di lei e alle sue società spettava “l’ultima parola” nell’ambito degli accordi con Balocco e Cerealitalia.

Per il terzo imputato, il presidente di Cerealitalia Francesco Cannillo, l’accusa ha richiesto una condanna a un anno.

La versione di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, che sul fronte amministrativo ha già versato risarcimenti e donazioni per circa 3,4 milioni di euro, ha sempre ribadito la sua innocenza.

Da parte dell’imprenditrice digitale e influencer, come evidenziato dagli avvocati Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, “non c’è stato alcun dolo“, ossia nessuna volontà di raggirare i consumatori, e dal punto di vista oggettivo degli elementi probatori non si è verificata alcuna truffa.

A che ora è attesa la sentenza nel processo su Chiara Ferragni

Stando a quanto riportato dall’agenzia Adnkronos, il giudice di Milano Ilio Mannucci Pacini è in camera di consiglio per decidere. La Procura, rappresentata dai pubblici ministeri Eugenio Fusco e Cristian Barilli, non ha replicato e il verdetto è atteso alle ore 15,30.

