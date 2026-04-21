Chiara Ferragni in aereo spaventata dai fulmini sul volo dalla Namibia, "rovesciata il caffè sui pantaloni"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Brutta disavventura per Chiara Ferragni sull’aereo durante il volo che dalla Namibia la stava riportando in Italia: l’imprenditrice digitale e influencer ha mostrato sui social tutto il suo spavento per i tanti fulmini che hanno accompagnato il viaggio a bordo del velivolo. Una volta atterrata, Chiara Ferragni ha rassicurato i suoi follower: “Mi sono rovesciata il caffè sui pantaloni ma sono tornata”.

Volo da incubo per Chiara Ferragni dalla Namibia all’Italia

Chiara Ferragni ha documentato l’accaduto con una serie di Storie pubblicate sul suo profilo Instagram.

Nella prima si vede l’imprenditrice digitale e influencer a bordo dell’aereo, che rivela di avere paura dei fulmini ben visibili dal finestrino. “Non ho mai visto nulla del genere su un aereo prima d’ora”, si legge in una seconda Storia. Poi, una volta atterrata, Chiara Ferragni si è mostrata sorridente, accompagnando lo scatto con la scritta “Mi sono rovesciata il caffè sui pantaloni ma sono tornata”.

ANSA

Il viaggio di Chiara Ferragni in Namibia

Il volo da incubo non ha rovinato, però, i ricordi di Chiara Ferragni sul viaggio in Africa.

In un’altra Storia, infatti, ha raccontato: “Sono appena tornata da uno dei viaggi più belli che io abbia mai fatto, in Namibia. Volevo farlo da tantissimo tempo e finalmente sono riuscita a organizzarlo e a partire. È stato un viaggio meraviglioso perché i paesaggi sono sempre molto diversi e ogni giorno fai cose inaspettate e diverse dal giorno prima”.

Chiara Ferragni ha anche dedicato un post al viaggio in Namibia: “Questo viaggio in Namibia non è stato solo un’avventura: per me ha significato chiudere un cerchio. Mi sono trovata a contatto con la natura, mi sono sentita presente e amata e ho capito davvero perché le cose dovevano andare in un certo modo per essere 1000% più felice e me stessa di quanto io sia mai stata”.

Sempre via social, Chiara Ferragni ha confidato di aver pianto lacrime di gioia in diverse occasioni durante il viaggio in Namibia.

Nuovo viaggio per Chiara Ferragni

Il ritorno in Italia non è durato molto per Chiara Ferragni, che ha già lasciato il Paese per un nuovo viaggio. La prima tappa è a Parigi, in Francia.