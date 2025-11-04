Chiara Ferragni in Tribunale a Milano per il processo-Pandoro, sentenza attesa a gennaio col rito abbreviato

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Chiara Ferragni si è presentata in Tribunale a Milano per prendere parte alla seconda udienza pre-dibattimentale del cosiddetto processo Pandoro. Si tratta del procedimento che vede imputata l’influencer e imprenditrice digitale, assieme ad altre due persone, per truffa aggravata per i noti casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. “Fase difficile della mia vita“, ha dichiarato dopo essere uscita dall’aula. La sentenza è attesa a gennaio, col rito abbreviato.

Perché Chiara Ferragni si è presentata in Tribunale a Milano

Nella mattinata di martedì 4 novembre Chiara Ferragni si è presentata in Tribunale a Milano.

Assistita dagli avvocati Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, l’imprenditrice e influencer è entrata nell’aula della terza sezione penale, davanti al giudice Ilio Mannucci Pacini.

A che punto è il processo Pandoro di Chiara Ferragni

Nell’udienza a porte chiuse in Tribunale, a Milano, Chiara Ferragni, ha indicato il rito con cui vuole essere processata, che, come riportato da ANSA, è quello abbreviato.

Fuori dall’aula, parlando ai giornalisti, ha dichiarato:

“Grazie per l’attenzione, grazie di essere qua. È una fase sicuramente difficile della mia vita e penso mi capirete se non mi sento di fare ulteriori dichiarazioni, però grazie di essere qua e andiamo avanti”.

Si tornerà in aula il prossimo 25 novembre, quando il giudice dovrà decidere sulla richiesta di costituzione di parte civile fatta dall’associazione Casa del Consumatore.

La sentenza è attesa nel mese di gennaio.

Cos’è il rito abbreviato e come funziona

Il rito abbreviato, anche noto come giudizio abbreviato, è un procedimento penale speciale previsto dall’articolo 438 del Codice di procedura penale.

Prevede che l’imputato possa chiedere al giudice di rinunciare alla fase di dibattimento in cambio di uno sconto di pena.

Il giudice è chiamato a emettere la sentenza sulla base degli atti acquisiti prima delle conclusioni finali.

Optando per il rito abbreviato, quindi, l’imputato, non può fornire delle prove a sua discolpa, bensì viene giudicato sulla base delle prove raccolte dal pubblico ministero. Tutto ciò comporta anche una riduzione della durata del processo.

In caso di condanna, il giudice ordina la riduzione di un terzo della pena per quanto riguarda i delitti e della metà per le contravvenzioni.

Con il rito abbreviato la condanna all’ergastolo è sostituita con la reclusione a 30 anni, mentre l’ergastolo con isolamento diviene ergastolo semplice.