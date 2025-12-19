Chiara Ferragni nega la truffa al processo per il Pandoro Gate, per la difesa "è innocente e non c'è reato"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

“Sappiate che Chiara è innocente da qualunque punto di vista si guardi questa vicenda. Non c’è reato”. Queste le prime dichiarazioni rilasciate dagli avvocati di Chiara Ferragni, Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana. Le parole sono state rilasciate ai cronisti presenti durante una pausa del processo in rito abbreviato che vede imputata l’imprenditrice digitale per truffa aggravata, dall’uso del mezzo informatico, in relazione alle operazioni commerciali Pandoro Balocco Pink Christmas per il Natale 2022 e le Uova di Pasqua Chiara Ferragni – sosteniamo i Bambini delle Fate per il periodo di Pasqua del 2021 e del 2022.

Le parole dei legali di Chiara Ferragni

Le parole degli avvocati Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana sono riportate da Il Mattino.

Durante una pausa dell’udienza, i legali hanno chiarito la posizione della loro assistita.

ANSA L’uscita di Chiara Ferragni dal tribunale, Milano 4 novembre 2025:

“Abbiamo presentato gli elementi a favore dell’innocenza di Chiara e aspettiamo la conclusione da parte degli altri difensori”, le parole degli avvocati.

Inoltre hanno aggiunto “Abbiamo sostenuto che Chiara è innocente, abbiamo sostenuto l’innocenza di Chiara per molteplici ragioni, le abbiamo rassegnate al giudice e le lasciamo alla camera di consiglio”.

La sentenza è attesa per il 14 gennaio 2026.

Le dichiarazioni di Chiara Ferragni

Presente in aula, durante il processo, anche Chiara Ferragni, imputata per truffa aggravata, ha rilasciato delle dichiarazioni ai cronisti presenti.

Il Mattino ha riportato le parole dell’influencer: “Ho ascoltato i miei difensori, sono tranquilla e fiduciosa”

La richiesta dei pm

I pm hanno chiesto per l’imprenditrice digitale una condanna a un anno e 8 mesi senza attenuanti.

Secondo i pubblici ministeri, Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato avrebbe avuto un “ruolo preminente” nelle campagne commerciali con cui sarebbe stata realizzata quella truffa con “grande diffusività”.

“Tutto quello che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto in buona fede, nessuno di noi ha lucrato”, ha spiegato l’imprenditrice con dichiarazioni spontanee il 25 novembre.

Come riportato dall’ANSA, Chiara Ferragni ha già chiuso il fronte amministrativo ed effettuato risarcimenti e donazioni per 3,4 milioni di euro.