Chiara Ferragni prosciolta, lo sfogo sui social: "Non è un'assoluzione a metà come qualcuno ha fatto credere"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Chiara Ferragni ha commentato sui propri profili social il proscioglimento ottenuto dal tribunale di Milano nel processo penale sul caso nato dalla sua collaborazione con Balocco alla realizzazione di un pandoro in edizione limitata nel 2022. L’influencer ha sottolineato che la decisione del giudice non è un'”assoluzione a metà, come alcuni la definiscono”.

Lo sfogo di Chiara Ferragni dopo il proscioglimento

Chiara Ferragni è tornata a parlare apertamente del caso del Pandoro Pink Christmas dopo il suo proscioglimento dal processo penale per truffa.

L’influencer si è detta sollevata per il risultato arrivato dopo “due anni a dir poco complessi“, ribadendo di essersi presa la responsabilità di quelli che ha definito “errori amministrativi”.

ANSA

Ferragni ha tenuto a sottolineare l’insensatezza delle accuse, affermando che, all’apice del suo successo, non aveva alcun interesse a truffare nessuno. Ha poi ribadito che la formula utilizzata per porre fine al processo equivale a un’assoluzione:

La decisione di ieri non è un’assoluzione a metà come qualcuno ha tentato di far credere. È, se possibile, qualcosa di ancora più chiaro: significa che questo processo, così come era stato costruito, non aveva nemmeno i presupposti per esistere fino in fondo.

Cosa è successo nel processo

Il tribunale di Milano ha prosciolto Ferragni perché il reato per cui era imputata, la truffa, richiede una querela per arrivare a processo. Nell’ordinamento italiano, infatti, buona parte dei reati richiede che qualcuno denunci il fatto perché si arrivi a un processo.

Solo pochi, i più gravi, sono perseguiti “d’ufficio”, cioè senza querela. Nel caso di Ferragni la querela era stata presentata dal Codacons, ma era stata ritirata dopo che l’influencer aveva pagato un risarcimento.

Senza querela non può esserci nessun processo per truffa. Il giudice ha riconosciuto questo fatto e ha quindi prosciolto Ferragni.

L’esito non era però scontato. Se la truffa semplice richiede una querela infatti, la truffa aggravata può essere perseguita d’ufficio. Il giudice ha però escluso l’aggravante della minorata difesa dei consumatori, quindi il reato contestato è diventato truffa semplice. Da qui il proscioglimento.

Le multe a Chiara Ferragni

Per il caso del Pandoro Balocco, quindi, Ferragni non è stata condannata, ma ha ricevuto, nel 2023, una multa dall’autorità garante per la concorrenza (l’Antitrust) da 1,4 milioni di euro.

Il caso ha però in generale rovinato l’immagine dell’influencer e causato la fine del picco di popolarità da lei stessa citato, oltre a mettere in seria difficoltà le sue aziende.

A questo si è aggiunto, poco tempo dopo, anche il divorzio dal marito, il rapper Fedez.