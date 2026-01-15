Chiara Ferragni prosciolta torna a parlare di "errore di comunicazione" e di Fedez, "mi sentivo abbandonata"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Dopo la sentenza che la vede prosciolta, Chiara Ferragni ripercorre il caso pandoro parlando del famoso “errore di comunicazione” e rivendicando la sua buona fede, e affronta anche il tema della separazione da Fedez, vissuta come un momento di solitudine nel pieno dell’inchiesta. La fine del procedimento segna per lei la chiusura di una fase complessa: “Ora ricomincio a vivere”.

Chiara Ferragni prosciolta dalle accuse

Il tribunale di Milano ha chiuso il procedimento penale legato al cosiddetto pandoro gate con il proscioglimento di Chiara Ferragni. L’articolo 531 del codice di procedura penale, pronunciato in aula, ha sancito l’estinzione del reato, ponendo fine a una vicenda durata circa due anni.

Ferragni, in una intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha raccontato di aver pianto e di aver abbracciato il proprio legale subito dopo aver ascoltato la formula della sentenza. Ha ribadito di conoscere il significato tecnico dell’articolo citato, sottolineando di aver sempre confidato nell’assenza di elementi per configurare una truffa.

“Sono stati due anni in cui tutte le cose che potevano andare male sono andate male” ha detto Chiara Ferragni, parlando di un periodo definito complesso, in cui, a suo dire, molte circostanze personali e professionali si sono sovrapposte.

L’errore di comunicazione

Tornando nel merito dell’inchiesta, Chiara Ferragni ha ammesso un errore di valutazione, in particolare sul piano comunicativo. Ha spiegato di aver agito in buona fede, senza prevedere i rischi legati alla promozione dell’operazione benefica connessa al pandoro griffato, che ha poi portato alla sanzione dell’Antitrust.

L’imprenditrice ha parlato di “errore di comunicazione verso i consumatori”, distinguendolo da qualsiasi intento fraudolento, dichiarando di essersi assunta la responsabilità delle scelte fatte e di aver compreso, col senno di poi, la necessità di una gestione più strutturata e prudente.

Ferragni ha spiegato che il vero limite fu la sottovalutazione dei rischi: “Il problema è stato non capire che anche una questione del genere potesse avere dei rischi se non gestita bene, mentre io vedevo solo come una cosa positiva”. Un’ingenuità che oggi collega alla mancanza di figure più esperte al suo fianco e che, a suo dire, ha segnato un punto di svolta nel modo di affrontare progetti e comunicazione.

La separazione da Fedez

Nel corso dell’intervista, Chiara Ferragni ha affrontato anche il tema della separazione da Fedez, collocandola nel momento che ha definito di maggiore difficoltà personale. Ha parlato di una rottura avvenuta sotto gli occhi del pubblico, proprio mentre era coinvolta nel procedimento giudiziario.

“Mi sono sentita completamente abbandonata”, ha dichiarato, riferendosi a quella fase. A starle vicino, ha spiegato, sono stati “la mia famiglia, mia mamma, i miei cari amici, gli avvocati”. Un sostegno che, secondo il suo racconto, è stato decisivo nei momenti più difficili.

Guardando avanti, ha aggiunto: “In questi due anni ho fatto un lavoro su me stessa pazzesco, ho imparato a prendermi cura della mia persona e a credere ogni giorno che la verità sarebbe emersa. Ora pian piano comincerò a parlare e racconterò senza rabbia cosa sono stati questi due anni”.