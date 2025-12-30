Chiara Francini è la camionista Paola in La Voce di Cupido: "Mi somiglia, l'ironia serve a stare in piedi"

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

In un mondo di uomini, con le mani sul volante e le unghie sempre perfette, Paola, la protagonista del film La voce di Cupido in onda su Rai 1 il 30 dicembre, macina chilometri e stereotipi. Camionista di razza, figlia d’arte, donna orgogliosa che non fa sconti a nessuno, è decisa a conquistare il premio “Camionista dell’anno”, un traguardo che profuma di rivalsa e memorie familiari. Ma, quando un piccolo incidente (e un grande imprevisto) la bloccano in mezzo alla Sila a pochi giorni da Capodanno, tutto cambia. Il camion non riparte, la gara rischia di sfumare, e accanto a lei si ritrova niente meno che Lucio, il podcaster più amato d’Italia, colui la cui voce, finora, aveva solo ascoltato con adorazione. Da lì parte un viaggio rocambolesco tra tre personaggi improbabili: Paola, Lucio (Giorgio Marchesi) e Carlo (Michele Rosiello), autista di NCC dall’eleganza vintage e un passato da sanare. Diretto da Ago Panini e scritto da Maria Sole Limodio con Pietro Seghetti per la collezione Purché finisca bene, La voce di Cupido è molto più di una commedia romantica “on the road” prodotta da Pepito Produzioni. È un film sul movimento e sull’arresto, sulle maschere che indossiamo per reggere la vita e su ciò che accade quando, per un attimo, siamo costretti a toglierle. Paola non è solo una donna in un mondo maschile: è una figura complessa, fragile sotto la corazza, dolce senza mai essere docile. E il suo viaggio è anche il nostro: imparare ad ascoltare quella voce – interiore – che troppo spesso zittiamo per non sentire. A darle corpo e anima c’è Chiara Francini, attrice e scrittrice che da anni racconta l’identità femminile attraverso ruoli sempre autentici, ironici, stratificati. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Chiara Francini riflette sul valore dell’ironia come struttura di resistenza, sulla voce come rivelazione, sulle fermate obbligate della vita che spesso coincidono con i momenti più veri. Lei e Paola, in fondo, si somigliano più di quanto si possa immaginare: forti, vulnerabili, appassionate e coraggiose. Capaci di guidare in avanti senza dimenticare chi sono.

Paola è una donna tosta, indipendente, spesso sopra le righe, ma nasconde una tenerezza che affiora solo quando il suo “camion interiore” si ferma. C’è un lato di lei Chiara che tiene ben nascosto dietro la corazza dell’ironia?

“Sì, c’è. L’ironia per me non è una maschera leggera, è una struttura di tenuta. Serve a stare in piedi, a non farsi schiacciare dal rumore. Ma la tenerezza non sparisce: resta lì, in attesa. Affiora quando il movimento si interrompe, quando smetti di correre e non devi più dimostrare nulla. Paola è così, e in questo mi somiglia: finché vai, reggi; quando ti fermi, senti. E sentire non è mai comodo, ma è necessario”.

Il film gioca molto sul contrasto tra ciò che si mostra e ciò che si è davvero. Lei, che è anche scrittrice e spesso racconta l’identità femminile in chiave brillante ma profonda, che rapporto ha con le maschere che indossiamo ogni giorno?

“Le maschere non sono una menzogna: sono un linguaggio. Le indossiamo per sopravvivere, per muoverci nel mondo, per non esporci del tutto. Il problema non è averle, ma dimenticarsi di toglierle. Scrivere – e recitare – per me è proprio questo: creare uno spazio in cui la maschera può cadere senza fare scandalo. Dove si può essere contraddittorie, vulnerabili, anche scomode. L’identità femminile, quando è vera, non è mai lineare: è stratificata, mobile, viva”.

Paola si innamora della voce di un uomo prima ancora di conoscerlo. Lei, invece, è mai stata sedotta da una voce (non per forza romantica) capace di toccarla nel profondo?

“Sì, spesso. Le voci sono rivelatrici: tradiscono quello che le parole cercano di nascondere. Una voce può contenere coraggio, paura, desiderio, ferite. Non parlo solo di seduzione romantica: una voce può aprirti una crepa, farti riconoscere qualcosa che non sapevi di sapere. Per questo nel film la voce è centrale: perché arriva prima dello sguardo, e va più a fondo”.

Nel film, Paola guida un camion, è in continuo movimento, ma a un certo punto resta bloccata ed è costretta a fermarsi. Nella sua vita, c’è stato un momento in cui “fermarsi” è stato l’unico modo per ritrovarsi?

“Sì. E non una volta sola. Ci sono momenti in cui andare avanti diventa una fuga, non una scelta. Fermarsi allora non è una resa, è un atto di lucidità. Quando ti fermi sei costretta ad ascoltare quello che il movimento copriva: le domande vere, i desideri rimasti indietro, le paure. È scomodo, ma è lì che ti ritrovi. Paola lo impara sulla strada; io l’ho imparato nella vita”.

La protagonista vive in un mondo prevalentemente maschile, ma riesce a farsi valere con talento e carisma. Cosa significa, per lei, essere una donna che “macina strada” in ambienti ancora dominati da dinamiche maschiliste, anche nel mondo dello spettacolo?

“Significa sapere che nulla ti verrà regalato. Significa dover dimostrare spesso il doppio, ma anche imparare a non chiedere autorizzazioni. Paola non entra in competizione per piacere: fa il suo lavoro, punto. Questo per me è il vero scarto. Non adattarsi allo sguardo altrui, ma restare fedeli a ciò che si è. Il carisma nasce da lì, non dalla conquista”.

Paola è una “queen” dell’asfalto, ma ha un debole per l’amore e le storie romantiche. Lei, Chiara, come vive il romanticismo oggi, in un mondo che spesso lo liquida come debolezza o ingenuità?

“Io credo che il romanticismo sia una forma di resistenza. In un mondo cinico, veloce, disincantato, continuare a credere nell’amore, nella cura, nell’ascolto non è ingenuità: è coraggio. Paola ama le favole perché non rinuncia alla complessità, ma nemmeno alla possibilità di stupirsi. Il romanticismo non è negare la realtà, è decidere di non renderla più povera di quanto già sia”.

Nel film il camion di Paola si chiama Armando. Se dovessi dare un nome al “veicolo” con cui lei affronta la vita, quale sarebbe e perché?

“Lo chiamerei Nina. O Lola. Nina perché è un nome dolce e accogliente, ma anche potente, ampio. Un nome che tiene insieme cura e forza senza contraddirsi. Se avessi una figlia, la chiamerei così. Lola perché è più spigolosa, più istintiva, una che non chiede permesso. In fondo sono entrambe: Nina quando accolgo, Lola quando vado”.