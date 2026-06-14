Chiara Guerra uccisa a coltellate dal nipote a San Stino di Livenza vicino Venezia, chi era l'insegnante

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Sarebbe stata accoltellata a morte dal nipote 17enne per questioni legate all’eredità della famiglia e gettata in un corso d’acqua. Non è stato ancora trovato il corpo di Chiara Guerra, la 53enne professoressa di italiano uccisa a San Stino di Livenza, il cui cadavere sarebbe stato occultato in un canale dal ragazzo. Mentre proseguono le indagini per chiarire le circostanze dell’omicidio, sono tanti i messaggi in ricordo dell’insegnante conosciuta e stimata nel piccolo comune del Veneziano.

L’omicidio di Chiara Guerra

Il 17enne ha confessato il delitto dopo l’interrogatorio nella notte tra sabato 13 e domenica 13 giugno, dichiarando di aver accoltellato la zia per motivi legati a dei dissidi familiari.

Il ragazzo ha ammesso di aver ucciso la 53enne nella giornata di giovedì 11 giugno, giorno in cui l’insegnante è stata vista per l’ultima volta. Sono ancora in corso le operazioni di ricerca del cadavere, con diverse squadre di vigili del fuoco che con i sommozzatori stanno passando al setaccio il canale Malgher, che scorre vicino all’abitazione della vittima e del reo confesso a San Stino di Livenza.

ANSA

La scomparsa e le indagini

Secondo quanto ricostruito finora, di Chiara Guerra non si avevano più notizie da giovedì. La mattina di venerdì non si era presentata all’istituto dove lavorava come insegnante di italiano, dove era attesa nella commissione dell’esame di terza media.

A lanciare l’allarme sarebbe stata un’amica, che, non riuscendo a contattare telefonicamente la 53enne da oltre 48 ore, ha deciso di andare a casa sua, senza però trovarla.

La donna ha dunque avvertito i parenti e le forze dell’ordine, che hanno fatto scattare le indagini sulla scomparsa.

Sentiti i familiari, le domande degli inquirenti avrebbero fatto cadere in contraddizione il nipote, che nella notte ha confessato durante l’interrogatorio con il pm della procura di Pordenone Carmelo Barbaro.

Al magistrato il 17enne ha detto di aver ucciso la zia dopo un rimprovero legato a contrasti familiari tra la 53enne e il fratello, padre del reo confesso.

In seguito all’omicidio, avrebbe trasportato il corpo con una carriola e l’avrebbe gettato nel canale insieme all’arma da taglio.

Gli investigatori stanno cercando di fare chiarezza sulla versione del ragazzo e di capire se non sia stato aiutato da complici. I genitori non risultano indagati.

Il ricordo della prof d’italiano

La notizia dell’omicidio ha scosso profondamente tutta la comunità di San Stino di Livenza, dove Chiara Guerra era conosciuta e benvoluta per essere stata la professoressa di italiano di diverse generazioni di studenti.

La 53enne non era sposata e conduceva una vita riservata. Come testimoniato dal Gazzettino, la vittima era riconosciuta da alunni e colleghi come un’insegnante dedita al proprio lavoro e capace di ascoltare i suoi studenti.

“Dolcissima Chiara, il tuo sorriso, i tuoi consigli e la tua dolcezza rimarranno impressi nel mio cuore e nella mia mente!! Sono sconvolta!” uno dei messaggi rivolti alla professoressa sui social.

A commentare la vicenda anche il sindaco di San Stino, Gianluca De Stefani: “Una situazione di sgomento. La comunità era ancora scossa dalla tragedia di qualche anno fa, oggi nessuno si aspettava un evento del genere. Una famiglia conosciuta e ben insediata nel territorio, sempre rispettosa”.