Chiara Leonetti, l’intervista alla psicoterapeuta e attrice: “Agli artisti il rifiuto fa male”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Che cosa resta di un personaggio quando il sipario si chiude o il regista pronuncia l’ultimo stop? E quanto può pesare, nella vita di un artista, essere continuamente sottoposto al giudizio, al rifiuto, alla competizione e a un sistema nel quale il confine tra ciò che si è e ciò che si porta in scena può diventare sottile? Sono domande ancora poco frequentate quando si parla di cinema, teatro e arti performative. Dietro la dimensione creativa esiste infatti un lavoro fatto di esposizione emotiva, precarietà, aspettative, pressioni sul corpo, rapporti di potere e, per gli attori, della necessità di entrare e poi uscire da vite che non appartengono loro. A questo territorio Chiara Carlotta Leonetti, psicologa, psicoterapeuta ed ex danzatrice e attrice professionista, dedica Psicologia per le arti performative, volume pubblicato da Carocci che prova a mettere a fuoco le specificità psicologiche di chi lavora nello spettacolo. Un tema che Chiara Carlotta Leonetti conosce anche dall’interno e che nell’intervista esclusiva per Virgilio Notizie affronta senza separare l’esperienza clinica da quella vissuta sulla propria pelle. Con Chiara Carlotta Leonetti abbiamo parlato del dolore provocato dai rifiuti, della difficoltà di distinguere il proprio valore personale dall’esito di un provino, dei self tape e del mito dell’“artista tormentato”. Ma anche di cosa possa accadere quando un interprete non riesce ad abbandonare un personaggio, di bullismo e molestie sui set e della necessità di portare prevenzione e competenze psicologiche dentro le produzioni. Fino ad arrivare alla sua storia personale e a una frase che forse racconta, più di molte teorie, il rapporto tra aspettative, arte e benessere: «Da quando mi approccio alla recitazione in questo modo, non ho ansie e sono libera».

Il suo libro, Psicologia per le arti performative, nasce anche da un’esperienza che lei ha vissuto in prima persona. Prima di diventare psicologa e psicoterapeuta è stata danzatrice e attrice professionista. C’è stato un momento del suo percorso artistico in cui ha capito che nel mondo dello spettacolo mancava un’attenzione specifica alla salute mentale?

“Sì, assolutamente. In realtà ci sono stati due momenti distinti. Il primo risale a quando avevo circa 18 o 19 anni e frequentavo l’accademia di danza. Mi rendevo conto di quanto poco si parlasse di benessere psicologico. Eravamo in un ambiente molto pressante e impegnativo, trascorrevamo molte ore al giorno in accademia e la competizione era forte. Le figure apicali controllavano persino i pasti che portavamo da casa. Veniva elogiato chi mangiava una carota e un pacchetto di cracker. C’erano, quindi, dinamiche piuttosto tossiche e la competizione veniva alimentata dagli stessi insegnanti. Era un contesto che, per certi versi, rispecchiava anche il mondo del lavoro che avremmo incontrato una volta usciti dall’accademia e, da questo punto di vista, ci preparava al peggio. Si trattava certamente di un ambiente molto impegnativo, nel quale questi temi non venivano affrontati affatto”.

E il secondo?

“Il secondo momento è arrivato molti anni dopo, quando ero attrice e interpretai un personaggio realmente esistito, con una storia molto traumatica e drammatica nello spettacolo Jung e Spielrein. Era un’ex paziente che in seguito divenne una grande psicoterapeuta. In quell’occasione mi resi conto di quanto immergersi in vicende emotivamente così intense possa lasciare strascichi profondi. Qualche tempo dopo la conclusione iniziai a sperimentare allucinazioni olfattive e sensazioni di vuoto. All’epoca ero seguita da un terapeuta per la morte di mio padre e mi veniva detto che questi fenomeni fossero riconducibili al lutto e non avessero alcun legame con lo spettacolo. Anni dopo, grazie agli studi che ho condotto e approfondendo quanto avveniva all’estero, ho scoperto che si tratta di una condizione sperimentata anche da molti attori. In altri Paesi se ne parla molto, mentre in Italia quasi mai. È stato allora che ho pensato fosse arrivato il momento di affrontare l’argomento anche da noi, non soltanto in relazione a questi aspetti specifici, ma più in generale a tutto ciò che riguarda la salute mentale e il benessere psicologico nel settore dello spettacolo”.

Nel libro racconta anche di aver letto l’intervista di una collega che applicava agli artisti modelli provenienti dalla psicologia dello sport. Quella considerazione per lei è stata una sorta di epifania. Perché, secondo lei, un attore o un danzatore non possono essere considerati semplicemente dei performer chiamati a ottenere la migliore prestazione possibile?

“È stata davvero un’epifania. Se non ricordo male, lessi questa considerazione in un’intervista diversi anni fa. Ancora oggi, comunque, ci sono colleghi che applicano agli artisti modelli derivati dalla psicologia dello sport. A mio avviso, alla base c’è un presupposto errato. È vero che esistono alcune similitudini innegabili. Sia l’artista sia lo sportivo mirano a una prestazione elevata, affrontano prove molto intense e possono andare incontro a infortuni, che rappresentano un problema serio anche per chi lavora nel mondo dello spettacolo. Le differenze, però, sono molte di più. Innanzitutto, nello sport prevale una valutazione basata su parametri oggettivi, mentre nell’arte il giudizio è in larga misura soggettivo. L’atleta viene valutato secondo criteri perlopiù misurabili e l’errore è chiaramente individuabile. In ambito artistico, invece, quello che potrebbe essere considerato un errore può diventare proprio l’elemento che permette di superare un provino. Lo vediamo, per esempio, nelle audizioni di X Factor. Può esserci un cantante bravissimo, tecnicamente ineccepibile, che viene scartato perché non riesce a comunicare qualcosa a un componente della giuria. Al contrario, può essere scelto un altro artista con una preparazione tecnica inferiore, ma capace di suscitare una maggiore risposta emotiva in quel giudice. Entrano quindi in gioco parametri soggettivi che nello sport hanno un peso molto diverso. C’è poi un altro aspetto”.

Quale?

“Affermare che anche l’artista debba semplicemente ‘performare’, a mio avviso, contiene un errore di fondo. Forse poteva valere agli albori del teatro, quando l’attore indossava una maschera e la recitazione era molto più esteriore. Oggi, invece, all’interprete viene chiesto di fare proprio il personaggio, quasi di indossarlo. Allo stesso modo, a un cantante viene chiesto di interpretare un brano entrando nel suo universo emotivo. Il danzatore si colloca in una posizione particolare, a metà tra l’ambito sportivo e quello artistico. Il corpo deve essere uno strumento performante, da affinare e potenziare. Naturalmente questo vale anche per il cantante e per l’attore, che devono sostenere fisicamente la scena, ma assume un’importanza ancora maggiore per chi danza. Allo stesso tempo, oggi al danzatore viene richiesta anche una notevole capacità interpretativa, molto più che in passato”.

Quali conseguenze può avere, sul piano psicologico, vivere per anni esposti al giudizio soggettivo degli altri? E come si impara a convivere con il fatto che ciò che per qualcuno è un ‘no’, per un altro può essere un ‘sì’?

“Il tema della valutazione e dell’esposizione continua al giudizio è centrale. Anche tornando alla differenza rispetto allo sportivo, l’artista porta sempre una parte di sé sulla scena. È molto difficile stabilire con precisione dove finisca la persona e dove comincino il personaggio o l’interpretazione. L’artista è quindi costantemente esposto a un giudizio soggettivo. A questa valutazione si accompagnano inevitabilmente i rifiuti. Soprattutto nei primi anni, anche se può accadere per molto tempo nel corso della carriera, gli esiti negativi possono essere molto più numerosi di quelli positivi. Quando si afferma che un rifiuto fa male, non si tratta di un’esagerazione. È un aspetto il cui impatto psicologico viene spesso sottovalutato”.

Perché il rifiuto può avere un impatto così forte?

“Oggi disponiamo di strumenti avanzati di scansione cerebrale, che aprono nuove prospettive e possibilità di interpretazione. Si è visto, per esempio, che una ferita emotiva attiva aree cerebrali coinvolte anche nel dolore fisico. Un rifiuto, quindi, fa male: ha conseguenze sia sul piano fisico sia su quello psicologico. Per riuscire a conviverci è necessario fare leva sulle proprie risorse interiori. Rappresenta certamente una difficoltà importante, alla quale si aggiungono alcune pratiche del settore che potrebbero essere migliorate. Un attore, per esempio, sostiene un provino e, se non viene scelto, raramente riceve un feedback. Sarebbe utile averlo, anche se mi rendo conto che richiederebbe un impegno ulteriore, per esempio da parte dei casting director. Nella danza la situazione è ancora più spietata. Si partecipa a provini di massa e, a un certo punto, ci si sente dire: ‘I numeri 5, 10 e 50 sì, gli altri fuori’. Senza neppure sapere il motivo. È proprio questa assenza di spiegazioni a fare male e a generare domande come: ‘Dove ho sbagliato?’. Molto spesso, però, non si tratta affatto di una performance sbagliata. Può essere semplicemente un dettaglio che, a parità di preparazione tecnica, interessa maggiormente un regista o un coreografo”.

US: Licia Gargiulo

Se volessimo spiegarlo nel modo più semplice possibile, qual è il primo passo per far comprendere a un artista che ‘non essere scelto’ non significa ‘non valere abbastanza’?

“Il primo passo dovrebbe essere distinguere nettamente due dimensioni: ciò che si è fatto nella stanza del provino e ciò che si è, quindi il proprio valore come persona. Sono due aspetti completamente diversi. Spesso, di fronte a una mancata scelta, un artista pensa: ‘Non vado bene, non valgo abbastanza’. Ma non è così. Non c’è nulla che non vada in lei. A parità di bravura tra cinque persone, può essere scelto qualcuno per una caratteristica che lei non possiede, ma questo non significa che le manchi qualcosa. La scelta può dipendere banalmente da una preferenza: ‘Mi piace di più il capello biondo rispetto a quello rosso’. Oppure: ‘Mi ha colpito maggiormente il modo in cui quella persona ha compiuto quel gesto’. Questo non mette in discussione né il suo valore come persona né quello come artista. Per un determinato progetto o personaggio può essere necessario lavorare di più su alcuni aspetti, oppure la produzione può semplicemente aver compiuto una scelta diversa. Tra l’altro, spesso si ha pochissimo tempo per preparare un provino. Bisogna quindi imparare a separare il proprio valore, sia personale sia artistico, dalle esigenze specifiche di un casting, di una produzione, di un regista o di un coreografo. Se si è consapevoli di ciò che si è e di quanto si può offrire, si può fare la propria parte fino a un certo punto. L’importante è presentarsi con un’intenzione chiara, che sia percepibile dagli altri. Quell’intenzione potrebbe non essere adatta a uno specifico progetto, e va bene così. Ma questo non ha nulla a che vedere con la propria personalità o con il proprio valore. Durante un provino non viene valutata la persona. Naturalmente sarebbe diverso se parlassimo di un reality, ma non è questo il caso. Vengono valutati caratteristiche, sfumature e dettagli specifici, sempre considerando artisti con un livello di preparazione comparabile”.

Parlando di provini, oggi c’è anche il fenomeno dei self tape. Secondo lei hanno peggiorato ulteriormente il rapporto che un artista ha con il proprio valore?

“Sì e no. Il self tape ha indubbiamente portato anche alcuni vantaggi. Conosco attori che oggi vengono scelti esclusivamente attraverso un self tape, eventualità che può sembrare sorprendente, e che in passato magari non avrebbero avuto la possibilità di sostenere un provino in presenza. Da questo punto di vista, ha ampliato il ventaglio delle opportunità. È altrettanto vero, però, che ci si gioca quell’occasione senza ricevere indicazioni dirette. Diventa quindi fondamentale l’intenzione: che cosa vuole portare? Quale parte del suo mondo vuole mostrare? Come vede quel personaggio? Da quale prospettiva lo osserva? Quale aspetto vuole mettere in evidenza? È importante presentare la propria visione, mantenendo sempre distinto il valore personale dall’esito dell’interpretazione. Nel complesso, quindi, ritengo che il self tape abbia ampliato le opportunità”.

Molti attori, però, si lamentano proprio dei self tape. Perché, secondo lei?

“Le loro ragioni sono comprensibili, perché incontrare le persone faccia a faccia ha un valore diverso. C’è poi un altro aspetto: se lei propone una determinata visione del personaggio e chi la sta valutando non la ritiene del tutto adatta, durante un incontro dal vivo può ricevere un’indicazione e correggere il tiro. Con un self tape, invece, presenta la propria interpretazione senza sapere se sarà apprezzata da chi la valuterà e senza avere la possibilità di modificarla sulla base di un’indicazione ricevuta in quel momento. Spesso, però, a colpire sono proprio i dettagli di un’interpretazione. Non è necessariamente l’esecuzione impeccabile dall’inizio alla fine a fare la differenza. Può essere uno sguardo, un gesto, una particolare sfumatura: molto spesso sono questi piccoli elementi a risultare decisivi”.

Nel libro cita diverse ricerche che indicano una maggiore vulnerabilità degli artisti e dei professionisti dello spettacolo rispetto a problemi come ansia e depressione. Lei stessa, nel 2023, ha condotto un’indagine su circa 800 professionisti. Quale risultato l’ha colpita maggiormente studiando una comunità così ampia di interpreti?

“C’è una parte di quel questionario che mi ha colpita particolarmente. In realtà si trattava di un’indagine piuttosto circoscritta, senza la pretesa di essere esaustiva. Per quanto riguarda ansia e depressione, mi aspettavo livelli elevati. L’indagine è stata realizzata nel 2023, dopo la pandemia di Covid-19, ma i risultati sono in linea anche con quelli emersi in altri Paesi. Per questo quei dati non mi hanno sorpresa particolarmente. A colpirmi è stata, invece, una domanda sulla qualità della vita: ‘Come valuta la qualità della sua vita?’. Una percentuale significativa degli intervistati, se non ricordo male quasi il 50%, l’ha definita bassa. Parliamo di una popolazione, quella artistica, composta da persone che svolgono un lavoro che presumibilmente amano profondamente, al quale vorrebbero potersi dedicare con continuità e per il quale hanno affrontato moltissimi sacrifici. Quella risposta mi ha colpita e addolorata, perché porta a chiedersi quanti sacrifici siano stati fatti e quanto poco, in alcuni casi, ci si senta ricambiati dal settore, dal proprio lavoro e da tutto ciò per cui si è investito così tanto. È stato questo l’aspetto che mi ha colpita maggiormente. D’altra parte, forse dovremmo smettere di concentrare l’attenzione esclusivamente sulla vulnerabilità del singolo e iniziare a osservare con maggiore attenzione le criticità dell’intero settore. Non è mai soltanto una questione individuale: talvolta è il contesto stesso ad amplificare determinati vissuti. Allo stesso tempo, alcune di queste caratteristiche appartengono profondamente a un settore per sua natura imprevedibile, e pensare di poterle modificare tutte sarebbe utopistico. In parte è proprio questa imprevedibilità a renderlo affascinante: si aspira a raggiungere opportunità alle quali, inevitabilmente, soltanto pochi riescono ad accedere”.

Il sistema, però, contribuisce a creare questo tipo di problematiche anche attraverso alcuni falsi miti. Nel libro lei affronta quello dell’artista tormentato. Ce n’è poi un altro: la retorica di chi ce l’ha fatta e ripete continuamente ‘siamo dei privilegiati’. Questo racconto del privilegio non rischia di aumentare ulteriormente la pressione psicologica su chi sta ancora cercando di affermarsi?

“Esatto. Vorrei fare prima una precisazione sul mito dell’artista tormentato. Nel libro cerco proprio di superare questa associazione. Non è l’artista a essere tormentato di per sé. Si trova, piuttosto, all’interno di un contesto che spesso, come abbiamo detto all’inizio, è anche poco meritocratico, soprattutto se lo confrontiamo, per esempio, con l’ambito sportivo. Quanto al privilegio, forse possiamo definirlo tale per chi lavora con continuità ed è stabilmente inserito nel mondo dello spettacolo. Parliamo, però, di pochissime persone all’interno di una popolazione molto ampia. E tutti gli altri? Non dovremmo occuparci anche di loro? Ci sono professionisti che rimangono nell’ombra, affrontano molte difficoltà e spesso non vedono neppure riconosciuto il proprio lavoro. Si sentono rivolgere domande come: ‘Ma che lavoro è?’, ‘Riesce a vivere facendo questo?’, ‘Perché non si trova un lavoro serio?’. A chi, invece, riesce a lavorare con continuità viene detto: ‘Beato lei, non va in miniera’. In realtà, anche quando si raggiungono livelli elevati di notorietà e successo, emergono altre difficoltà, come testimoniano spesso i racconti e le interviste degli stessi artisti”.

Recentemente un attore, Nicola Nocella, mi raccontava di fare spesso fatica a uscire dal personaggio. Che cosa significa, dal punto di vista psicologico, indossare i panni di qualcun altro? Che cosa accade quando, per mesi, si mette da parte la propria vita per portare in scena quella di un’altra persona? E, soprattutto, esiste un modo per abbandonare quel personaggio da un giorno all’altro?

“Mi piacerebbe abbracciare questo attore, perché è un tema di cui non si parla quasi mai. È stato coraggioso a raccontarlo. Nel questionario di cui parlavamo prima c’erano tre domande dedicate proprio al rapporto con il personaggio. Molti artisti affermavano di immedesimarsi nel ruolo, e fin qui non c’è nulla di problematico. Quasi il 50%, però, dichiarava di sentirsi sopraffatto dalle emozioni del personaggio. È una percentuale elevata. Come si affronta una situazione simile? Dipende molto dal modo in cui viene preparato il ruolo. Se l’attore lavora in autonomia, entrano in gioco anche il vissuto del personaggio, la sua intensità e le corde personali che può toccare. A volte può richiamare esperienze individuali che non sono state elaborate completamente o sulle quali non si è lavorato a sufficienza. Se si è seguiti da un acting coach, dovrebbe essere anche quest’ultimo, a un certo punto, a riconoscere eventuali segnali di difficoltà e dire: ‘Sa una cosa? La vedo molto coinvolta emotivamente, forse sarebbe opportuno rivolgersi a qualcuno’, indicando uno psicologo. Purtroppo, però, manca ancora una reale collaborazione tra le diverse figure professionali che ruotano intorno all’artista. Noi psicologi veniamo spesso esclusi, forse anche perché la nostra presenza in questo settore è ancora poco conosciuta. E, da questo punto di vista, è comprensibile: bisogna far conoscere maggiormente questo ambito di intervento. Un acting coach non può pensare di affrontare da solo qualsiasi situazione. Se viene riattivata un’esperienza molto profonda, compreso un trauma, anche se naturalmente non parliamo soltanto di esperienze traumatiche, può diventare molto difficile riuscire a gestirne autonomamente le conseguenze”.

Esistono, quindi, pratiche che possono aiutare concretamente l’attore a sancire la fine del rapporto con il personaggio?

“Sì, esistono buone pratiche che un attore può adottare proprio per segnare la conclusione di quel rapporto. Al termine di ogni prova, dopo aver indossato i panni del personaggio, sarebbe utile ricorrere a tecniche di de-roling, che aiutano a uscire dal ruolo e a ricordare a se stessi che si sta tornando alla propria identità. Nel mio caso, per esempio, significa tornare a essere Chiara. Si possono utilizzare anche dei rituali, intendendo con questo termine pratiche psicologiche orientate al benessere, che aiutano a ritrovare se stessi e a sancire una separazione. Il processo può diventare molto più complesso quando si crea una sorta di fusione con il personaggio, come è accaduto anche a me. Per esempio, ho preparato Matteo Branciamore per il film Enea, nel quale interpretava un villain, un ruolo completamente diverso da quelli affrontati in precedenza. Abbiamo lavorato molto sulle risorse personali e sulla separazione da quel personaggio che, per alcuni aspetti, richiamava anche il suo percorso nel mondo dello spettacolo: la sensazione di essere in qualche modo ‘puniti’ perché, dopo aver interpretato per moltissimi anni un determinato ruolo, si fatica a essere considerati credibili in altri. Abbiamo utilizzato un metodo che non riguarda la tecnica attoriale, perché non sono un acting coach. Quell’aspetto può essere affrontato con un professionista specializzato, autonomamente o nel modo che l’attore ritiene più adatto. Il mio è un approccio psicologico. Entriamo nel mondo del personaggio e cerchiamo anche di individuarne eventuali risorse positive che possano essere utili e che l’attore possa portare con sé. Una volta concluso il percorso, però, quel personaggio deve essere lasciato andare. Per questo utilizzo, per esempio, anche l’ipnosi clinica, attraverso un metodo volto a ristabilire la separazione tra il personaggio e la propria identità. Quindi sì, esistono strumenti concreti che possono essere utilizzati”.

È più difficile uscire da un personaggio oscuro rispetto a uno più leggero?

“In genere può essere più difficile uscire da un personaggio oscuro, anche se molto dipende dal suo bagaglio emotivo e dalla sua storia. I ruoli con sfumature più drammatiche e intense possono certamente riattivare con maggiore facilità determinati vissuti personali. Non è necessario, però, che si tratti di esperienze estreme. Anche un personaggio che ha perso una persona cara, per esempio, può riattivare un lutto che nella propria vita non è stato elaborato a sufficienza. Può essere un’esperienza catartica, ma può anche avere conseguenze negative. Il teatro può avere una funzione catartica, ma questo non significa che la abbia sempre. Ricordo, per esempio, che durante una tavola rotonda un collega raccontò di aver seguito un’attrice che doveva interpretare una prostituta. Durante le prove aveva iniziato a manifestare attacchi d’ansia, vertigini e altri sintomi. In seguito emerse che durante l’infanzia era stata vittima di violenza. Forse perché incontro molte persone e sono abituata a lavorare con i traumi, non considero così insolito che qualcuno abbia vissuto un’esperienza traumatica nel corso della propria vita. ‘Trauma’, del resto, è un termine che comprende esperienze molto diverse tra loro. Dipende da ciò che la persona ha vissuto e da come lo ha percepito ed elaborato. Durante la preparazione di un ruolo può quindi accadere che determinati vissuti vengano riattivati. Con una commedia, naturalmente, è meno probabile”.

Attori e danzatori lavorano anche attraverso il proprio corpo. Quali conseguenze possono avere le continue pressioni estetiche, gli infortuni, i cambiamenti fisici e la necessità di adattarsi all’immagine che gli altri vorrebbero vedere?

“Il sistema è cambiato molto. Oggi, con l’avvento dei social network, non possiamo ignorare l’elefante nella stanza che molti cercano di evitare: i social esistono e ormai condizionano anche queste dinamiche. Si è aggiunta un’ulteriore pressione. In passato un certo tipo di competizione o di ideale di perfezione non era così esasperato come lo è diventato negli ultimi anni. Oggi, purtroppo, un interprete deve confrontarsi anche con questa dimensione. I social network hanno amplificato notevolmente sia le dinamiche narcisistiche sia quelle legate al corpo e ai canoni estetici richiesti. Forse sono affezionata a un certo tipo di cinema, quello autoriale, nel quale spesso più si possiedono caratteristiche particolari, meglio è. Molto dipende, quindi, anche dal prodotto. Se guardiamo, per esempio, alle fiction trasmesse sulle reti più commerciali, sappiamo che la componente estetica può avere un peso maggiore. Esistono, insomma, esigenze differenti a seconda del contesto. I social, però, hanno indubbiamente contribuito ad amplificare determinati modelli estetici. Più in generale, anche nel cinema, quando si supera una certa soglia d’età, soprattutto per le donne, intervenire sul proprio aspetto è diventata una pratica piuttosto comune, anche perché in qualche modo viene richiesta dal settore. C’è chi decide di farlo e chi rifiuta, ed è difficile stabilire quanto queste scelte siano realmente libere. Basta osservare Hollywood: moltissime attrici sono ricorse, in misura diversa, a interventi estetici. Credo sia fondamentale avere grande rispetto per la vita e per il corpo di una persona. Dico sempre che gli artisti sono artisti: se il requisito principale fosse stato rispondere a determinati canoni estetici, avrebbero scelto di fare i modelli. Sarebbe stato un altro mestiere”.

Chiara Carlotta Leonetti, dopo aver recitato anche con Paolo Sorrentino in Loro, perché ha scelto di allontanarsi dalla recitazione?

“Con Sorrentino ho avuto un ruolo molto piccolo, ma è stata un’esperienza bellissima, perché ho potuto vedere da vicino il cinema come, a mio avviso, dovrebbe essere realizzato. Tra l’altro, ho sostenuto con lui anche altri provini, per ruoli più o meno importanti, che poi non sono andati a buon fine. C’è comunque una stima reciproca. In realtà non ho mai abbandonato completamente la recitazione. A un certo punto ho cambiato nome, scegliendo di utilizzare un nome d’arte. Oggi, però, sento che mi arricchisce maggiormente aiutare attori e attrici, cercare di stare dalla loro parte, perché spesso hanno la percezione di avere poche persone al proprio fianco in questo settore. Trovo importante che ci sia qualcuno capace di restituire loro consapevolezza delle risorse e delle qualità che possiedono. Mi sarebbe piaciuto moltissimo riuscire a vivere di recitazione. Ci ho provato, non ci sono riuscita e va bene così. Ho avuto la fortuna, e forse anche una certa lungimiranza, di avvicinarmi alla recitazione prima dell’avvento dei social network. Non voglio demonizzarli, perché li utilizzo anch’io, ma hanno profondamente trasformato questo settore. Oggi molti content creator si avvicinano alla recitazione e si è creata una forte sovrapposizione tra figure professionali diverse. Alcuni hanno alle spalle un percorso artistico, mentre altri non hanno mai studiato recitazione e vengono comunque ingaggiati per un film. Di fronte a dinamiche simili, è inevitabile domandarsi perché si debba sottostare a determinate logiche. Ho semplicemente cercato, per me stessa, un modo più sano di proseguire il mio percorso. C’è un aspetto di cui ero consapevole fin da quando ero danzatrice: soffro molto la competizione. Mi fa stare male e so che questo è un ambiente fortemente competitivo. Non mi trovo bene nei contesti in cui la competizione è così marcata. Oggi, comunque, continuo a studiare recitazione per me stessa. È cambiato l’obiettivo. E ho scoperto anche un altro aspetto: quando non ci si pone necessariamente come traguardo quello di diventare attori, si vive meglio persino la scena. Oggi recito senza pensare di dover diventare un’attrice o di doverne fare necessariamente una professione. Da quando vivo la recitazione in questo modo, non provo più la stessa ansia e mi sento libera”.

Mi perdoni la curiosità: qual è il suo nome d’arte?

“Claire Leoni. Per il momento, però, non ho ancora fatto nulla con questo nome e non so neppure se lo farò in futuro. Non cerco contatti e non scrivo per propormi. Evidentemente la mia vita ha preso un’altra direzione. La mia agente mi ha detto: ‘Va bene, ti tengo comunque tra i miei contatti’. Ma non ricevo più proposte perché, naturalmente, non mi faccio sentire, non insisto e probabilmente in questo momento non suscito particolare interesse. E va bene così. Mi sarebbe piaciuto tornare sul set anche soltanto per il piacere di farlo. Sa, però, che non riuscirei più a dedicarmi esclusivamente alla recitazione? Mi mancherebbe troppo il lavoro che svolgo oggi”.

Dopo essere stata sul palco, dietro le quinte e, oggi, accanto agli artisti, che cosa vede in un attore che entra in scena che, quando era soltanto una giovane attrice, non riusciva ancora a cogliere?

“Le aspettative. Vedo l’enorme carico che l’artista attribuisce a quella performance e al progetto al quale sta partecipando. Vedo l’adrenalina, l’ansia, la paura del giudizio, della critica e della valutazione. Purtroppo vedo ancora poca libertà. È necessario lavorare molto su se stessi per raggiungere quel grado di libertà che, per esempio, riesco a sperimentare oggi nella mia classe di recitazione. Bisogna riuscire a svincolarsi il più possibile dal risultato. È proprio questo che noto negli attori: sono molto concentrati sull’obiettivo finale e poco sul momento che stanno vivendo”.

Il tema delle aspettative ritorna spesso parlando con gli attori. Quando si chiede loro se siano diventati gli interpreti che immaginavano di essere e se abbiano raggiunto ciò che speravano, a volte emergono risposte inaspettate anche da persone che, almeno apparentemente, sembrano realizzate.

“Vedo anche molta stanchezza in questi attori. Non tanto in chi muove i primi passi, perché all’inizio prevale ancora l’euforia. Ricordo quando andai a Roma. Ho vissuto lì e ho cercato di avvicinarmi al cinema, perché provenivo dal teatro. A Milano, all’epoca, le opportunità erano soprattutto in quell’ambito. Mi dicevano: ‘Vada a Roma, vedrà che le si apriranno molte porte’. Sono partita piena di entusiasmo. Poi ho scoperto come funzionava quel mondo e mi sono chiesta: ‘Non so se ce la faccio, non so se riesco a sopportare un percorso del genere’. È un settore nel quale il giudizio è estremamente soggettivo e nel quale hanno un peso anche le relazioni che si riescono a costruire. È una dinamica nota e sarebbe inutile ignorarla”.

Oltre alla capacità di resistere, esiste anche un sottobosco di dinamiche non sempre limpide. Nel suo libro affronta anche questo aspetto?

“Sì. Nel libro affronto, per esempio, le disuguaglianze, i problemi legati alle asimmetrie di potere, il bullismo e le molestie. Molti dei dati a nostra disposizione provengono da Paesi nei quali esiste una maggiore disponibilità ad affrontare apertamente questi fenomeni, come il Regno Unito. Lì ci si interroga pubblicamente anche di fronte a dati molto preoccupanti, chiedendosi quali interventi mettere in campo. In Italia, invece, questi argomenti sono ancora in larga parte un tabù. Spesso si preferisce non affrontarli. Attualmente mi capita di seguire attori e attrici vittime di bullismo sul set da parte di colleghi. Anche questo è un fenomeno rilevato dalle ricerche condotte all’estero, dove emergono livelli significativi. In altri Paesi, però, è maggiormente diffusa la cultura di inserire all’interno delle organizzazioni e delle produzioni la figura dello psicologo, anche per prevenire e affrontare queste dinamiche”.

Lei sta lavorando anche per portare concretamente questa figura all’interno delle produzioni?

“Sì. Ho appena avviato un progetto che si chiama Piano d’ascolto, del quale fanno parte anche altri due colleghi: un neuropsicologo e psicoterapeuta e un medico psicoterapeuta, un uomo e una donna. Entrambi possiedono anche un solido background artistico. Ci stiamo presentando alle produzioni per far conoscere la nostra figura professionale e spiegare quali benefici potrebbe offrire la nostra presenza all’interno dell’ambiente di lavoro”.

Quali risposte state ricevendo dalle produzioni?

“Per il momento le risposte sono piuttosto timide. Alcune produzioni si affidano ad aziende che affrontano soltanto una parte del problema. Per esempio, propongono interventi su bullismo e molestie attraverso un breve corso online rivolto all’intero team, al termine del quale viene rilasciato un attestato di partecipazione. Il problema è che alcuni lo seguiranno con attenzione e altri no. Un intervento di questo tipo, da solo, ha un’efficacia molto limitata. Sto quindi cercando la formula più adatta per proporre un progetto più ampio e articolato. Mi rendo conto che, quando si pronuncia la parola ‘psicologo’, non tutti hanno ancora superato l’idea dello ‘strizzacervelli’. La percezione può cambiare anche a seconda dell’età e della sensibilità delle persone che compongono una produzione. È importante, però, parlarne, perché la presenza dello psicologo può rappresentare un vantaggio significativo. Oggi lo psicologo svolge molta attività di psicoeducazione e lavora soprattutto sulle risorse, non soltanto sulla patologia. All’interno delle produzioni e delle organizzazioni l’obiettivo è intervenire a monte. Non dovrebbe trattarsi esclusivamente di un intervento legato all’emergenza o all’urgenza. Naturalmente ci occupiamo anche di queste situazioni quando si presentano, ma una parte fondamentale del lavoro riguarda la prevenzione e la psicoeducazione. È proprio su questo aspetto che insistiamo: facciamo prevenzione e promuoviamo il benessere, lavorando quindi anche sulle risorse e sugli elementi positivi. Se poi emerge un’emergenza, naturalmente interveniamo. È importante valorizzare anche questa dimensione: offrire sostegno e prospettive migliori ai lavoratori delle produzioni, sia al cast artistico sia a quello tecnico. Anche chi lavora dietro le quinte, infatti, affronta condizioni tutt’altro che semplici e una forte precarietà”.

Il cast tecnico, inoltre, deve affrontare anche uno stress legato alla fatica fisica, spesso molto accentuato.

“Certamente. Oggi, inoltre, c’è il tema delle neurodivergenze, al quale le produzioni estere stanno iniziando a dedicare molta attenzione. Alcune produzioni prevedono figure dedicate al supporto delle persone neurodivergenti, per esempio con ADHD, DSA o specifiche difficoltà legate all’attenzione e alla concentrazione. All’estero è un tema che viene affrontato con grande serietà. È un progetto al quale voglio dedicare molto tempo, perché ritengo che ce ne sia bisogno, soprattutto oggi che sono aumentate significativamente le diagnosi di neurodivergenza in età adulta. Credo sia necessario promuovere una maggiore sensibilizzazione anche su questi temi”.