Chiara Mocchi accoltellata a Trescore Balneario, 13enne l'ha aggredita andrà in comunità perché "pericoloso"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il tredicenne che ha accoltellato la professoressa di francese non sarà spostato in carcere, ma sarà collocato in una comunità. La gip Daniela Martino ha sciolto la riserva nell’udienza del 2 aprile scorso presso il Tribunale per i minorenni di Brescia e ha deciso il collocamento in comunità. Attivata la misura di sicurezza provvisoria del riformatorio giudiziario. Nel frattempo, la docente Chiara Mocchi è stata dimessa dall’ospedale e risulta fuori pericolo.

13enne andrà in comunità

Il tredicenne che lo scorso 25 marzo ha accoltellato una professoressa di francese in una scuola a Trescore Balneario andrà in comunità. A deciderlo il Tribunale per i minorenni di Brescia, nell’udienza dello scorso 2 aprile.

La gip Daniela Martino ha sciolto la riserva sulla decisione. Si apprende così che il Tribunale ha disposto il collocamento in comunità e contestualmente la misura di sicurezza provvisoria del riformatorio giudiziario nelle forme del collocamento in comunità, da individuare nel rispetto delle indicazioni del reparto di neuropsichiatria infantile.

ANSA

Nei giorni successivi all’arresto sono emersi i retroscena della vicenda, tra i canali social nei quali si annunciava come assassino e confermava il non poter finire in prigione perché l’età minima per la responsabilità penale è di 14 anni in Italia. Così, il tredicenne dichiarava che avrebbe fatto quello che aveva sempre desiderato: uccidere l’insegnante e chiunque avesse cercato di impedirglielo.

Il tentato omicidio

Lo scorso 25 marzo, il tredicenne accusato di tentato omicidio si è presentato a scuola con la volontà di uccidere la professoressa Mocchi. Indossava una maglietta con scritto “vendetta”.

L’ha fatto in diretta e, secondo quanto ricostruito, il tutto è accaduto prima dell’inizio delle lezioni intorno alle 7:45 del mattino. Con un coltello ha colpito l’insegnante diverse volte senza smettere di trasmettere in diretta sul canale Telegram creato per l’occasione.

Dopo l’aggressione ha tentato la fuga, ma è stato fermato da un docente e altri collaboratori scolastici che l’hanno trattenuto fino all’arrivo dei carabinieri.

La perquisizione in casa

Proseguendo le indagini, i carabinieri hanno perquisito la casa del tredicenne. Durante la perquisizione è stato trovato e sequestrato del materiale compatibile con la preparazione di un ordigno.

Nello specifico, come racconta Fanpage, si tratterebbe di preparati chimici, di cui però non si conosce l’effettiva pericolosità.