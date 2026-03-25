Chiara Mocchi accoltellata a Trescore Balneario dallo studente, ipotesi "vendetta" per voti bassi e nota

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Chiara Mocchi potrebbe essere stata accoltellata per “vendetta”. Lo studente di 13 anni avrebbe aggredito la sua professoressa di francese nella scuola media “Leonardo Da Vinci” a Trescore Balneario (Bergamo) a causa dei voti bassi e di una nota sul registro di classe. È quanto emerge dalle indagini, mentre la donna è ancora in Terapia Intensiva anche se non in pericolo di vita. L’agguato è avvenuto nei corridoi prima dell’inizio delle lezioni.

Studente con la scritta “vendetta” sulla maglia

L’abbigliamento suggerisce che il ragazzo aveva già preventivato l’aggressione. Si era infatti presentato a scuola con indosso una maglia recante la scritta “vendetta” e i pantaloni militari mimetici. Nello zainetto un coltello e una pistola scacciacani.

Oltre che per i voti bassi e la nota sul registro, lo studente si sarebbe voluto vendicare anche di un episodio in cui l’insegnante prese le difese di un compagno di classe che stava discutendo con l’aggressore.

ANSA

L’attesa e poi l’agguato. Lo studente si è avventato sulla 57enne intorno alle 7:45, venendo poi fermato da due collaboratori scolastici.

Portava al collo il cellulare legato con un laccio, per filmare in prima persona l’aggressione. Chiara Mocci è stata poi trasportata in elisoccorso e operata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Perquisizioni in casa del ragazzo, trovato materiale esplosivo

Durante le perquisizioni presso l’abitazione del ragazzo, i carabinieri hanno rinvenuto materiale potenzialmente esplosivo, affidato poi agli artificieri.

Col medesimo cellulare col quale ha registrato l’accoltellamento in diretta, il tredicenne aveva in passato girato e pubblicato su TikTok video in cui mostra come produrre ordigni artigianali in casa.

Tra i materiali sequestrati figurano infatti prodotti chimici utilizzati per confezionare bombe rudimentali.

Tre ragazzi hanno assistito all’aggressione, psicologi a scuola

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, all’aggressione avrebbero assistito soltanto altri tre studenti della scuola. Dopo la sospensione delle lezioni, sono stati convocati degli psicologi per assistere i ragazzi.

La madre di una studentessa ha raccontato di essere venuta a conoscenza dell’accaduto da un messaggio inviato dalla rappresentante di classe. “Sono accorsa subito per vedere come stesse mia figlia”.

La stessa donna, assieme ad altri genitori che si sono radunati in mattinata all’esterno dell’istituto, ha descritto Chiara Mocchi come una professoressa modello.