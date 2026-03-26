Chiara Mocchi accoltellata a Trescore Balneario, prof scrive una lettera dall'ospedale: "Non provo rabbia"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Chiara Mocchi rompe il silenzio e scrive dall’ospedale. La professoressa accoltellata a Trescore Balneario da uno studente di 13 anni ha inviato una lettera dall’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo tramite il suo avvocato Angelo Lino Murtas. Il testo integrale del messaggio è stato pubblicato dall’edizione di Bergamo del Corriere della Sera. “Non avrei mai pensato che un giorno avrei dovuto raccontare un dolore così grande”, scrive la donna. “Sappiate che non porto rabbia né paura nel cuore, ma solo desiderio di rivedervi crescere sereni e protetti”, aggiunge.

Chiara Mocchi rompe il silenzio

Se il 26 marzo è il giorno della paura, con la pubblicazione del video registrato dal 13enne per documentare sui social l’aggressione inflitta tra i corridoi della scuola, è anche quello delle buone notizie.

La professoressa Chiara Mocchi, attraverso il suo avvocato Angelo Lino Murtas, ha inviato una lettera dall’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo presso il quale si trova ricoverata.

ANSA

L’edizione di Bergamo del Corriere della Sera ha pubblicato il testo integrale della lettera. La docente ha appena lasciato la Terapia Intensiva e si trova in reparto.

Dopo l’aggressione, la 57enne è stata sottoposta a una trasfusione “blood on board” e a un intervento chirurgico durato due ore e mezza.

La lettera dopo la paura a Trescore Balneario

“Non avrei mai pensato che un giorno avrei dovuto raccontare un dolore così grande, né che avrei attraversato una prova così profonda”, scrive Chiara Mocchi. Del momento dell’aggressione ha ancora ricordi. La docente scrive: “In un attimo, un gesto improvviso e incomprensibile ha spezzato la quotidianità della scuola”, e ancora: “Quelle coltellate sul mio collo e sul mio torace avrebbero potuto fermare il mio cammino per sempre”.

Mocchi è al corrente che il suo aggressore abbia ripreso la scena con il cellulare, una cosa “drammatica quanto irreale”. Quindi ringrazia quanti si sono subito adoperati per metterla in salvo “creando una barriera tra me e la morte“.

Il messaggio agli studenti

Oggi Chiara Mocchi non prova “rabbia né paura nel cuore” e ai suoi studenti dice di volerli vedere “crescere sereni e protetti”. “Questa ferita non deve diventare un muro, ma un ponte: verso una scuola più attenta”, continua la professoressa.

Agli alunni chiede: “Non lasciamoci vincere dal buio. Non fermatevi, non arrendetevi, studiate e preparatevi per il vostro futuro senza nessuna paura”. Poi la promessa: “Tornerò in classe, tra i banchi, dove ho sempre sentito di appartenere. Tornerò a insegnare, a credere nei giovani, ad accompagnarli nei loro passi difficili“.