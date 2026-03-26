Chiara Mocchi accoltellata, studente 13enne interrogato con uno psicologo: portato in una comunità protetta

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Proseguono le indagini sull’accoltellamento della professoressa Chiara Mocchi da parte di un suo studente 13enne. Il ragazzo è stato interrogato dai carabinieri in un’audizione protetta, alla presenza di uno psicologo, ed stato accompagnato in una comunità protetta. L’insegnante, che ha trascorso la notte in terapia intensiva, è in miglioramento.

Perché lo studente ha accoltellato la prof Chiara Mocchi: le indagini

Stando a quanto riportato dal quotidiano L’Eco di Bergamo, lo studente 13enne che nella mattinata di mercoledì 25 marzo ha accoltellato la sua prof di francese, Chiara Mocchi, a scuola a Trescore Balneario, si è mostrato collaborativo nel corso di un’audizione protetta (ossia col supporto di uno psicologo) in caserma dei carabinieri.

Il tredicenne avrebbe riferito di aver provato risentimento verso l’insegnante, coltivato negli ultimi tempi e culminato con un brutto voto, cui aveva fatto seguito una lite con un compagno di classe.

ANSA

In quella lite, stando allo studente, la professoressa avrebbe preso le difese del compagno.

Nel corso di quest’anno scolastico il giovane sarebbe apparso cambiato rispetto al passato, più aggressivo nei confronti dei docenti e piuttosto irrequieto. Anche il suo rendimento sarebbe calato.

Durante la perquisizione nella cameretta dello studente, i carabinieri hanno rinvenuto alcuni componenti che possono essere anche impiegati per costruire esplosivo “ad alto potenziale”.

In attesa delle analisi di laboratorio, si legge ancora su L’Eco di Bergamo, all’apparenza sarebbe sembrato materiale già trattato con procedure chimiche particolari e con acido muriatico, fertilizzante e acetone. Non sono stati trovati altri coltelli.

Da quanto emerso, il 13enne aveva postato in un gruppo Telegram una lunga lettera in cui annunciava quanto avrebbe fatto e spiegava le sue ragioni.

Le indagini sull’accoltellamento a Trescore Balneario sono coordinate dalla Procura per i minorenni di Brescia, che ha aperto due fascicoli, quello penale per procedere agli accertamenti sul fatto e un altro civile per eseguire gli approfondimenti di tipo psicosociale e procedere con eventuali provvedimenti nei confronti del ragazzo, che è stato accompagnato in una comunità protetta.

Giuliana Tondina, a capo della Procura per i minori di Brescia, ha commentato: “Il fatto che il minore non sia imputabile perché ha meno di 14 anni vuol dire che non subirà un processo con una condanna, ma non significa che non avrà conseguenze. In generale, possono essere chieste dal pm al tribunale possibili misure di sicurezza o interventi di tipo rieducativo“.

Come sta Chiara Mocchi, la prof accoltellata dallo studente

Chiara Mocchi, l’insegnante di francese di 57 anni accoltellata al collo e all’addome da un suo studente di 13 anni, è in fase di miglioramento.

Come riportato da ANSA, che cita fonti ospedaliere, la docente ha trascorso la notte in terapia intensiva all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo senza complicazioni.

Nella mattinata di giovedì 26 marzo è stata trasferita in reparto: il giorno prima era stata sottoposta a un intervenuto chirurgico. L’operazione, hanno spiegato dal Papa Giovanni XXIII, è durato due ore.

La situazione nella scuola Leonardo da Vinci di Trescore Balneario

A 24 ore dall’aggressione ai danni di Chiara Mocchi, gli studenti dell’istituto Leonardo da Vinci di Trescore Balneario sono tornati sui banchi di scuola.

Le lezioni sono riprese regolarmente, così come non erano state sospese mercoledì dopo quanto avvenuto, per decisione della scuola stessa.

All’istituto sono presenti gli psicologi per fornire supporto ai ragazzi.