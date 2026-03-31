Chiara Mocchi, prof accoltellata a Trescore Balneario torna a casa dai nipoti: "Spero non si spaventino"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Non vedo l’ora di tornare in classe dai miei alunni”, è uno dei primi pensieri ai quali si abbandona Chiara Mocchi, la prof accoltellata da un suo studente a Trescore Balneario. Da un giorno ha lasciato l’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove era stata trasportata a seguito dell’aggressione. A Bergamo, dove trascorrerà la sua convalescenza, è ospite del fratello e ritrova i suoi adorati nipoti: “Non è che si spaventano vedendo la zia in questo stato, tutta bendata?”, riferisce attraverso il suo avvocato Angelo Lino Murtas a Repubblica.

La prof è tornata a casa

Da lunedì 30 marzo Chiara Mocchi, la prof di 57 anni aggredita nella scuola di Trescore Balneario da un suo studente 13enne, è fuori dall’ospedale. Repubblica scrive che la donna non ha fatto ritorno nella sua abitazione di Berzo San Fermo, ma è rimasta a Bergamo dove trascorrerà la convalescenza in casa del fratello.

Lì ha ritrovato anche i suoi nipoti, e attraverso il suo avvocato Angelo Lino Murtas si domanda: “Non è che si spaventano vedendo la zia in questo stato, tutta bendata?”. E proprio al fratello ha affidato il primo pensiero, una volta lasciato il nosocomio: “Come stanno i bambini?”.

ANSA

Il percorso di recupero della prof di francese non è terminato. Ogni giorno Chiara Mocchi dovrà ritornare all’ospedale per tutti i controlli del caso, dal momento che “il taglio nel collo è profondo, e speriamo non rimangano lesioni permanenti”, spiega l’avvocato Murtas a Repubblica.

Non è dato sapere per quanto tempo dovrà rimanere in convalescenza. Dalla casa del fratello Paolo, tuttavia, la professoressa già sogna di ritornare alla sua cattedra per ritrovare i suoi alunni.

Il pensiero per gli studenti di Trescore Balneario

Dopo la tragedia, i suoi alunni “sono la cosa che mi è mancata e mi manca di più”. Dentro di lei esplode la voglia di “accompagnare i ragazzi di terza all’esame“, per questo “non si arrende nonostante le ferite”, dice il suo avvocato.

Nel corso del suo ricovero una pila infinita di messaggi di affetto e solidarietà l’ha investita, e quando Chiara Mocchi ha dettato al suo legale due lettere – la prima per rispondere all’affetto ricevuto, la seconda per ringraziare lo studente che è riuscito ad affrontare l’aggressore – chiunque ha tirato un sospiro di sollievo.

Come sta Chiara Mocchi

Nel suo intervento su Repubblica l’avvocato Murtas spiega che la sua assistita “è stata dimessa perché è fuori pericolo e le sue condizioni lo permettono, ma non sta ancora bene“. Dimissioni anticipate, le sue, dato che la donna “voleva uscire dall’ospedale per la Settimana Santa”.

Dissipati i rovi dell’angoscia, per dovere di cronaca va riportato che Chiara Mocchi ha rischiato la vita. I fendenti inferti dal 13enne le hanno provocato “una potentissima emorragia” dato che l’alunno l’ha colpita a mezzo millimetro dall’aorta.

L’aggressione a scuola

E Chiara Mocchi, quel momento, lo ricorda bene. Non lo raccontano soltanto le immagini catturate dall’aggressione che ha avviato una diretta Telegram per documentare il suo gesto, ma anche le parole che la diretta interessata ha affidato alla seconda lettera.

Il 25 marzo il 13enne, che la prof descrive come “confuso, trascinato e ‘indottrinato’ dai social”, ha raggiunto l’istituto e l’ha “colpita all’improvviso, ripetutamente al collo e al torace con un pugnale”. Poi il trasporto con l’elisoccorso, durante il quale “ho visto dall’alto le finestre della mia scuola: prima vuote, poi improvvisamente riempirsi dei volti dei miei amati ragazzi. Mi salutavano agitando le mani con disperazione, le lacrime agli occhi”.

Se oggi ha salva la vita, oltre al prezioso contributo dei volontari donatori di sangue dell’Avis, è anche grazie a un altro alunno che la donna indica come “E.”, che l’ha “difesa rischiando la sua stessa vita”.