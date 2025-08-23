Chiara Pavan vuole essere chiamata Cheffe, la lotta per le donne della cuoca stellata del ristorante Venissa

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Chiara Pavan porta avanti una battaglia culturale per il riconoscimento delle donne in cucina, chiedendo di essere chiamata “cheffe” e non chef. Filosofa di formazione, la cuoca stellata del ristorante “Venissa”, realtà dell’isola di Mazzorbo a Venezia, ha costruito una carriera tra brigate miste, piatti ispirati alla laguna e l’idea di “cucina ambientale”.

La parola cheffe

Chiara Pavan preferisce essere chiamata “cheffe“, adattamento francese al femminile di chef. La scelta per la cuoca stellata del “Venissa” non è solo linguistica ma culturale, un gesto simbolico per ridurre le disparità di genere in cucina.

“Se la parola esiste, è giusto usarla” afferma in un’intervista a Repubblica. La sua battaglia è chiara: finché la società non cambierà, alle donne verrà chiesto di sacrificare tutto per la carriera.

Chiara Pavan è la stella del ristorante “Venissa”, nell’isola di Mazzorbo, Venezia

Chi è Chiara Pavan

Insieme al compagno Francesco Brutto, Chiara Pavan guida il progetto che nell’isola di Mazzorbo unisce innovazione culinaria e attenzione ambientale.

Il percorso della cuoca stellata inizia tra i libri universitari di filosofia e si consolida con l’ammissione alla scuola Alma. Decisivo lo stage con Valeria Piccini al ristorante Da Caino in Maremma.

Pavan ha affermato che la prima esperienza in un ristorante gastronomico le ha cambiato la vita, facendole scoprire rigore, passione e organizzazione.

La condizione delle donne nei ristoranti

Nonostante i successi, la “cheffe” ammette le difficoltà del settore. “La nostra è una professione totalizzante: si lavora a pranzo, a cena, si torna tardi” ha ricordato Pavan.

“Ma non è la fatica a rendere difficile il percorso per le donne, quanto tutto quello che ci si aspetta da noi al di fuori del lavoro” ha chiarito. “Non è un caso che il 90% dei curriculum che riceviamo siano di uomini. Spesso le ragazze neanche ci provano. Finché la società non si trasformerà, alle donne verrà chiesto di sacrificare tutto”.

Per questo al Venissa ha scelto brigate miste, convinta che solo attraverso l’inclusione e un nuovo linguaggio creativo si possa cambiare davvero la cucina contemporanea.

Chiara Pava, un futuro in tv?

La filosofia di Pavan si riflette nei suoi piatti: una cucina “vegetale, di prodotto e gustosa”, radicata nel territorio lagunare. Collabora con pescatori locali e trasforma ingredienti particolari in creazioni che definisce “cucina ambientale”.

Il suo volto è diventato noto anche per la sua presenza a “MasterChef” come giudice, un’esperienza che le ha consentito di conoscere giovani talenti e stringere amicizia con Anna Zhang, vincitrice dell’ultima edizione.

Per il futuro, Pavan non esclude di condurre un programma tutto suo: “Non mi dispiacerebbe, anche se nessuno me lo ha proposto. Ma il problema è sempre il tempo. Amo la comunicazione, mi piace viaggiare, scoprire ingredienti, parlare con produttori. Sarebbe un programma di divulgazione”.