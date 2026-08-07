Chiara Pellacani vince l'oro agli Europei di Nuoto, il padre giornalista firma il servizio del TgLa7: il video

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’ennesima impresa di Chiara Pellacani agli Europei di Nuoto si arricchisce di un capitolo speciale, con la conquista del quinto oro continentale raccontata in diretta al TgLa7 da suo padre Paolo. Un trionfo storico che conferma la crescita dell’azzurra e regala un momento di grande emozione anche nella cronaca televisiva italiana.

Chiara Pellacani in TV: il servizio firmato dal padre

In occasione dei Campionati Europei di Nuoto 2026 a Parigi, la ventitreenne Chiara Pellacani ha conquistato la sua quinta medaglia d’oro in cinque gare disputate, trionfando nel trampolino 3 metri sincro in coppia con Elisa Pizzini. A raccontare la vittoria sul canale di Urbano Cairo è stato un cronista d’eccezione: il giornalista Paolo Pellacani, padre dell’atleta romana delle Fiamme Gialle.

Aprendo il servizio andato in onda nel telegiornale di Enrico Mentana, il cronista ha rivolto un messaggio d’affetto alla figlia: “Cara Chiara, tocca a me raccontare qualcosa che nessuno avrebbe mai immaginato. Neanche noi quando eri piccola e rimbalzavi sul divano facendo un salto mortale atterrando sui cuscini, con mamma che si copriva gli occhi per paura che cadessi di testa sul parquet”.

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“Sono passati vent’anni e le emozioni sono le stesse, solo che adesso le condividiamo col più ampio palcoscenico europeo” ha aggiunto ancora Paolo Pellacani.

Il trionfo da oro agli Europei di Nuoto

Consapevole dell’imparzialità richiesta dal mezzo televisivo, il giornalista ha proseguito il servizio sottolineando la difficoltà nel gestire il coinvolgimento personale: “Sono tuo padre e questo è forse il pezzo più difficile della mia carriera, perché devo frenare l’entusiasmo per quello che sei stata capace di regalarci. Cuore ed emozioni sì, ma per il giornalista ci sono prima le notizie”.

Passando alla cronaca sportiva, il padre ha descritto l’esecuzione perfetta delle azzurre con punteggi sempre superiori ai 70 punti tra triplo e mezzo avanti, avvitamento e ritornato.

Il servizio si è poi concluso con un pizzico di orgoglio nel sottolineare la portata storica di quanto accaduto: “Chiara è nella leggenda, cinque ori a un Europeo non li aveva mai vinti nessuno“.

Il racconto al TgLa7 e il futuro dell’azzurra

I successi a Parigi rappresentano il coronamento di un percorso maturato tra gli allenamenti a Miami con Dario Di Fazio e il lavoro svolto a Roma sotto la guida del CT Tommaso Marconi.

Il servizio di Paolo Pellacani sulla figlia Chiara

Al termine della finale, l’azzurra ha commentato la prestazione guardando ai prossimi obiettivi: “Ero consapevole del mio valore, ma in questi Europei mi sono resa conto del salto di qualità. Ho fatto tuffi ad altissimo livello e ora voglio avvicinarmi alle cinesi”.

Dopo aver dominato la rassegna continentale, per la campionessa romana si apre ora un periodo di riposo, sintetizzato dal padre nell’auspicio finale del servizio: “Adesso un po’ di vacanze, magari anche con mamma e papà“.