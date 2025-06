Chiara Petrolini a processo per duplice omicidio dei neonati morti, perizia psichiatrica il 15 settembre

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Sarà disposta la perizia psichiatrica per Chiara Petrolini, chiesta dalla difesa, da oggi a processo con l’accusa di omicidio premeditato dei suoi due figli neonati. In precedenza il Gip aveva rimesso la decisione ai giudici rigettando invece la richiesta di un incidente probatorio. La Corte d’Assise di Parma, presieduta dal giudice Alessandro Conti, ha ritenuto necessaria la perizia per comprendere la capacità di intendere e di volere della donna all’epoca dei fatti e valutare la sua possibile pericolosità sociale.

Chiara Petrolini, le reazioni alla richiesta di perizia psichiatrica

L’avvocato Nicola Tria, difensore di Chiara Petrolini, ha commentato a margine della prima udienza la decisione dei giudici di accettare la sua richiesta di perizia psichiatrica sulla sua assistita. Per il legale è importante trovare una spiegazione su ciò che è accaduto, l’omicidio di due neonati e la soppressione dei loro cadaveri.

Per l’avvocato della difesa è importante indagare sulla mente di Chiara Petrolini perché razionalmente è impossibile comprendere il motivo di tale gesto.

ANSA L’abbraccio degli amici ai genitori di Chiara Petrolini al processo

La PM Francesca Arienti non è opposta alla richiesta della difesa pur suggerendo ai giudici di attendere una parte di istruttoria per procedere. “Non c’è nulla nella storia di Chiara Petrolini che possa anche solo insinuare il dubbio di una patologia psichiatrica” ha commentato il magistrato. Francesca Arienti ha voluto puntare il dito sulle numerose testimonianze di chi conosceva la donna e l’ha sempre descritta come una ragazza modello.

Si procederà con la perizia psichiatrica per Chiara Petrolini dal 15 settembre data in cui si inizieranno ad ascoltare anche in Tribunale i testimoni. I periti che se ne occuperanno saranno extra-udienza.

Le precedenti consulenze psichiatriche su Chiara Petrolini

L’avvocato della difesa ha sottolineato che per la sua assistita Chiara Petrolini c’erano state in precedenza due consulenze, una dell’accusa e l’altra della difesa che non combaciavano. Per l’accusa Chiara Petrolini era capace di intendere e di volere al momento degli omicidi dei due figli neonati.

Per la difesa invece era incapace e per questo è stato necessario a suo avviso una perizia psichiatrica. Inoltre il legale della Petrolini ha ricordato che lo psichiatra che l’ha seguita ha parlato “fin da subito di un disturbo della personalità con stato dissociativo”.

L’abbraccio ai genitori

L’imputata è arrivata con largo anticipo al Tribunale di Parma per l’inizio del processo a suo carico. La donna è protagonista da mesi della cronaca nera nazionale per l’accusa di aver finto di non essere incinta, di aver ucciso i due figli neonati, nati a maggio 2023 e agosto 2024, e poi di averli seppelliti nel giardino di casa a Vignale di Traversetolo dove è agli arresti domiciliari.

Ad emozionare il gesto di un gruppo di amici che ha voluto accogliere, prima dell’udienza, i genitori di Chiara Petrolini con un sentito abbraccio di sostegno. I genitori della 22enne si sono costituiti parte civile.

La reazione di Samuel Granelli, l’ex fidanzato

Presente alla prima udienza del processo anche l’ex fidanzato di Chiara Petrolini, Samuel Granelli, che si è costituito parte civile. Il suo avvocato Monica Muschioni ha ribadito la sofferenza con cui sta affrontando questa vicenda il suo assistito e che si sta facendo accompagnare in un percorso di sostegno. Il suo obiettivo è conoscere la verità e “sapere chi è Chiara, ma soprattutto perché lo ha fatto: è la sua necessità”.

Tra Chiara Petrolini e l’ex fidanzato Samuel Granelli non c’è stato alcun contatto nonostante poco distanti l’uno dall’altro durante l’udienza.