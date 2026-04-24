Chiara Petrolini condannata a 24 anni e 3 mesi per l'omicidio di un figlio, assolta da quello del primogenito
Chiara Petrolini è stata assolta dall'accusa di omicidio del primo figlio, ma condannata a più di 24 anni di carcere per il secondogenito
Tra il maggio 2023 e l’agosto 2024 Chiara Petrolini, oggi 22 anni, seppellì nel giardino della propria casa a Traversetolo i figli appena partoriti. L’imputata è stata condannata dalla Corte di assise di Parma per l’omicidio del secondo neonato con una pena prevista di 24 anni e 3 mesi di reclusione, ma è stata assolta dall’accusa di omicidio per il primo dei due bambini.
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