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Chiara Petrolini condannata a 24 anni e 3 mesi per l'omicidio di un figlio, assolta da quello del primogenito

Chiara Petrolini è stata assolta dall'accusa di omicidio del primo figlio, ma condannata a più di 24 anni di carcere per il secondogenito

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Maria Francesca Moro

Maria Francesca Moro

GIORNALISTA

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Tra il maggio 2023 e l’agosto 2024 Chiara Petrolini, oggi 22 anni, seppellì nel giardino della propria casa a Traversetolo i figli appena partoriti. L’imputata è stata condannata dalla Corte di assise di Parma per l’omicidio del secondo neonato con una pena prevista di 24 anni e 3 mesi di reclusione, ma è stata assolta dall’accusa di omicidio per il primo dei due bambini.

Notizia in aggiornamento…

chiara-petrolini-condannata-omicidio ANSA

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