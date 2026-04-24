Chiara Petrolini condannata, amici coprono i genitori dalla stampa: tensione in aula, poi le lacrime

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Chiara Petrolini è stata condannata in primo grado a 24 anni e 3 mesi per l’occultamento del cadavere del primo figlio e l’omicidio del secondo neonato. Dopo la lettura della sentenza è uscita dall’aula, dove sono rimasti i suoi genitori, presi d’assalto dalla stampa: gli amici, con le giacche, hanno fatto loro da scudo, generando un momento di tensione.

La lettura della sentenza

Alla lettura della sentenza, pronunciata dalla Corte di assise di Parma, Chiara Petrolini è rimasta impassibile.

Scortata dai carabinieri, è uscita subito dopo.

Genitori di Chiara Petrolini presi d’assalto

La stampa si è allora concentrata sui genitori di Chiara Petrolini – presenti tra il pubblico a tutte le udienze del dibattimento – nel frattempo ancora in aula.

I loro amici, alzando le giacche, hanno provato a fare da scudo per evitare che venissero immortalati in foto e video, generando così un breve momento di tensione gestito dall’Arma.

Le lacrime con il padre e la madre

Dopo l’episodio, Chiara Petrolini è stata raggiunta brevemente dai genitori.

Secondo ANSA, la 22enne avrebbe pianto prima col padre e poi con la madre.

Milo Infante ha commentato la vicenda in Ore 14: “L’ha fatta franca”