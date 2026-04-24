Chiara Petrolini condannata, amici coprono i genitori dalla stampa: tensione in aula, poi le lacrime
Chiara Petrolini, impassibile alla lettura della sentenza di condanna, sarebbe scoppiata a piangere coi genitori che poco prima erano stati presi d'assalto dalla stampa
Chiara Petrolini è stata condannata in primo grado a 24 anni e 3 mesi per l’occultamento del cadavere del primo figlio e l’omicidio del secondo neonato. Dopo la lettura della sentenza è uscita dall’aula, dove sono rimasti i suoi genitori, presi d’assalto dalla stampa: gli amici, con le giacche, hanno fatto loro da scudo, generando un momento di tensione.
- La lettura della sentenza
- Genitori di Chiara Petrolini presi d'assalto
- Le lacrime con il padre e la madre
La lettura della sentenza
Alla lettura della sentenza, pronunciata dalla Corte di assise di Parma, Chiara Petrolini è rimasta impassibile.
Scortata dai carabinieri, è uscita subito dopo.
Genitori di Chiara Petrolini presi d’assalto
La stampa si è allora concentrata sui genitori di Chiara Petrolini – presenti tra il pubblico a tutte le udienze del dibattimento – nel frattempo ancora in aula.
I loro amici, alzando le giacche, hanno provato a fare da scudo per evitare che venissero immortalati in foto e video, generando così un breve momento di tensione gestito dall’Arma.
Le lacrime con il padre e la madre
Dopo l’episodio, Chiara Petrolini è stata raggiunta brevemente dai genitori.
Secondo ANSA, la 22enne avrebbe pianto prima col padre e poi con la madre.
Milo Infante ha commentato la vicenda in Ore 14: “L’ha fatta franca”