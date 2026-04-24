Chiara Petrolini condannata, per l'avvocato Nicola Tria "è una vittima, afflitta da patologia in gravidanza"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Nicola Tria, legale di Chiara Petrolini, ha commentato la condanna a 24 anni e 3 mesi della sua assistita. L’avvocato ha ribadito quanto aveva dichiarato durante la sua arringa: “Chiara è una vittima, afflitta da patologia nel corso della gravidanza”.

Chiara Petrolini condannata, le parole dell’avvocato

Dopo la condanna di Chiara Petrolini a 24 anni e 3 mesi per l’omicidio del secondo figlio e per l’occultamento del cadavere del primo figlio, Nicola Tria, legale della donna, ha commentato la sentenza.

“Dovremmo leggere le motivazioni. Certamente ha accolto parzialmente le tesi difensive, ad esempio assolvendo Chiara dal primo omicidio che le era contestato, le ha concesso le attenuanti generiche”, le parole dell’avvocato riportate dall’ANSA.

ANSA

Inoltre, ha precisato: “È ovvio che ci sono tesi e argomenti difensivi che non sono stati accolti. Non desisteremo dal coltivare la tesi dei nostri consulenti che vedevano in Chiara una patologia che aveva inciso considerevolmente nelle sue azioni”.

Secondo Nicola Tria “la Corte non ha considerato le osservazioni dei consulenti della difesa”.

“È una vittima”

“Chiara è una vittima di questa patologia che secondo me l’ha afflitta nel corso della gravidanza, e ne sono persuaso. Disturbi, disfunzioni del suo funzionamento psichico che anche chi non ha riconosciuto questa patologia, i consulenti del pubblico ministero e i periti, hanno rilevato in Chiara. Quindi sì, in questo senso è una vittima”, ha spiegato l’avvocato di Chiara Petrolini

Come riporta il Corriere di Bologna, Nicola Tria ha aggiunto: “Ritengo che comunque per una vicenda come questa la pena avrebbe potuto e dovuto essere più mite, tenendo conto di molti fattori. Chiara ha preso atto di questa sentenza ma il nostro percorso non è finito”.

Dopo la sentenza, Chiara Petrolini ha rivisto i genitori ed è scoppiata a piangere come riferito dall’ANSA.

A Ore 14, Milo Infante ha parlato del caso Chiara Petrolini commentando: “L’ha fatta franca”.

Le parole dell’avvocato dell’ex di Chiara Petrolini

Il Corriere di Bologna riporta che in aula era presente Samuel Granelli, ex fidanzato di Chiara Petrolini.

Dopo la sentenza di condanna, è uscito dall’aula.

Il suo avvocato Monica Moschioni, che lo assiste come parte civile, ha dichiarato: “È scappato, vorrei raggiungerlo per capire come sta. Samuel in tutta questa vicenda voleva essere riconosciuto nel suo diritto di padre, nel suo diritto di esserci nella vita di questi bambini. Nessuna sentenza, nessuna pena gli restituirà questo. Spero possa arrivare un gesto da parte di Chiara, era quello che si aspettava, non ha mai invocato vendette o condanne”.