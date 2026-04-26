Chiara Petrolini condannata per l’omicidio di un figlio ma per Roberta Bruzzone è una "sentenza incompiuta"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La condanna a 24 anni e 3 mesi inflitta a Chiara Petrolini, la 22enne di Traversetolo responsabile della morte e del seppellimento dei suoi due neonati, continua a sollevare dubbi tra gli esperti. La criminologa Roberta Bruzzone, attraverso un’analisi dettagliata, ha definito la sentenza “pesante sul piano numerico, ma incompiuta“, evidenziando una profonda discrepanza tra il piano giuridico e quello criminologico.

Condanna Chiara Petrolini, cosa pensa Bruzzone

Il nodo centrale della critica riguarda l’assoluzione dall’accusa di omicidio per il primo figlio, una decisione che, secondo la Bruzzone, non terrebbe conto della “inquietante coerenza comportamentale” della ragazza.

Secondo la Bruzzone, intervistata dal Corriere della Sera, la vicenda non può essere archiviata come un “cedimento improvviso” o un collasso psichico momentaneo.

L’analisi comportamentale descrive invece una sequenza precisa: gravidanze nascoste, parti in solitaria e occultamenti metodici nel giardino di casa.

“Non siamo davanti a un delirio manifesto“, spiega la criminologa, ma a una “normalità fredda” caratterizzata da una gestione lucida della situazione.

Le condotte di Petrolini indicano una capacità di “gestione, copertura, negazione e ripetizione” che suggerisce una struttura della personalità molto più complessa di quella riconosciuta in tribunale. Insomma, il giudizio di Bruzzone è netto.

Il peso delle ricerche online

Un elemento cardine della critica di Roberta Bruzzone riguarda le ricerche effettuate online dalla giovane prima e dopo i parti.

Per l’esperta, intervistata dal Corriere della Sera, questi dati non sono affatto marginali:

Confermano la volontà di cancellare ogni traccia.

ogni traccia. Dimostrano la necessità di “ neutralizzare il corpo come prova “.

“. Sostengono l’ipotesi di una premeditazione legata all’occultamento dei cadaveri.

Cosa può succedere in Appello

Bruzzone auspica che la Procura presenti ricorso, chiedendosi se sia davvero possibile “separare il primo episodio dal secondo” all’interno di una sequenza così coerente e speculare.

“Qui non parliamo soltanto di anni di pena“, conclude la criminologa, “parliamo di due bambini venuti al mondo nel silenzio, di due vite cancellate“.

Il timore espresso da Bruzzone è che la verità giudiziaria, limitata dal perimetro della prova tecnica, non sia riuscita a cogliere la reale gravità di una condotta che sul piano criminologico appare come una vera e propria serialità.