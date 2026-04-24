Chiara Petrolini condannata solo per l'omicidio del secondo figlio, Milo Infante attacca: "L'ha fatta franca"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Il 24 aprile Chiara Petrolini è stata condannata a 24 anni e tre mesi. La donna è stata giudicata responsabile solo di uno dei due omicidi contestati, quello del secondo neonato partorito il 9 agosto 2024. Per l’accusa dell’altro omicidio, i giudici hanno riqualificato il reato di occultamento di cadavere. In merito alla sentenza di primo grado, Milo Infante ha commentato: “L’ha fatta franca nel contesto sociale non in giudizio perché non c’è prova che il primo bambino sia nato vivo”.

Chiara Petrolini condannata

La Corte di assise di Parma ha condannato Chiara Petrolini a 24 anni e tre mesi.

Come riporta Adnkronos, la ragazza era accusata del duplice omicidio premeditato dei suoi due figli neonati e di soppressione dei cadaveri.

ANSA

La 22enne è stata assolta dall’omicidio del primo figlio.

Una delle due soppressioni di cadavere, quella relativa al secondo nato, è stata riqualificata in occultamento di cadavere.

Dopo la sentenza, Chiara Petrolini sarebbe stata raggiunta dai genitori e avrebbe pianto, come riportato dall’ANSA.

Le parole di Milo Infante

Nella puntata del 24 aprile di Ore 14, Milo Infante ha commentato la condanna di Chiara Petrolini.

“L’ha fatta franca una volta perché l’hanno assolta in primo grado, vedremo in secondo come andrà ma l’ha fatta franca perché il primo bambino l’ha partorito e non c’è la prova che sia nato vivo”.

Il conduttore ha poi sottolineato: “Partorisce un bambino morto, nel rispetto della sentenza di primo grado, ma lo seppellisce sotto la finestra della sua camera da letto caso mai sentisse la lontananza e nessuno se ne accorge”.

Poi aggiunge: “È il secondo bambino che sfortunatamente, siccome sta per partire per le vacanze, ma quella sera stessa ha appuntamento in birreria con le amiche, che lo seppellisce in maniera un po’ grossolana”.

“L’ha fatta franca nel contesto sociale, non nell’esito giudiziario perché abbiamo spiegato che non è omicidio”, ha concluso.

Le parole del procuratore di Parma

Adnkronos riporta le parole di Alfonso D’Avino, procuratore di Parma: “Valuteremo se la motivazione possa essere o meno convincente. Se non lo riterremo, impugneremo la sentenza”.

Queste le sue parole in merito all’assoluzione di Chiara Petrolini in relazione all’omicidio del primo figlio.

Secondo Alfonso D’Avino “la Corte non ha ritenuto pienamente provata la colpevolezza della Petrolini sull’omicidio del 2023. L’impianto accusatorio è stato in gran parte condiviso dalla Corte di Assise, che ha irrogato una pena di poco inferiore a quella che avevamo chiesto noi, 24 anni e 3 mesi a fronte dei 26 anni richiesti”