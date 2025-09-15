Chiara Petrolini crolla al processo dopo la foto di uno dei neonati sepolti ed esce dall'aula

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Secondo udienza a Parma del processo per i due neonati trovati morti nel giardino di una casa a Vignale di Traversetolo nell’agosto 2024. In aula è stata mostrata la foto di uno dei neonati sepolti e Chiara Petrolini, la madre dei piccoli accusata di duplice omicidio, ha chiesto e ottenuto di poter uscire dall’aula. La 22enne è quindi tornata a casa, dove è agli arresti domiciliari.

Foto dei neonati al processo, Chiara Petrolini esce dall’aula

Nuova udienza lunedì 15 settembre alla Corte di assise di Parma del processo a carico di Chiara Petrolini per il caso dei neonati trovati morti in giardino a Traversetolo.

Nel corso dell’udienza, riferisce Ansa, è stata mostrata in aula la foto scattata dal 118 di uno dei due neonati trovati morti nel giardino della casa di famiglia nell’agosto 2024.

ANSA

A quella vista l’imputata, madre dei bambini, ha chiesto attraverso il suo avvocato difensore di poter uscire dall’aula.

La 22enne accusata del duplice omicidio dei figli si è quindi allontanata, per poi rientrare brevemente per il conferimento della perizia psichiatrica alle esperte nominate dai giudici.

Poi è uscita, rinunciando a presenziare all’udienza, ed è rientrata a casa, dove è agli arresti domiciliari da quasi un anno.

Il maresciallo che ha ritrovato il neonato si commuove

L’episodio è avvenuto durante la deposizione del maresciallo dei carabinieri Carlo Salvatore Perri, in servizio alla stazione di Traversetolo.

Il militare fu uno dei primi a intervenire il 9 agosto 2024 nella casa della famiglia Petrolini a Vignale di Traversetolo.

L’uomo si è commosso quando ha raccontato del ritrovamento del neonato nel giardino della villetta.

“Vidi questo corpicino – ha detto rispondendo alle domande della pm Francesca Arienti – e le dico ho difficoltà, essendo padre, in quel momento non sono stato bene”.

Chiara Petrolini accusata di duplice omicidio

Chiara Petrolini, 22 anni, è accusata del duplice omicidio dei figli neonati.

Secondo l’accusa avrebbe ucciso i suoi due figli, concepiti con l’ex fidanzato Samuel Granelli, subito dopo averli dato alla luce, per poi seppellirli nel giardino di casa.

In entrambe le occasioni la ragazza sarebbe riuscita a tenere nascosta la gravidanza.

Il corpo del primo neonato venne trovato il 9 agosto 2024, quando la famiglia era in vacanza all’estero.

Il secondo venne ritrovato circa un mese dopo: secondo quanto ricostruito sarebbe stato partorito e ucciso circa un anno e mezzo prima.