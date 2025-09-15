Chiara Petrolini crolla al processo dopo la foto di uno dei neonati sepolti ed esce dall'aula
Chiara Petrolini esce dall'aula durante il processo sul caso dei neonati morti quando viene mostrata la foto di uno dei piccoli
Secondo udienza a Parma del processo per i due neonati trovati morti nel giardino di una casa a Vignale di Traversetolo nell’agosto 2024. In aula è stata mostrata la foto di uno dei neonati sepolti e Chiara Petrolini, la madre dei piccoli accusata di duplice omicidio, ha chiesto e ottenuto di poter uscire dall’aula. La 22enne è quindi tornata a casa, dove è agli arresti domiciliari.
Foto dei neonati al processo, Chiara Petrolini esce dall’aula
Nuova udienza lunedì 15 settembre alla Corte di assise di Parma del processo a carico di Chiara Petrolini per il caso dei neonati trovati morti in giardino a Traversetolo.
Nel corso dell’udienza, riferisce Ansa, è stata mostrata in aula la foto scattata dal 118 di uno dei due neonati trovati morti nel giardino della casa di famiglia nell’agosto 2024.
A quella vista l’imputata, madre dei bambini, ha chiesto attraverso il suo avvocato difensore di poter uscire dall’aula.
La 22enne accusata del duplice omicidio dei figli si è quindi allontanata, per poi rientrare brevemente per il conferimento della perizia psichiatrica alle esperte nominate dai giudici.
Poi è uscita, rinunciando a presenziare all’udienza, ed è rientrata a casa, dove è agli arresti domiciliari da quasi un anno.
Il maresciallo che ha ritrovato il neonato si commuove
L’episodio è avvenuto durante la deposizione del maresciallo dei carabinieri Carlo Salvatore Perri, in servizio alla stazione di Traversetolo.
Il militare fu uno dei primi a intervenire il 9 agosto 2024 nella casa della famiglia Petrolini a Vignale di Traversetolo.
L’uomo si è commosso quando ha raccontato del ritrovamento del neonato nel giardino della villetta.
“Vidi questo corpicino – ha detto rispondendo alle domande della pm Francesca Arienti – e le dico ho difficoltà, essendo padre, in quel momento non sono stato bene”.
Chiara Petrolini accusata di duplice omicidio
Chiara Petrolini, 22 anni, è accusata del duplice omicidio dei figli neonati.
Secondo l’accusa avrebbe ucciso i suoi due figli, concepiti con l’ex fidanzato Samuel Granelli, subito dopo averli dato alla luce, per poi seppellirli nel giardino di casa.
In entrambe le occasioni la ragazza sarebbe riuscita a tenere nascosta la gravidanza.
Il corpo del primo neonato venne trovato il 9 agosto 2024, quando la famiglia era in vacanza all’estero.
Il secondo venne ritrovato circa un mese dopo: secondo quanto ricostruito sarebbe stato partorito e ucciso circa un anno e mezzo prima.