Chiara Petrolini, l'ex fidanzato Samuel Granelli non aveva capito che fosse incinta "nemmeno da svestita"

Durante la terza udienza del processo, l’ex fidanzato Samuel Granelli ha rievocato alcuni dettagli della relazione con Chiara Petrolini. Il giovane è il padre dei due neonati morti e seppelliti dalla ragazza nel giardino della villetta di Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma. Samuel ha raccontato di non aver mai saputo delle gravidanze, né sospettato nulla. Il giovane ha descritto l’ex come una ragazza amata e apparentemente serena, senza conflitti con la famiglia.

La deposizione di Samuel Granelli

Nel corso della sua deposizione in corte d’Assise a Parma, Samuel Granelli ha riferito una omissione di Chiara Petrolini: “Chiara mi disse che avevano trovato un bambino nel giardino di casa ma non mi disse che era suo“.

Poi il dettaglio in merito all’inizio della loro storia d’amore, sbocciata quando erano adolescenti: “Ci siamo fidanzati a 16/17 anni. Nel 2022 ci eravamo lasciati. Quando è scoppiato il caso ci eravamo rimessi insieme dal settembre 2023″.

La coppia usava “raramente contraccettivi” ma, ha aggiunto il ragazzo, “non ci siamo mai posti il problema di un’eventuale gravidanza”.

E ancora: “Non ho mai avuto la percezione che potesse essere in gravidanza, mai un sospetto, non ho mai notato nulla nemmeno quando era svestita“.

Samuel era “innamorato di Chiara”, e pensa di essere stato riamato. La loro era comunque una storia giovanile, senza progetti concreti relativi al futuro.

Samuel Granelli ricorre al sostegno di una psicologa

Ma questo non sminuisce lo shock e il dolore: “Quando ho saputo del primo ritrovamento sono crollato, non credevo potesse essere vero, inizialmente mi hanno detto soltanto che ero il padre, quando ho saputo che lei era la madre non credevo fosse possibile, era surreale“, ha detto.

Samuel Granelli ha poi spiegato di essere in cura presso una psicologa: “Mi sta aiutando, mi sembrava il minimo dare un nome ai bimbi e un degno funerale“.

Quando sui monitor dell’aula del Tribunale di Parma è stata mostrata nuovamente la foto di un neonato senza vita, sull’erba di un giardino, Chiara Petrolini, nel processo unica imputata, ha chiesto di uscire e ha lasciato l’aula per alcuni minuti.

Chiara Petrolini e la confidenza a un amico

Un amico di Chiara Petrolini ha riferito in aula una confidenza ricevuta: “Mi ha detto che non sapeva cosa fare, c’erano momenti in cui l’avrebbe tenuto altri no, non voleva precludersi la possibilità di essere madre. Ma é andata come é andata”.

Neppure fra gli amici, ha raccontato il giovane, qualcuno ha notato le due gravidanze. Chiara, ha detto l’amico, “pensava che si notasse dal punto di vista fisico l’effettiva condizione in cui era. Sperava che notassimo qualcosa“.