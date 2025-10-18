Chiara Petrolini, le parole dei genitori durante gli interrogatori: “Mai accorti della prima gravidanza”

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Nuovi dettagli sul caso di Chiara Petrolini, accusata a Parma per il duplice omicidio dei figli neonati, sono emersi grazie agli interrogatori ai genitori della 22enne. La coppia ha raccontato agli inquirenti di non essersi mai accorta della gravidanza, né dei segni che avrebbero potuto far intuire che la figlia fosse incinta.

I verbali degli interrogatori ai genitori di Chiara Petrolini

Nel corso di alcuni interrogatori, il padre e la madre di Chiara Petrolini hanno ricostruito i giorni precedenti alla tragedia.

Tra le domande poste alla coppia dagli inquirenti durante gli interrogatori, c’è anche quella relativa alla prima gravidanza. Quando è stato loro chiesto se ne fossero a conoscenza, il padre della 22enne ha negato.

ANSA

Petrolini prima dell’udienza alla Corte di assise di Parma per il processo a suo carico lo scorso 30 giugno 2025

“Altrimenti non saremmo qua”, avrebbe aggiunto l’uomo, secondo quanto riportato dall’ANSA.

“Io non mi sono accorta di niente”, ha affermato la madre di Petrolini. “Il mese di luglio la vedevamo anche poco, usciva la mattina intorno alle 7-7.30 e rientrava verso le 18, ma poi usciva con le amiche. Ha sempre mangiato regolarmente”.

A non permettere ai genitori di notare la gravidanza di Petrolini sarebbe stato, secondo il loro racconto, anche un dettaglio fisico della ragazza. La 22enne non avrebbe cambiato taglia nel corso della gestazione, il che, a loro dire, avrebbe reso impossibile notare la sua gravidanza.

Il racconto del padre di Petrolini: “Avrebbe voluto tenerlo”

Stando ai verbali degli interrogatori, i genitori di Chiara Petrolini avrebbero saputo della gravidanza della figlia “il giorno che siamo rientrati dal Ris”. In quell’occasione, la coppia avrebbe appreso che il padre del bambino era Samuel.

“Noi siamo caduti dal cielo. Non ci siamo accorti di nulla. Pensavamo stesse coprendo qualcuno”, ha continuato la donna.

I due hanno inoltre affermato che la 22enne aveva detto di non aver parlato con nessuno della gravidanza, neppure con Samuel.

Quando il padre le chiese se il piccolo fosse vivo, Chiara avrebbe risposto che il bambino era fermo. L’uomo ha poi aggiunto che la figlia ha dichiarato che “avrebbe voluto tenerlo”.

Lo shock della famiglia dopo il ritrovamento del neonato

I genitori di Chiara Petrolini affermano infine che, alla notizia dell’avvenuto ritrovamento del cadavere del neonato in giardino, entrambi erano rimasti “stupiti, scioccati”.

Nei verbali degli interrogatori, comunque, la madre della 22enne ha ricordato che “Chiara si estraniava un po’” nel periodo che corrisponde a quello della gravidanza tenuta nascosta.