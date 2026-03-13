Chiara Petrolini legge un foglio in aula, "non sono una madre assassina e non ero sicura di essere incinta"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Chiara Petrolini, la ragazza accusata di aver ucciso i due figli neonati partoriti a Traversetolo a distanza di un anno l’uno dall’altro seppellendoli dopo la nascita, si difende davanti alla Corte di assise di Parma. Al cospetto dei giudici che la stanno processando con l’accusa di omicidio premeditato e la soppressione dei cadaveri dei bimbi nati tra maggio 2023 e agosto 2024, la giovane ha letto delle dichiarazioni spontanee in cui ha ribadito di non essere una madre assassina in quanto “non ho mai voluto fare del male ai miei bambini” e che, soprattutto, al tempo “non ero sicura di essere incinta”. L’intervento è durato sette minuti, un discorso che Petrolini ha letto con voce monocorde e una sola interruzione. La giovane rischia l’ergastolo se dovesse essere confermato il capo di imputazione.

Chiara Petrolini si difende in aula

Intervenuta nel corso del processo alla Corte di assise di Parma, Chiara Petrolini ha letto un foglio in cui ha annotato la propria difesa dalle accuse di omicidio premeditato e la soppressione dei cadaveri dei suoi due figli neonati, partoriti a maggio 2023 e agosto 2024.

La giovane, che ha letto per 7 minuti concedendosi una sola breve interruzione, ha sottolineato che “quei bambini erano parte di me, non gli avrei mai fatto del male”.

ANSA

Poi ha aggiunto che quella che sta vivendo “è una sofferenza che distrugge dentro”.

“Non sapevo di essere incinta”

Nel corso del suo intervento, Petrolini ha ribadito nuovamente di non sapere di essere incinta e di non averlo mai sospettato in quei mesi.

“Non ho mai fatto un test di gravidanza, non sono mai stata sicura di esserlo” ha detto, sospettandolo solo in alcuni casi come “quando facevo la doccia e vedevo questa pancia di cui nessuno si accorgeva”.

La ragazza ha quindi spiegato che per lei il pensiero di essere incinta era impossibile perché “altrimenti gli altri se ne sarebbero accorti”.

Per questo motivo, ha spiegato, ha messo in atto i comportamenti tipici di una donna che non era in dolce attesa, come fumare o bere, anche perché nessun campanello d’allarme come la nausea si era mai palesato né avrebbe avuto bisogno di farmaci, neppure “per anticipare il parto”.

Il malessere di Chiara Petrolini

La giovane ha però anche spiegato che nonostante in tanti l’hanno descritta come “una brava ragazza, con la famiglia, amici, un ragazzo, che lavorava e studiava”, tutto ciò “era solo apparenza”.

Petrolini, infatti, ha svelato di essersi sentita spesso sola “anche quando non lo ero davvero” in quanto si sentiva “sbagliata e giudicata”.