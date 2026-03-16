Chiara Petrolini, per i due neonati morti la famiglia dell'ex fidanzato chiede 1 milione e 650 mila euro

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Chiara Petrolini in aula si difende per sette minuti, descrivendosi non come una madre che ha ucciso i propri figli. Racconta di aver ritenuto entrambi i figli morti alla nascita e quindi di aver solo occultato i cadaveri. Parole che non convincono l’accusa: vengono proposti 26 anni al posto dell’ergastolo, facendo prevalere le attenuanti sulle aggravanti. Nel frattempo la famiglia dell’ex fidanzato, parte civile nel processo, chiede un risarcimento da 1.650.000 euro.

Il caso di Chiara Petrolini

Chiara Petrolini ha parlato nell’aula del tribunale di Parma e si difende per sette minuti, spiegando perché ha ucciso i due figli e li ha seppelliti nel giardino di Traversetolo, il tutto all’insaputa dei genitori e del fidanzato dell’epoca. La studentessa ha affermato, in dichiarazioni spontanee: “Sono stata descritta come un’assassina, come una madre che uccide i suoi figli, ma non sono questo. Non ho mai voluto fare del male ai miei bambini”.

Sono due le gravidanze portate a termine fino all’occultamento dei cadaveri, una nel 2023 e l’altra nel 2024. Nessuno si sarebbe accorto di queste, né in famiglia né tra gli amici, né tantomeno il padre biologico che ora è parte civile nel processo.

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Petrolini racconta di non aver mai fatto un test di gravidanza e quindi di non essere mai stata sicura di essere incinta: “Non ricordo esattamente il momento in cui li ho partoriti, ma ho creduto che fossero nati già morti“. Un discorso che non ha colpito l’accusa. La pubblico ministero Francesca Arienti ha dichiarato che quella di Chiara Petrolini è stata una scelta consapevole e deliberata. Tra le evidenze la cronologia del telefono, con ricerche come “schiacciare la pancia per indurre il parto” o “non voglio che si veda la pancia in gravidanza”. La Procura ha chiesto una pena di 26 anni.

L’ex fidanzato chiede il risarcimento

La famiglia dell’ex fidanzato, parte civile nel processo, non si era mai accorta delle gravidanze. Né di quella del 2023, né della gravidanza del 2024. Così come l’ex fidanzato e la sua famiglia, neanche la famiglia della stessa Petrolini o gli amici se ne erano accorti.

Ora il padre biologico ha battezzato i bambini post mortem: Domenico Matteo e Angelo Federico. Ha inoltre chiesto un risarcimento milionario. La cifra precisa è di 1.650.000 euro per i due neonati uccisi.

La motivazione è la “perdita del rapporto parentale”. La cifra non è stata chiesta per lucrare, dicono, ma è basata sulle tabelle ufficiali fissate dal tribunale di Milano.

Perché non è stato chiesto l’ergastolo

La Procura ha chiesto una pena di 26 anni. Tra le attenuanti generiche la giovane età e l’immaturità, descritta anche dai periti psichiatrici. La giovane viene comunque ritenuta capace di intendere e di volere, così come di aver organizzato la morte dei due neonati e l’occultamento dei cadaveri. Pur riconoscendo le attenuanti, l’accusa ritiene che debbano essere considerate equivalenti alle aggravanti.

La Corte d’Assise potrebbe pensarla diversamente. Chiara Petrolini rischia ancora l’ergastolo. Roberta Bruzzone spiega: “Credo che con gli elementi che ci sono, cercare di bilanciare anche solo una delle aggravanti con la giovane età, che non incide sulla capacità di intendere e di volere, francamente la trovo una possibilità, ma non così granitica”.

Il capo di imputazione è da ergastolo, aggiunge. Si tratta di una valutazione che la Corte d’Assise potrebbe non confermare e anzi andare proprio per la strada dell’ergastolo.