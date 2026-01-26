Chiara Petrolini, per la perizia è "capace di intendere e di volere" ma la seconda gravidanza è "inspiegabile"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Secondo la perizia psichiatrica disposta dalla Corte d’assise di Parma, Chiara Petrolini, 22 anni, accusata di duplice omicidio premeditato e occultamento dei corpi dei suoi due figli neonati sepolti nel giardino di casa, era capace di intendere e di volere al momento dei fatti, pur con fragilità emotive e psicologiche che rendono aperti interrogativi sulla seconda gravidanza.

L’esito della perizia psichiatrica

La Corte d’assise di Parma ha concluso che Chiara Petrolini era capace di intendere e di volere al momento in cui avrebbe ucciso e seppellito i due neonati nati da lei a distanza di un anno.

È quanto evidenziato dalla perizia psichiatrica eseguita da Marina Carla Verga e Laura Ghiringhelli e disposta dal tribunale, che non ha riscontrato patologie in grado di inficiare la capacità decisionale dell’imputata.

Allo stesso tempo, la 22enne è stata descritta come fragile e immatura dal punto di vista emotivo e relazionale, con un profilo psicologico segnato da vulnerabilità e narcisismo.

Le contraddizioni di Chiara Petrolini

Secondo le perite, Petrolini mostra comportamenti infantili e una “evidente dissonanza tra la sensazione soggettiva e l’immagine che mostra all’esterno, iperadattata” alle situazioni, e difficoltà nel comprendere e manifestare i propri stati d’animo.

La giovane è ritenuta comunque capace di stare in giudizio, ossia di partecipare attivamente al processo nei suoi confronti, e non affetta da un disturbo mentale grave che possa giustificare una riduzione significativa della responsabilità.

La seconda gravidanza senza spiegazioni

Nella relazione emerge anche che non esiste una spiegazione chiara alla “ripetitività del gesto”: le consulenti psichiatriche sottolineano che nessuna evidenza empatica, traumatica o strumentale fornita dall’imputata fornisce una base sufficiente per spiegare perché abbia compiuto lo stesso atto due volte con due bambini distinti.

Petrolini stessa aveva detto agli psichiatri di aver cercato la seconda gravidanza perché la prima era “andata male”, descrivendo la situazione come una sorta di rivincita personale, senza però spiegare deliberatamente la dinamica dei fatti.

La versione della difesa

La consulenza degli esperti, che comprenderà anche i contributi dello psicologo psicoterapeuta Mauro Di Lorenzo coinvolto nei colloqui, è stata depositata agli atti e sarà discussa in udienza il 13 febbraio.

La perizia contrasta con altre valutazioni già emerse durante il processo. I consulenti della difesa avevano sostenuto che Petrolini fosse in uno stato di profonda alterazione psicologica al momento dei fatti, priva della capacità di intendere e di volere per via di uno stato dissociativo.

Il processo, iniziato nell’estate del 2025, ha già visto alcune udienze caratterizzate da forti reazioni emotive da parte della donna. In un’occasione, la giovane ha lasciato l’aula quando è stata mostrata la foto di un neonato, rientrando poco dopo.

Il caso di Chiara Petrolini

Chiara Petrolini, 22 anni di Traversetolo (Parma), è imputata davanti alla Corte d’Assise di Parma per il duplice omicidio premeditato e la soppressione dei cadaveri dei suoi due figli neonati, partoriti nell’abitazione di famiglia e sepolti nel giardino, uno a maggio 2023 e l’altro ad agosto 2024.

La Procura, sostenuta dall’accusa di duplice omicidio aggravato e occultamento di cadavere, ha portato avanti indagini che descrivono parti avvenuti in completa solitudine e nessuna persona vicina a lei, compresi genitori e fidanzato, che fosse a conoscenza delle gravidanze fino al ritrovamento dei primi resti.

La Corte ha disposto una perizia psichiatrica per valutare la capacità di intendere e volere dell’imputata, con i consulenti dell’accusa e della difesa che hanno espresso orientamenti contrastanti sulla sua condizione psicologica.