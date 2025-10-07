Chiara Petrolini, Roberta Bruzzone spiega la "dimensione di onnipotenza, dubito che si sarebbe fermata"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

C’è “serialità” nelle azioni di Chiara Petrolini, la 22enne accusata del duplice omicidio dei suoi figli, sepolti subito dopo la nascita nel giardino di casa a Vignale di Traversetolo. Secondo la criminologa Roberta Bruzzone dietro ai delitti c’è una “dimensione di onnipotenza” e un chiaro schema comportamentale che le fa pensare che molto probabilmente la ragazza non si sarebbe fermata.

Lunedì 6 aprile si è tenuta al tribunale di Parma la terza udienza del processo che vede imputata Chiara Petrolini di duplice omicidio aggravato e occultamento di cadavere.

Tra le diverse deposizioni c’è stata quella del colonnello Anna Bonifazi, responsabile della sezione psicologia e criminologia del Racis dei carabinieri, che ha parlato di un tipico comportamento seriale da parte della 22enne.

“C’è serialità, c’è logica, non c’è alcuna azione che possa apparire non finalizzata”, ha detto l’esperta in aula.

I due eventi – la gravidanza tenuta nascosta, l’omicidio del figlio appena nato e l’occultamento nel giardino di casa – sono “abbastanza simili” e la seconda gravidanza è stata in qualche modo “cercata“.

L’analisi di Roberta Bruzzone

Del processo a Chiara Petrolini si è parlato anche nel corso della puntata del 6 ottobre di Ore 14 su Rai 2.

Ospite della trasmissione condotta da Milo Infante, Roberta Bruzzone concorda con le conclusioni della psicologa dei carabinieri, spiegando che le azioni di Chiara Petrolini mostrano un chiaro schema comportamentale.

Se la prima gravidanza fosse stata un evento imprevisto, spiega, ci sarebbe aspettato che un soggetto con le sue risorse evitasse di ripetere una situazione analoga.

Invece è successo di nuovo, con le stesse modalità, e dopo un breve lasso di tempo.

Secondo la nota criminologa il segreto da lei così ben tenuto sulle gravidanze e i neonati sepolti dà una “dimensione di onnipotenza di tipo narcisistico”.

“Credo che la ragazza traesse grande gratificazione di se stessa dal tenere tutti quanti all’oscuro”, ha aggiunto.

“Dubito che si sarebbe fermata”

Secondo Roberta Bruzzone ci sono tutti gli elementi per definire Chiara Petrolini una assassina seriale.

Anche se secondo la storica definizione dell’Fbi servono almeno 3 omicidi per parlare di serial killer.

Se non fosse stata fermata, dopo la scoperta quasi per caso del primo cadavere, è molto probabile che la ragazza avrebbe continuato a ripetere quanto fatto, con una nuova gravidanza e un nuovo infanticidio.

“Dubito che si sarebbe fermata” al secondo omicidio, afferma Bruzzone.