Chiara Petrolini, uno dei neonati morti a Parma era vivo dopo il parto: "Ha respirato, forse ha pianto"

Nel processo a Chiara Petrolini, accusata di aver ucciso i due figli neonati a Parma, il medico legale Valentina Bugelli ha confermato che il bambino ritrovato il 9 agosto 2024 era vivo alla nascita, poi morto pochi minuti dopo il taglio del cordone. Per il primogenito, nato nel 2023, la morte endouterina è stata considerata estremamente improbabile.

Uno dei neonati morti a Parma, per il cui decesso è imputata la madre Chiara Petrolini, era vivo al momento della nascita. A confermarlo, nel corso del processo davanti alla Corte d’assise, il medico legale Valentina Bugelli.

Il bambino ritrovato il 9 agosto 2024 ha respirato e compiuto più atti respiratori prima di morire. Secondo la sua ricostruzione, il decesso sarebbe avvenuto pochi minuti dopo il taglio del cordone ombelicale, presumibilmente effettuato dalla madre, con un oggetto tagliente mai rinvenuto.

L’udienza è stata riaperta a Parma lunedì 3 novembre

Il piccolo, nato il 7 agosto, sarebbe quindi morto dissanguato a causa del taglio netto del cordone, compatibile con l’uso di forbici.

L’ipotesi sul primogenito

La consulente della Procura ha descritto i risultati delle analisi e del sopralluogo sul corpo del secondogenito, il primo a essere scoperto nel giardino della villetta di Vignale di Traversetolo.

I resti del primogenito, partorito nel maggio 2023, furono trovati invece solo settimane dopo nello stesso luogo. Riguardo a quest’ultimo, Bugelli ha spiegato che, trattandosi di resti scheletrici, non è possibile determinare con certezza la causa del decesso.

Tuttavia, ha ipotizzato che anche in quel caso il bambino fosse nato vivo, poiché si trattava di un feto a termine, intorno alla 40esima settimana di gestazione, e il parto era avvenuto senza complicazioni. Una morte endouterina, in simili condizioni, sarebbe “una possibilità su un milione”, ha precisato.

Durante l’udienza, la dottoressa ha illustrato che il neonato del 7 agosto potrebbe anche aver pianto subito dopo la nascita, spiegando che il primo vagito coincide spesso con il primo respiro. Ha poi stimato che il tempo trascorso tra il taglio del cordone e la morte sia stato di quattro o cinque minuti, massimo sette.

Il processo a Chiara Petrolini

Il tribunale ha riaperto il dibattimento contro Chiara Petrolini lunedì 3 novembre: la donna è accusata di aver ucciso e sepolto i due figli appena partoriti.

In aula erano presenti l’imputata, accompagnata dal suo legale Nicola Tria, il fidanzato Samuel Granelli come parte civile, assistito dall’avvocata Monica Moschioni, e i genitori di Chiara.

La Corte, presieduta da Alessandro Conti, ha deciso di prolungare di tre mesi la custodia cautelare per consentire l’esecuzione della perizia psichiatrica disposta nel processo.