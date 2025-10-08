Chiara Petrolini voleva il secondo figlio dopo "la prima gravidanza andata male": perché seppellito anche lui

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Chiara Petrolini, la 22enne accusata di aver partorito e ucciso due neonati poi sepolti in giardino a Vignale di Traversetolo, ha parlato agli psichiatri nominati dalla Procura di Parma, Mario Amore e Domenico Berardi. la giovane ha detto di aver cercato la seconda gravidanza “perché la prima era andata male”. Di fronte alle domande dei consulenti, la danna ha detto: “Io non pensavo di aver fatto niente di male o di sbagliato”.

Chiara Petrolini e i colloqui con gli psichiatri

I colloqui tra gli psichiatri e Chiara Petrolini sono emersi dalla nota tecnica elaborata dal Reparto analisi criminologiche del Racis (Raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche) di Roma.

La giovane è accusata di duplice omicidio premeditato e soppressione di entrambi i cadaveri dei suoi figli neonati.

Di questa consulenza, realizzata durante le indagini, la Gazzetta di Parma ha pubblicato alcuni estratti.

La prima gravidanza sarebbe stata casuale e Chiara Petrolini ha riferito nei colloqui di aver provato “paura” all’inizio e poi, con il passare dei mesi, “felicità”, visto il suo desiderio di diventare mamma.

Il sogno ricorrente e il “mondo cattivo”

La giovane poi ha parlato di un sogno ricorrente dopo le due gravidanze: lei mamma che spinge un passeggino con due bambini.

la 22enne ha inoltre detto che avrebbe voluto realizzare il desiderio di diventare madre senza dirlo a nessuno, dal momento che lei vede il mondo “cattivo ma anche pericoloso” e non avrebbe voluto trasmettere i dolori vissuti da lei al bambino, perché le persone avrebbero potuto dirgli frasi del tipo “tua mamma era così”.

Da lì poi la confessione di aver cercato la seconda gravidanza “perché la prima era andata male”.

“Non pensavo di aver fatto niente di male”

E proprio sul secondo parto, avvenuto in casa in completa solitudine (come già era successo per il primo) Chiara Petrolini ha detto agli specialisti: “Pensavo fosse andato tutto bene in realtà”.

“Poi quando ho ripreso i sensi non respirava più… la causa della morte è stato proprio il taglio del cordone, ma io non ero informata, non avevo chiesto a nessuno”, ha aggiunto la donna.

Il secondogenito venne seppellito nel giardino della casa di Traversetolo, non lontano dal primogenito che era nato un anno prima. E quando lo psichiatra ha chiesto se ci fosse inconsciamente la volontà di farsi scoprire, visto che gli scavi erano poco profondi, la ragazza ha replicato: “No, perché io non pensavo di aver fatto niente di male… di sbagliato”.

Chiara Petrolini ha parlato anche dell’ex fidanzato Samuel, a cui, sostiene, non sarebbe importato niente della morte dei piccoli”perché in fondo non li aveva mai desiderati”.

La perizia e l’intenzione di “andare fino in fondo”

Secondo gli esperti del Racis, Chiara avrebbe avuto una “fredda e lucida intenzione di arrivare all’esito finale”: valutazioni in linea con l’analisi dei consulenti della procura.

La Corte di assise nel frattempo ha disposto una perizia psichiatrica per valutare la capacità di intendere e di volere dell’imputata, in corso di svolgimento.

L’iter della perizia psichiatrica disposta dalla Corte d’assise di Parma, dunque, è appena cominciato e sarà quella la relazione decisiva per gli equilibri del processo. Gli esperti del Racis poi hanno ipotizzato uno scenario ancora più inquietante: “Non è possibile escludere che, stante le dinamiche seriali connotanti il suo comportamento avrebbe potuto, se non scoperta, commettere analoghi delitti in seguito ovvero ne abbia commessi altri simili in passato”.