Chiara Poggi potrebbe essere morta mezz'ora dopo colazione, rumors sulla perizia che scagionerebbe Stasi

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Le nuove analisi sul delitto di Garlasco indicherebbero che Chiara Poggi potrebbe essere stata uccisa mezz’ora dopo la colazione, cambiando l’orario della morte. Questo aspetto, se confermato, metterebbe in dubbio la ricostruzione che ha portato alla condanna di Alberto Stasi e rafforzerebbe il suo alibi, unitamente al DNA non compatibile trovato sotto le unghie.

L’orario della morte di Chiara Poggi

Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco si arricchisce di nuovi elementi che potrebbero incidere in modo significativo sulla ricostruzione dei fatti. Secondo quanto emerso da una recente ricostruzione del TG1, l’orario della morte della giovane potrebbe essere stato sottostimato nelle precedenti indagini.

Le nuove valutazioni indicherebbero che la vittima sarebbe stata uccisa almeno mezz’ora dopo aver fatto colazione. Il dettaglio è tutt’altro che secondario, perché comporterebbe uno spostamento in avanti della finestra temporale del delitto, mettendo in discussione uno dei punti cardine della sentenza che ha condannato Alberto Stasi.

ANSA

Il nodo dei 23 minuti

Uno degli aspetti più delicati riguarda il tempo necessario per compiere l’omicidio e allontanarsi dalla villetta di via Pascoli. Nella sentenza definitiva, si è ritenuto che Stasi abbia commesso il delitto e sia rientrato a casa in circa 23 minuti, un arco temporale considerato compatibile con la mancanza di un alibi in quel momento.

Se però l’ora della morte fosse effettivamente successiva rispetto a quanto stabilito, questo schema non reggerebbe più. In quella nuova fascia oraria, infatti, Stasi risulterebbe impegnato al computer nella propria abitazione, attività documentata e già utilizzata dalla difesa come elemento a suo favore.

Le perizie informatiche, analizzate anche durante i processi, avevano evidenziato accessi e utilizzo del computer nelle ore successive, ma erano state ritenute non sufficienti a escludere la sua presenza sulla scena del crimine nel momento ipotizzato.

Analisi della dinamica del delitto

La ricostruzione accolta in sede giudiziaria ha sempre descritto l’omicidio come un attacco rapido e improvviso, in cui Chiara Poggi sarebbe stata sorpresa alle spalle senza possibilità di difendersi. Tuttavia, le nuove analisi sembrano andare in una direzione opposta.

Gli accertamenti medico-legali condotti dalla consulente Cristina Cattaneo, insieme alle più recenti analisi della Bloodstain Pattern Analysis (BPA) eseguite dai RIS di Cagliari, suggerirebbero invece una colluttazione prolungata e violenta.

Questo scenario implicherebbe che la vittima abbia tentato di difendersi, cambiando radicalmente l’interpretazione della scena del crimine e aprendo a nuove ipotesi investigative.

Il DNA sotto le unghie

Un altro elemento che torna al centro dell’attenzione riguarda il DNA rinvenuto sotto le unghie della vittima. Le analisi più recenti, effettuate con tecniche più avanzate rispetto al passato, avrebbero escluso la compatibilità con il profilo genetico di Alberto Stasi.

Questo dato, già discusso negli anni precedenti, acquista ora un peso diverso alla luce della nuova ipotesi di colluttazione. Se Chiara Poggi ha effettivamente reagito all’aggressione, è plausibile che abbia lasciato tracce biologiche dell’aggressore.