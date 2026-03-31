Chiara Poggi uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, oggi avrebbe 45 anni: a che punto sono le indagini

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Oggi Chiara Poggi avrebbe compiuto 45 anni, ma ne avrà 26 per sempre. La ragazza è stata uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia, a Garlasco, irreversibilmente divenuta la scena di un delitto il cui colpevole è stato indicato nell’allora fidanzato Alberto Stasi, 24 anni ai tempi del delitto, condannato a 16 anni di reclusione da una sentenza della Cassazione pronunciata dagli ermellini nel 2015.

I 45 anni di Chiara Poggi

Fresca di laurea, un lavoro a Milano come impiegata per la Computer Sharing, quell’estate aveva deciso di trascorrere da sola nella Lomellina le vacanze estive. I genitori, Rita Preda e Giuseppe Poggi, erano partiti insieme al fratello Marco (19 anni) per una vacanza in Trentino.

La famiglia aveva lasciato Garlasco il 5 agosto. Chiara e il fidanzato Alberto, che in quel tempo era impegnato nella stesura della tesi di laurea, avevano la villetta dei Poggi tutta per loro.

ANSA

Nella mattina, presumibilmente – dubitativo necessario – del 13 agosto 2007 Chiara Poggi è stata uccisa. Non un’aggressione fulminea, ma un vero e proprio massacro in cui la 26enne è stata colpita ripetutamente al volto e al capo, un lago di sangue che ancora oggi descrive un accanimento contro la vittima.

Il corpo è stato trovato da Alberto Stasi – secondo la sua narrazione – nel primo pomeriggio, in fondo alle scale che dal piano terra della villetta conducono alla tavernetta dell’abitazione.

La condanna di Alberto Stasi

Assolto, assolto, condannato, condannato. Questo il percorso giudiziario a carico di Alberto Stasi, incarcerato per la prima volta a settembre 2007 e liberato dopo 4 giorni per assenza di prove. Nel frattempo le indagini contro il fidanzato della vittima non si sono fermate, fino alla prima condanna arrivata con l’appello bis nel 2014 e confermata nel 2015 in Cassazione.

Secondo gli ermellini, Stasi avrebbe ucciso Chiara Poggi la mattina tra le 9:12 (quando Chiara ha disattivato l’allarme della villetta) e le 9:35, quando Alberto ha ripreso a lavorare sulla tesi sul suo pc. Sette gli indizi contro di lui, ma il grande assente della sentenza è sempre stato il movente, un’assenza che oggi è la carta principale sfoderata dalla difesa del condannato. Semplicemente, secondo la sentenza definitiva Alberto Stasi avrebbe ucciso Chiara Poggi in un momento d’impeto, probabilmente dopo che la ragazza aveva scoperto materiale compromettente nel computer del fidanzato.

Le nuove indagini, da Andrea Sempio agli ultimi sviluppi

Nel 2016 è stata aperta una prima indagine a carico di Andrea Sempio, archiviata pochi mesi dopo. Nel 2025 l’amico storico di Marco Poggi è finito nuovamente nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio in concorso con Alberto Stasi o un terzo soggetto non specificato.

Si può dire che in un anno la macchina mediatica ha manifestato un interesse senza precedenti: le tre parti coinvolte nelle indagini (la parte civile quindi i Poggi, la difesa di Sempio e la difesa di Stasi) sono spesso presenti nei talk di approfondimento come Quarto Grado, Ore14, Ignoto X, Far West e Lo Stato delle Cose. E proprio a Lo Stato delle Cose nella prima serata di lunedì 30 marzo è andato in onda uno scontro feroce tra Antonio De Rensis, l’avvocato di Stasi, e Luciano Garofano, ex consulente della difesa di Sempio, sulla base dei contenuti della cartella “militare” del pc di Alberto Stasi che il generale ritiene “raccapricciante”.

Le indagini a carico di Andrea Sempio si concentrano su tracce di Dna rinvenute sotto le unghie di Chiara Poggi: secondo la difesa di Stasi e i consulenti il profilo genetico sarebbe sovrapponibile a quello dell’allora 19enne, e c’è una grande incognita su ciò che l’indagato avrebbe fatto la mattina del 13 agosto 2007: agli inquirenti e ai media ha sempre raccontato che si recò a Vigevano per acquistare un libro e che al ritorno passò a trovare la nonna per poi fare rientro a casa per il pranzo.

A dicembre si è concluso l’incidente probatorio. Ora il focus delle indagini è concentrato sull’analisi dei computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi, o meglio sulla loro copia forense. Infine, c’è grande attesa di conoscere il contenuto della consulenza depositata dalla dottoressa Cristina Cattaneo, incaricata dalla Procura per nuove teorie sull’epoca del delitto, l’arma usata dal killer e le dinamiche dell’omicidio. Secondo le indiscrezioni, alcuni dettagli potrebbero riscrivere la vicenda.