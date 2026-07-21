Chiara Tagliaferri e il ricordo di Michela Murgia che l'ha aiutata durante la GPA: "Si prendeva cura di me"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Chiara Tagliaferri ha raccontato in tv il percorso verso la GPA insieme al marito Nicola Lagioia, la solitudine vissuta durante i tentativi falliti e il sostegno di Michela Murgia, prima a orientarla sul tema. La figlia Lula è nata nel 2024 negli Stati Uniti, prima che in Italia la gestazione per altri diventasse reato universale.

Chiara Tagliaferri racconta la GPA

Chiara Tagliaferri è tornata a parlare della propria esperienza con la gestazione per altri, ospite di Monica Setta nel programma di Rai 2 “Storie al bivio“.

La scrittrice ha ripercorso il momento in cui, insieme al marito Nicola Lagioia, ha capito che la strada della maternità surrogata sarebbe stata l’unica percorribile dopo un lungo periodo segnato da tentativi falliti di fecondazione assistita.

ANSA

Tagliaferri ha spiegato che la decisione non è arrivata all’improvviso, ma dopo aver attraversato una fase di grande dolore personale. “Quello è stato un momento in cui mi sono sentita solissima” ha confessato. “Perché benché mio marito fosse al mio fianco, è il corpo della donna che attraversa il senso del fallimento, ed è davvero brutto, è davvero triste”.

Il sostegno di Michela Murgia

In quella fase, come ha raccontato la scrittrice, l’unica persona a conoscenza di tutto è stata Michela Murgia, con cui all’epoca lavorava alla realizzazione del podcast “Morgana”, un progetto nato per costruire una rete di solidarietà femminile attraverso il racconto di storie di donne.

Murgia le è stata accanto nei momenti più difficili con gesti concreti di cura quotidiana: “Si prendeva cura di me come fanno le persone che ti vogliono bene” ha raccontato, “banalmente preparandomi del cibo, cucinando per me, io andavo a scrivere da lei”.

La scrittrice sarda, scomparsa nell’agosto 2023, aveva del resto reso pubblica la propria idea di famiglia queer e di genitorialità d’elezione, aprendo la propria vita familiare a figli non biologici scelti e che a loro volta la sceglievano.

Come ha spiegato Tagliaferri, è stata proprio Murgia la prima a orientarla con informazioni concrete sul tema, avendo approfondito la materia già dal 2016 con incontri pubblici dedicati, da una prospettiva dichiaratamente femminista, cattolica e favorevole alla gestazione per altri purché regolamentata e trasparente.

Chi è Chiara Tagliaferri

Chiara Tagliaferri è autrice radiofonica e scrittrice, per anni firma di Radio Due Rai. Oltre ad aver ideato insieme a Michela Murgia il podcast “Morgana”, è nota anche per altri progetti audio come “Le Diaboliques” e “Sailor”.

È sposata con lo scrittore Nicola Lagioia, vincitore del Premio Strega 2015 con “La ferocia” ed ex direttore del Salone del Libro di Torino. Insieme hanno avuto la figlia Lula tramite gestazione per altri, esperienza raccontata nel memoir “Arkansas”.

Proprio nello Stato americano, il 13 febbraio 2024, Tagliaferri ha concluso felicemente il suo percorso grazie a una donatrice di ovuli e a una gestante. Pochi mesi dopo la nascita della bambina, in Italia la gestazione per altri è diventata reato universale con la legge 169/2024.