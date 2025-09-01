Chiara Tarantino non si allena, dopo l'accusa di furto a Singapore indaga anche la Guardia di Finanza

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La nuotatrice Chiara Tarantino, 22 anni, ha deciso di non riprendere gli allenamenti al Centro Federale di nuoto “Alberto Castagnetti” di Verona, dove era attesa dal coach Alberto Burlina. Tarantino e la compagna di nazionale Benedetta Pilato erano state fermate dalla polizia di Singapore con l’accusa di furto di alcuni prodotti al duty free dell’aeroporto. La mancata ripresa degli allenamenti potrebbe pesare sul possibile provvedimento disciplinare.

Chiara Tarantino e l’accusa di furto a Singapore

Secondo la ricostruzione delle autorità di Singapore, Chiara Tarantino avrebbe sottratto alcune boccette di oli essenziali, nascondendole poi nella borsa di Benedetta Pilato.

La compagna di nazionale non aveva esitato a prendere pubblicamente le distanze con un post social, accusando Tarantino di averla coinvolta suo malgrado.

ANSA

Chiara Tarantino e Benedetta Pilato

La vicenda, che aveva portato al momentaneo ritiro dei passaporti delle due atlete, si è conclusa con un ammonimento da parte degli inquirenti locali e la restituzione dei documenti.

Tutto è iniziato ad andare storto dopo la fine dei Mondiali di nuoto, terminati il 3 agosto. Chiara Tarantino e Benedetta Pilato, insieme ad alcune colleghe della nazionale, avevano deciso di rilassarsi qualche giorno a Bali. Poi il fattaccio, durante il transito al duty free allo scalo di Singapore. Le telecamere dell’aeroporto avrebbero ripreso il furto e l’occultamento di alcuni prodotti di bellezza.

La posizione della Federazione e delle Fiamme Gialle

In Italia il caso è ora oggetto di valutazione disciplinare sia da parte della Federazione Italiana Nuoto sia della Guardia di Finanza, di cui Tarantino fa parte come atleta del gruppo sportivo.

L’ipotesi di un licenziamento o di un’espulsione dal corpo sembra al momento esclusa, ma la prospettiva di un richiamo ufficiale resta concreta.

Le Fiamme Gialle, che hanno subito un danno d’immagine dalla vicenda, apriranno comunque un procedimento interno. Il comandante competente, rientrato dalle ferie, dovrà valutare la relazione e avviare gli accertamenti formali.

La gamma delle possibili sanzioni va dal semplice richiamo disciplinare alla sospensione, fino all’espulsione, ma per Tarantino si prospetta un provvedimento più leggero, probabilmente un’ammonizione.

Voci dal nuoto e il silenzio dell’atleta

Novella Caligaris, la prima medaglia olimpica del nuoto italiano, ha parlato di “una bravata da ragazzi”, ma “di sicuro non un bell’esempio, che lascerà un segno”.

E poi ancora: “Non è carino che una inguai l’altra, ma Pilato dice alcune cose, Tarantino non risponde e si cancella dai social. Qualche responsabilità la deve avere”.