Chiara Tarantino riprende gli allenamenti dopo l'accusa di furto a Singapore, la decisione delle Fiamme Gialle

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Chiara Tarantino, dopo lo scandalo del furto commesso al duty free dell’aeroporto di Singapore, tornerà nelle prossime ore ad allenarsi nel Centro federale di Verona. Da quando è trapelata la notizia che ha messo in imbarazzo l’intero movimento del nuoto italiano è rimasta in silenzio. Si è anche tolta dai social. Un gesto che sarebbe stato apprezzato dai piani alti delle Fiamme Gialle, gruppo sportivo a cui appartiene.

Chiara Tarantino torna ad allenarsi dopo il caso del furto a Singapore

Come riporta Il Corriere della Sera, è probabile che l’atleta, per quanto accaduto a Singapore, dovrebbe cavarsela solamente con un richiamo ufficiale da parte dei suoi superiori.

Da quanto si è compreso, ha commesso una bravata rubando delle boccette di olii essenziali in aeroporto. Le avrebbe infilate nella borsa della collega Benedetta Pilato, anche lei travolta dallo scandalo.

ANSA Benedetta Pilato e Chiara Tarantino

Poteva finire molto peggio. A Singapore non scherzano sui reati di furto. Alla fine le due nuotatrici sono state monitorate per quasi una settimana in albergo in attesa delle decisioni delle autorità.

La situazione si è sbloccata grazie all’intervento dell’ambasciatore italiano Dante Brandi.

Si va verso un provvedimento ‘soft’

Fino a qualche giorno fa c’era la possibilità che Tarantino venisse punita in modo esemplare. Sarebbe stata vagliata anche l’ipotesi di espellerla dalle Fiamme Gialle. Un provvedimento che, però, non sarebbe nemmeno stato possibile adottare in quanto previsto solo in caso di doppia positività al controllo antidoping.

Con il passare delle ore si sarebbe invece optato per impartire alla ragazza una lezione più soft, vale a dire un richiamo ufficiale. Nelle prossime ore Tarantino tornerà ad allenarsi a Verona, sotto la guida del coach Alberto Burlina.

Quando sarà resa nota la decisione della Guardia di Finanza

Nel frattempo, dovrà scrivere una relazione dettagliata su quel che è accaduto nell’aeroporto di Singapore. Il documento sarà poi letto dai suoi tecnici. Anche l’ambasciata italiana a Singapore dovrà fornire un report con la versione dettagliata dei fatti.

Tra qualche giorno sarà resa nota la decisione dei vertici della Guardia di Finanza circa i provvedimenti che verranno presi nei confronti della giovane atleta.

Come si diceva si va verso un richiamo ufficiale, nella speranza che le serva da lezione per capire che simili goliardate, soprattutto se si rappresenta il proprio Paese a livello globale, sono episodi assolutamente da evitare.