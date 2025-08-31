Chiara Tarantino scomparsa dai social dopo lo scandalo con Benedetta Pilato, che fine ha fatto la nuotatrice

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

I nomi di Chiara Tarantino e Benedetta Pilato riempiono le pagine della cronaca degli ultimi giorni dopo il discusso caso del furto al duty free dell’aeroporto di Singapore. In attesa del provvedimenti da parte della Fin, la Federazione Italiana Nuoto, e dei gruppi delle forze armate di cui fanno parte le due azzurre, mentre Pilato si è esposta sui social la compagna azzurra resta in silenzio e anzi disattiva le pagine facendo perdere ogni traccia di sé. Ma chi le è vicino riferisce di una Tarantino scossa e impaurita per quelle che potrebbero essere le decisioni delle Fiamme Gialle dopo la marachella asiatica.

Tarantino scomparsa dai social

La 22enne pugliese ha fatto perdere ogni traccia, disattivando momentaneamente le pagine social dopo il fatto di cronaca che l’ha vista coinvolta. Dal ritorno da Singapore, infatti, di Tarantino nessuno sa più nulla sul web, con l’atleta azzurra che ha rimosso l’account di Instagram nel tentativo di essere “invisibile”.

Il suo nome, come quello di Pilato, però è caldissimo e di lei si parla tanto. La giovane nuotatrice, a quanto pare, si sarebbe rifugiata nella sua Corato per stare lontana da occhi e voci indiscrete.

ANSA Chiara Tarantino e Benedetta Pilato

E nonostante la portata dello scandalo che ha visto coinvolte lei e Pilato, insieme ad altre colleghe di vasca, la 22enne ha deciso di mantenere il silenzio.

In attesa del provvedimento delle Fiamme Gialle

C’è chi però dà notizie sul suo conto, parlando di una Tarantino scossa per l’accaduto e per la rilevanza mediatica che ha avuto.

La giovane, che il giorno del fermo in terra asiatica festeggiava il compleanno, è in attesa delle decisioni delle Fiamme Gialle. Fino a lunedì 1 settembre risulta in ferie, ma il ritorno al lavoro potrebbe segnare la svolta.

Non è escluso che dalla prossima settimana potrebbe essere convocata dal Comando della Guardia di Finanza per conoscere il provvedimento. Si va dalla minaccia di espulsione, remota, a un’inchiesta che potrebbe portarne la momentanea sospensione o multa.

Lo sfogo di Pilato

Se Tarantino non parla, a rompere il silenzio nell’immediato è stata Benedetta Pilato. E ha avuto tanto da dire, soprattutto con una critica alla 22enne.

Difendendosi sull’accaduto, la nuotatrice azzurra ha infatti sottolineato: “Da questa esperienza comunque traggo grandi insegnamenti sulla prudenza, sulla responsabilità individuale e sul valore delle persone che mi circondano”.

Una provocazione a Tarantino che, secondo quanto rilevato, sarebbe la responsabile della marachella.

Il caso di Anita Bottazzo

E intanto, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa, la polizia di Singapore emerge anche quanto avvenuto durante il fermo delle atlete.

Anita Bottazzo, infatti, sarebbe anche stata fatta spogliare dalla polizia di Singapore per eseguire una perquisizione, poi però è stata rilasciata e fatta partire immediatamente verso l’Italia.