Chiara Tron, la Tamara di ‘Viola come il mare 3’: “Mi piacerebbe sentirmi più libera di sbagliare”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Chiara Tron torna dal 4 novembre su Canale 5 nei panni di Tamara, uno dei personaggi di Viola come il mare 3. Dopo quattro anni, la ragazza scorbutica e diffidente delle prime stagioni si trova ad affrontare ciò che ha sempre cercato di evitare: il desiderio di essere amata e la paura di non sentirsi abbastanza. Un’evoluzione nella quale l’attrice romana riconosce anche una parte di sé. «Interpretandola mi sono ritrovata ad abbracciare anche me stessa», racconta, ripercorrendo il rapporto con un personaggio che, stagione dopo stagione, è diventato uno specchio delle sue insicurezze. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Chiara Tron parla del perfezionismo che ancora condiziona il suo lavoro, del percorso di psicoterapia, delle delusioni personali e del desiderio di imparare a sbagliare senza giudicarsi troppo severamente. Ricorda la prima esperienza sul palcoscenico, il legame con Palermo e la Sicilia e riflette sul significato dell’ambizione e del successo. Ne emerge il ritratto di un’attrice che non ha rinunciato ai propri sogni, ma sta imparando a riconoscere il valore della fragilità e dell’imprevisto.

Sono passati quattro anni dalla prima apparizione di Tamara in Viola come il mare. All’inizio era una ragazza scorbutica, pessimista, quasi allergica ai sentimenti. Oggi siamo alla terza stagione. Quale aspetto del personaggio ha scoperto soltanto nel corso delle stagioni?

“Più che un aspetto che non avevo intuito, è una consapevolezza che Tamara non aveva ancora maturato. Dietro la sua apparente allergia ai sentimenti si nascondeva un profondo bisogno di legami. Semplicemente li evitava perché sapeva che provare un sentimento forte significava anche esporsi a un dolore altrettanto intenso, oppure a una grande delusione. Tamara ha sempre avuto la sensazione di non essere abbastanza, che nasce anche dal rapporto con la famiglia. In questa stagione la ritroviamo, senza fare troppi spoiler, a confrontarsi con quella stessa insicurezza, ma in una dimensione diversa: quella del suo sentirsi una donna che può essere scelta in quanto tale. La differenza è che adesso Tamara lotta per quello che prova. Rischia, arriva a dire: ‘Questo è quello che sento. Se devo soffrire, soffrirò, ma non farò più finta che non sia così’”.

In questi quattro anni non è cambiata soltanto Tamara, ma anche lei. In passato raccontava di essere molto diversa dal personaggio. Quanto Chiara Tron si sente vicina a lei, oggi?

“Quello che le ho appena descritto rispecchia esattamente come mi sento. Purtroppo questa sensazione di non essere abbastanza mi accompagna, volente o nolente. E in questo mi sento molto vicina a lei. Ho sempre guardato Tamara con grande empatia, affetto e tenerezza. Ma interpretandola mi sono ritrovata ad abbracciare anche me stessa. Se prima era un abbraccio che le davo dall’esterno, come farebbe un’amica, adesso è un abbraccio che rivolgo a me. Interpretarla, da questo punto di vista, è stato catartico”.

Nella terza stagione Tamara è innamorata. Da attrice, trova più difficile interpretare una donna che respinge l’amore o una donna che finalmente ammette di desiderarlo?

“È più difficile interpretare una donna che ammette di desiderarlo, perché respingere significa evitare. E, per quanto mi riguarda, ho imparato negli anni che andarsene è più semplice che restare. Quindi sì, è decisamente più difficile interpretare una donna che accetta di avere bisogno dell’amore. Anche come donna, rendersi conto di averne bisogno e di desiderarlo rappresenta un passaggio di crescita non indifferente”.

Tamara ha paura di ammettere di aver bisogno dell’amore. Lei, invece, ha mai avuto difficoltà a riconoscere questo bisogno?

“Assolutamente. La grande differenza tra me e Tamara è che ho sempre saputo di essere una donna innamorata dell’amore. Ho sempre amato tanto, ed è qualcosa che in parte mi ha definita. L’amore cambia forma, ma resta una parte essenziale di me. Credo che da sola non andrei da nessuna parte. Come dico spesso, sono un animale da coppia. Non soltanto nella coppia, ma anche nel gruppo. Sono proprio la dimostrazione del fatto che l’uomo è un animale sociale. È nel gruppo che do il meglio di me. E pensi che sono figlia unica! Sono abituata alla solitudine, eppure cerco continuamente la dimensione collettiva, perché mi fa stare molto meglio”.

Ha ricordato di essere figlia unica, eppure descrive il gruppo come una dimensione essenziale della sua vita. Che rapporto c’è tra la solitudine dell’infanzia e il bisogno di appartenenza che sente oggi?

“Probabilmente cerco un’appartenenza che vada oltre la famiglia. Alla famiglia appartieni dalla nascita; i legami che scegli, invece, li costruisci. Sento che una delle mie ricerche più importanti sia proprio trovare un posto in cui sentirmi parte di un insieme. E poi, quando si dice che quello dell’attore è il lavoro più solitario del mondo, non so quanto sia vero. Perché alla fine, su un set, a teatro, in una compagnia, ti ritrovi sempre a lavorare con qualcuno. E quel qualcuno può arricchire o impoverire la tua interpretazione. Dagli altri puoi prendere tantissimo. Con gli anni sto imparando anche a selezionare meglio le persone di cui mi circondo. Prima, forse proprio per esorcizzare la solitudine della figlia unica, tendevo ad accogliere un po’ tutto quello che arrivava. Ero sempre molto positiva, sempre disponibile. Pensavo che essere selettivi significasse essere snob. Invece ho capito che essere selettivi vuol dire anche sapersi prendere cura di se stessi, scegliere quello che è meglio per noi”.

È stato un cambiamento nato spontaneamente dentro di lei oppure sono state le circostanze della vita a portarla in questa direzione?

“Sono state le circostanze della vita, assolutamente. Le famose batoste!”.

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Prima ha ricordato di essere figlia unica e vorrei fare un salto indietro, fino ai suoi nove anni. La sua prima esperienza sul palcoscenico fu quasi casuale: le affidarono il ruolo del Pifferaio Magico perché gli altri bambini non volevano imparare tutte quelle battute. Che ricordo conserva di quella bambina? E come si è trasformato quel gioco nella certezza di voler fare l’attrice?

“Ricordo soprattutto la sensazione di adeguatezza che ho provato nel momento in cui mi sono mossa sul palco. È stato come entrare in una casa che ti è sempre appartenuta, ma nella quale non eri mai entrata. Forse ritorna proprio quel senso di appartenenza di cui parlavamo prima. Mi sentivo talmente a mio agio, talmente capace di essere fragile e libera di esserlo, che non so nemmeno spiegare come quella condizione sia diventata una missione di vita. È come se fosse sempre stata dentro di me e quel momento l’avesse semplicemente portata alla luce. Ricordo che sentivo ridere i miei genitori, i genitori dei miei compagni. E sentivo anche che la confidenza con cui mi muovevo sul palcoscenico aiutava le mie compagne più timide o i miei compagni un po’ più impacciati. Parliamo di bambini, perché a nove anni eravamo davvero bambini. Il fatto di potermi divertire così tanto, di poter giocare in quel modo con qualcosa che poi sarebbe diventato un lavoro, mi ha fatto pensare: ‘Voglio farlo per tutta la vita! Stiamo scherzando?’”.

Tra il desiderio di recitare e il riconoscersi davvero in una professione c’è però un passaggio importante. Quando ha cominciato a definirsi attrice?

“Recito da quando avevo nove anni e da allora frequento corsi di teatro. Ma il momento in cui mi sono detta «Adesso posso definirmi attrice» è stato quando mi hanno aperto la matricola ENPALS. È successo con La partitella, uno spettacolo di Giuseppe Manfridi che, se non ricordo male, ho fatto nel 2017. Non era il mio primo spettacolo, ma era il primo per il quale venivo assunta come attrice. Mi è stato assegnato questo numero che, in fondo, è soltanto un numero. Eppure mi sono sentita riconosciuta in un’identità professionale. Non ero più soltanto Chiara Tron, una ragazza qualsiasi, ma Chiara Tron, attrice. È stato quello il momento”.

Quello è stato il riconoscimento professionale. Ma immagino che la consapevolezza emotiva fosse arrivata molto prima. Lei, del resto, non ha mai avuto un piano B.

“Esattamente, non ho mai avuto un piano B. Il mio momento di consapevolezza emotiva è arrivato quando frequentavo il Teatro della Dodicesima, una scuola che si trovava a Spinaceto, una zona di Roma non particolarmente in vista. Interpretavo un personaggio di Tennessee Williams, un autore che avrei ritrovato molti anni dopo. Il personaggio si chiamava Willie ed era una bambina che viveva da sola in una proprietà abbandonata. Giocava a fare la donna, a essere grande. Non direi che facesse la prostituta, perché non era esplicitato in questi termini, ma era una bambina sola che cercava di comportarsi da adulta. Ricordo che, mentre cercavo di entrare dentro quel personaggio, ho sentito che quello era esattamente ciò che volevo fare. È stato il momento in cui ho riconosciuto consapevolmente il tentativo di far aderire la mia emotività a quella di un personaggio. Da piccoli si recita d’istinto, senza avere ancora gli strumenti per comprendere fino in fondo il proprio lavoro. In quell’occasione, invece, l’ho capito”.

Non c’è mai stato nulla che abbia messo in dubbio questa certezza? Nemmeno i provini andati male, i ruoli non arrivati o i periodi in cui il telefono non squilla?

“No, fortunatamente no. E non voglio nemmeno dirle «Per ora non è successo», perché è una risposta che si sente spesso. Da quando seguo un percorso di terapia ho imparato a mettere in discussione le mie certezze. Purtroppo sono una persona che a volte vive per assolutismi. Mi rendo conto che può essere un punto di forza, ma anche un limite. Eppure non credo che questo possa succedermi, perché negli anni mi sono temprata. Ho capito quale sia il compromesso durissimo che noi attori dobbiamo accettare: la possibilità di stare fermi, a volte anche più di quanto si lavori. Ho imparato, però, a non mettere in dubbio le mie capacità. Capacità che possono sempre migliorare, naturalmente. Non significa che pensi di essere arrivata o che, se non mi scelgono, il problema sia degli altri. Ogni volta che invio un self tape o faccio un provino, so di aver dato il massimo. E nel momento in cui so di aver fatto il massimo, quello che succede dopo non compete più a me. Ci sono scelte che dipendono da tanti fattori. Questa è la mia faccia, questa è la mia natura attoriale. Posso piacere oppure no. Ma se so di aver fatto tutto quello che potevo, accetto che il resto non sia sotto il mio controllo. Non possiamo controllare tutto, e va bene così”.

In che modo la terapia l’ha aiutata a vivere il bisogno di esprimersi artisticamente nei periodi in cui non lavora?

“In realtà non siamo mai completamente fermi. Mi rendo conto che trovo l’arte un po’ dappertutto, in ogni giornata. Per esempio, ieri ho impacchettato il regalo di un’amica. Non avevo una busta e il nostro coinquilino me ne ha data una con sopra un cagnolino. L’ho personalizzata, mi sono messa a disegnarci sopra con i pennarelli, come fanno i bambini, e l’ho trasformata in qualcosa di mio. Si parte sempre dalla creatività, che è una risorsa che sento di non perdere mai. Può succedere in cucina, quando preparo un piatto, oppure quando mi metto a disegnare, un’attività che amo. Anche sistemare casa, per me, può essere una forma d’arte. Trovare un ordine, un equilibrio, un’estetica che mi piaccia. L’arte mi circonda costantemente. Non è qualcosa che faccio soltanto quando lavoro, ma fa proprio parte della mia vita. Ed è così che sopperisco all’immobilità che a volte caratterizza il lavoro dell’attrice: continuando a essere artista in molte altre forme”.

Nell’immaginario collettivo, però, l’artista è spesso associato a una figura bohémien, un po’ sulle nuvole, magari tormentata. Lei si riconosce in questa rappresentazione?

“Assolutamente no. Anzi, credo che se qualcuno dovesse immaginare il carattere tipico di un attore o di un’attrice, probabilmente non penserebbe a me. Non mi riconosco nell’immagine bohémien dell’artista. Sono una persona molto pratica, concreta, terrena. Mi sento molto fuoco, non aria. Tra l’altro sono Ariete, che viene considerato un segno di fuoco, anche se questo non c’entra necessariamente! Sono molto legata alla concretezza, ma proprio della praticità faccio uno strumento che mi permette di viaggiare senza limiti con la fantasia. La realtà non è un limite alla mia fantasia. È uno stimolo”.

Quindi, per dirla con Nietzsche, nessun caos interiore?

“Questo non potrei dirlo a cuor leggero! Ho certamente le mie questioni irrisolte. Ma non sono un’attrice dannata. Non mi sento dannata e non sento una nuvola nera sopra di me. Anche quando riconosco parti dolorose e irrisolte di me, non le considero un macigno oscuro che mi trascina verso le tenebre. Le vedo come aspetti di me che devo imparare ad abbracciare con un po’ più di compassione e accettazione. Forse dovrei imparare a essere meno dura con me stessa, questo sì. Ma non ho mai considerato quelle parti come un’oscurità da eliminare”.

Qual è, allora, la fragilità che sente di poter rivendicare con orgoglio?

“Con orgoglio non lo so. Faccio ancora fatica a essere orgogliosa della mia fragilità. Sono dentro un percorso. Ho raggiunto la fase in cui riesco a riconoscerla e ad accettare la possibilità che si possa vivere anche senza essere perfetti. Ma non sono ancora arrivata al punto di esserne orgogliosa. So che ci arriverò, perché è quello a cui aspiro. Ho sempre pensato che, se esiste un problema, quel problema vada risolto. Invece, quando si tratta di noi stessi, a volte ci rendiamo conto che ci sono aspetti che possiamo semplicemente accettare. E che va bene anche così. Per arrivare a esserne fiera mi serve ancora un po’ di tempo. Sono in cammino”.

Perfezione: che significato ha oggi, per lei? È un’esigenza che nasce dall’interno oppure dalle aspettative degli altri?

“Sarebbe facile dire che dipende dalle aspettative esterne, ma oggi mi sono resa conto che questa esigenza nasce soprattutto dentro di me. Ne ho parlato anche con la mia terapeuta. Non so da dove arrivi questa necessità di perfezione, di non sbagliare, di non pronunciare mai una parola fuori posto, di essere sempre preparata e di non farmi mai trovare impreparata. Tra l’altro è una trappola, perché diventa un limite alla possibilità di sorprendersi. Quando si vuole controllare tutto, diventa difficile lasciarsi sorprendere. E desidero conservare questa capacità. Quindi direi che, purtroppo, questa necessità di perfezione la sento profondamente mia. Certo, anche l’ambiente esterno contribuisce. Il mio lavoro mi mette sotto i riflettori, nel bene e nel male, e c’è sempre un termine di paragone spietato. Vorrei smettere di vivere il peso del confronto con gli altri. Vorrei accettarmi semplicemente per come sono, senza continuare a chiedermi perché non sono come qualcun altro”.

Torniamo al suo percorso. Mentre coltivava la recitazione, ha scelto di proseguire anche gli studi universitari, laureandosi in lingue. Quanto ha contato la sua famiglia in questa decisione e quanto è stato importante formarsi anche al di fuori dello spettacolo?

“Per molto tempo mi sono detta di essermi laureata perché mi faceva piacere farlo per la mia famiglia. Poi, in realtà, mi sono resa conto che volevo laurearmi anche per me stessa. Volevo darmi una possibilità diversa da quella che avevo avuto al liceo, perché il liceo mi aveva lasciato un rapporto molto complicato con la meritocrazia. L’esame di maturità, per esempio, mi era sembrato poco meritocratico. Avevo visto persone che per tutti gli anni avevano avuto una media del sei uscire con novanta. E questa disparità mi faceva arrabbiare moltissimo. Poi, certo, mi si potrebbe obiettare che ho scelto un lavoro nel quale la meritocrazia non è sempre al primo posto. Per carità! Ma proprio in vista di quello che avrei fatto, volevo mettermi alla prova in un contesto in cui sentivo di poter misurare il mio merito. Ed ecco che ritorna il discorso della perfezione, che magari affronterò nell’ora successiva con la mia psicologa! L’università mi ha stimolata tantissimo perché è un percorso nel quale, se lavori in un certo modo, puoi arrivare al massimo. Se non lo fai, al massimo non arrivi. Ho voluto impegnarmi fino in fondo e mi sono laureata con 110 e lode”.

Quella laurea, però, si è rivelata utile anche nel suo lavoro di attrice. Quanto conta per lei poter recitare e comunicare in lingue diverse?

“Mi sono resa conto che, in fondo, non era nemmeno una formazione così distante dal mondo dello spettacolo. La lingua è comunicazione e il nostro lavoro è comunicazione. Quest’anno, per esempio, grazie allo spagnolo, sul set ho potuto instaurare con Rodrigo Guirao (il nuovo protagonista maschile della serie, ndr) un rapporto di affetto e amicizia ancora più stretto. Quando parli la lingua di un’altra persona puoi entrare maggiormente in contatto con lei. A volte la barriera linguistica impedisce di creare relazioni. Invece, parlando inglese e spagnolo, mi sento facilitata. Naturalmente conta anche il mio carattere: sono super estroversa, faccio amicizia con tutti, mi piace proprio. Ma l’idea di poterti parlare in una lingua che non è la mia, ma è la tua, mi fa stare bene. Mi piacerebbe tantissimo lavorare con le lingue. Vorrei davvero recitare in spagnolo. Di recente mi è capitato di lavorare in una serie tedesca nella quale dovevo parlare inglese con un’inflessione italiana. La richiesta mi divertiva molto ed è stata una bellissima esperienza. Ho scoperto di saper gestire più sfide contemporaneamente”.

Nel caso della maturità non ha raggiunto il massimo per una scelta consapevole, non studiando per protesta. Ma quando non riesce a ottenere il risultato che desidera, magari per circostanze indipendenti dalla sua volontà, come reagisce?

“Sicuramente provo frustrazione, perché alla fine sono le aspettative a metterti in difficoltà. Dipende anche da quanto ho investito in un progetto. Mi è capitato veramente soltanto con Tamara, e forse con un altro personaggio che però adesso non mi viene nemmeno in mente, quindi probabilmente non era così significativo. Tamara è stata, finora, l’unico personaggio che ho letto pensando immediatamente: ‘È mio’. E così è stato. Se non fosse arrivato quel ruolo, probabilmente oggi le darei una risposta diversa, perché avrei avuto anche un’esperienza di vita completamente differente. Ho imparato, però, a riconoscere con maggiore obiettività quando sento che qualcosa mi appartiene davvero, al punto da voler lottare per ottenerla perché sento che mi spetta. Mi passi l’espressione ‘di diritto’. In questo lavoro ci sono tantissime occasioni nelle quali pensi che potresti interpretare un personaggio. Ma sentire che quel ruolo ti appartiene è diverso. E a me succede molto raramente. Ho imparato a gestire questa aspettativa. Anche quando faccio un provino e do il massimo, so che il risultato potrebbe non arrivare. È un compromesso che questo mestiere impone e con il quale ho imparato a convivere. Devo dire che, per quanto riguarda il lavoro, ho un buon rapporto con la frustrazione. Naturalmente la provo, ma non mi ha mai distrutta, non mi ha mai trascinata in luoghi di eccessivo buio. Nella vita privata, invece, è un altro discorso. Decisamente”.

Che cosa cambia quando la delusione riguarda la vita personale anziché il lavoro?

“Quando non ottengo qualcosa che mi aspetto da un’amicizia, dalla famiglia o da una relazione, la reazione è diversa. C’è frustrazione, c’è rabbia, c’è il bisogno di chiedersi perché. A volte arriva persino un pensiero molto infantile: ‘Quindi non valgo abbastanza? Se non accade ciò che desidero, significa che non sono abbastanza importante?’. Mi rendo conto che è un ragionamento infantile, ma istintivamente può succedere di sentirlo. Poi, anche grazie alla terapia e al fatto che con gli anni imparo a conoscermi sempre meglio, riesco a smussare queste reazioni. Imparo a fermarmi e a capire che, se le cose non vanno come avevi immaginato, non significa che tu non sia abbastanza o che non abbia valore. Significa semplicemente che non esiste il controllo assoluto e che le variabili possono essere infinite”.

Dal suo percorso emerge una grande varietà di esperienze: il teatro, le serie televisive, personaggi anche molto diversi tra loro, compresi ruoli più oscuri. Quanto questo mestiere l’ha fatta sentire libera?

“Meno di quanto vorrei. Ma è una questione che riguarda soprattutto me e il modo in cui vorrei interpretare i personaggi. Sento che la mia recitazione, oggi, è forse ancora un po’ troppo schiava di quella ricerca di perfezione di cui parlavamo prima. Questo non significa che sia perfetta. Significa che tendo a studiare tantissimo quello che faccio. Sono una secchiona: ho il quaderno degli appunti e gli evidenziatori di colori diversi. Mi piacerebbe sentirmi più libera di sbagliare. Vorrei concedermi dei tentativi, anche fallimentari, per poi magari trovare una soluzione migliore rispetto a quella che avevo deciso a tavolino. Arrivo sempre preparata, con miliardi di proposte già pensate. Mi piacerebbe concedermi la possibilità di trovarle strada facendo. È qualcosa che mi succede sicuramente di più a teatro. E mi è capitato soprattutto con i personaggi più drammatici, più intensi. Quel tipo di personaggio mi apre maggiormente alla ricerca durante il lavoro. Però sento che potrei fare molto di più. Potrei liberarmi maggiormente, aprirmi di più alla possibilità dell’errore. Ci sto lavorando, eccome!”.

A proposito di personaggi, nella serialità può verificarsi un fenomeno particolare: il personaggio diventa talmente riconoscibile da avere quasi la precedenza sull’attore che lo interpreta. Tamara ha mai rischiato di mettere in ombra Chiara Tron?

“No, non vivo questa situazione come un problema. A parte il fatto che quando mi riconoscono mi fa sempre molto ridere! Mi capitava spesso un episodio curioso, che con il passare delle stagioni di Viola come il mare è diventato meno frequente: venivo continuamente confusa con Giulia Michelini. Tra l’altro, Giulia, se ci stai leggendo, spero di incontrarti prima o poi, perché la situazione mi diverte moltissimo! Mi chiedevano: ‘Ma tu sei…?’. E pensavo: ‘Boh, dipende da chi credi che io sia!’. Non mi chiedevano neppure se fossi Giulia Michelini: mi chiamavano direttamente Rosy Abate. Adesso, invece, tante persone cominciano a riconoscermi come Tamara. Mi dicono: «’Tu sei quella con la Vespetta!’. Ma non provo nessuna avversione per il fatto di essere riconosciuta attraverso Tamara. Magari poi le persone vanno a cercare come mi chiamo e scoprono che sono Chiara Tron. Ma resto sempre me stessa. Perché dovrei sentirmi oscurata da un personaggio che esiste anche grazie alla mia interpretazione?”.

In fondo è un modo di essere se stessi senza essere se stessi.

“Esattamente. La Tamara che il pubblico conosce non esisterebbe senza la mia interpretazione. Certo, si potrebbe dire che avrebbero scelto un’altra attrice, ma stiamo parlando di un’ipotesi che non si è verificata. La realtà è che eccomi qua, sono io. In questo senso, sono me stessa pur interpretando un’altra persona. E se qualcuno mi dice ‘Ciao Tamara’, sono contenta esattamente come se mi dicesse ‘Ciao Chiara’”.

Quando un personaggio accompagna il pubblico per diverse stagioni, però, gli spettatori possono arrivare a confondere l’attrice con la donna che interpreta. Le è mai capitato che qualcuno la giudicasse come se fosse Tamara o le dicesse come avrebbe dovuto comportarsi il personaggio?

“All’inizio mi è capitato un episodio curioso. Due miei amici siciliani, prima di diventare miei amici, pensavano che fossi davvero come Tamara. E quindi mi giudicavano un po’ per questo. Immaginavano che fossi distaccata, fredda, pessimista, persino antipatica! Questo è l’unico esempio che mi viene in mente di persone che abbiano pensato che potessi essere davvero come lei. Poi, conoscendomi, si capisce che, soprattutto nelle prime stagioni, Tamara era praticamente il mio opposto. Adesso, come le dicevo, stiamo esplorando aspetti che ci accomunano. Però non mi è ancora capitato che qualcuno venisse a dirmi come Tamara avrebbe dovuto comportarsi. Noto, invece, un grandissimo sostegno alle sue storie d’amore. Mi è successo che alcune signore mi dicessero: ‘Spero che con quel ragazzo della redazione vada tutto bene! Guarda, il modo in cui ti ha trattata proprio non mi è andato giù!’. E questa partecipazione mi fa piacere. Perché, se le persone hanno voglia di parlarne, significa che quelle storie le hanno toccate in qualche modo. Questa partecipazione non mi ha mai disturbata”.

È romana, ma ha raccontato di considerare la Sicilia quasi una seconda casa. Che cosa ha trovato a Palermo che la fa sentire così profondamente parte di quel territorio?

“Per me, i luoghi sono soprattutto le persone. Mi rendo conto che la Sicilia, che è un luogo, va di pari passo con un tipo di umanità meravigliosa tanto quanto la sua terra. Ed è questo che fa la differenza. Sono sempre le persone a farmi affezionare a un posto. È difficile che mi leghi a un luogo soltanto per la sua bellezza, se lì non ho costruito dei rapporti umani. Il calore che Palermo e la Sicilia riservano a tutto il cast, a questa serie ambientata a Palermo, è tangibile. Lo dimostrano con una fierezza che mi fa provare un affetto profondo persino per persone che non ho mai incontrato prima. Tornare in Sicilia, per me, è come tornare da quella parte di famiglia che vive lontano, dagli zii che si incontrano ogni tanto, magari a Natale, quando torni al paese e ti ritrovi circondata da un affetto familiare. A volte è persino destabilizzante. C’è una gentilezza, una purezza d’animo, una voglia di condivisione che sento appartenere profondamente alla Sicilia. La Sicilia è condivisione. È la tavolata con tutta la famiglia. Ed è così che mi sento ogni volta che vado lì, anche quando mangio da sola. A Palermo ho il mio posto del cuore, una trattoria di pesce che si chiama Salvo, vicino all’albergo dove alloggiamo. Ci vado a piedi e, anche quando sono seduta da sola, mi sento circondata da persone, mi sento in compagnia. Ho fatto amicizia anche con Francesco, che lavora lì. Sa che prendo i gamberi marinati e mi porta sempre i miei quattro gamberi. Sono felice con quelli e con l’insalata eoliana. È la mia felicità. Non mi sento mai sola”.

Prima, mentre parlava della Sicilia, le è scappata persino un’inflessione siciliana.

“Può essere, certo! Ma anche questo si collega alla mia passione per le lingue. Quando mi trovo in un luogo che ha un suono, una melodia identitaria, mi sento parte di quel luogo anche quando imparo a riprodurne la melodia. Sono molto grata per l’orecchio che ho. Non so a chi debba questo dono: alla famiglia, a Dio, a chi si preferisce credere. È qualcosa di innato ed è una delle caratteristiche di cui sono più fiera. Avere orecchio mi fa sentire che posso essere me stessa in tante realtà diverse, non soltanto nella mia, che ha il suono a cui sono abituata”.

In una vecchia intervista aveva raccontato che una delle sue grandi ambizioni era vincere un Oscar. Oggi, con il tempo e le esperienze che ha vissuto, come è cambiato il suo rapporto con le parole «ambizione» e «successo»?

“Penso che avere un’ambizione significhi avere un obiettivo. Spesso si attribuisce all’ambizione un significato negativo. E qui ritorna la mia passione per le lingue, soprattutto per la nostra lingua, l’italiano. Ambizione non è sinonimo di arrivismo. Essere ambiziosi significa tendere verso un obiettivo, anche lontano. Perché dovrebbe essere considerato negativo? Non voglio raggiungere un obiettivo facendo del male a qualcun altro. Quello sarebbe arrivismo, significherebbe muoversi in maniera subdola per ottenere qualcosa. Non intendo comportarmi in modo subdolo né andare contro quelli che considero i valori importanti della vita. Quindi, se mai arriverò a vincere l’Oscar, che continua a essere un mio obiettivo, non sarà perché mi sono mossa in quel modo. Questo non significa che mi svegli ogni mattina pensando: ‘Devo vincere l’Oscar!’. Però, facendo l’attrice, se mi si chiede quale sia uno dei riconoscimenti più alti a cui posso aspirare, è naturale che pensi all’Oscar. Poi magari lo vinco e non mi sento affatto la persona più felice del mondo. Ci sono persone ricchissime che sono tristissime. Quindi non so come mi sentirei. Ma resta un riconoscimento importante a cui si può aspirare facendo il mio mestiere. Chiaramente, se facessi un altro lavoro, non punterei all’Oscar!”.

E invece il successo? È cambiato il significato che attribuisce a questa parola?

“È proprio questo il punto: come si misura il successo? Mi considero una persona di successo perché sono felice. Credo sia il traguardo più importante. Non so a quale altro tipo di successo si possa aspirare, se non si confonde il successo con la fama. Non attribuisco a questa parola quel significato. Sono grata alla vita che ho e felice di viverla”.

Vorrei chiudere tornando a quella bambina di nove anni di cui abbiamo parlato all’inizio, la bambina che salì sul palcoscenico interpretando un ruolo maschile. Se oggi, in un ipotetico universo parallelo, avesse la possibilità di incontrarla, che cosa crede che la stupirebbe di più della donna che è diventata? Che cosa le direbbe guardandola?

“Sa che cosa mi direbbe? ‘Tu non sei cambiata così tanto!’. È vero che mi era stato proposto quel ruolo perché sembravo un maschietto. E con la parte maschile di me mi sono sentita spesso molto più forte che con quella femminile. Quindi non so quanto quella bambina rimarrebbe sorpresa o stupita nel vedermi oggi, perché non credo che noterebbe una differenza così netta. Probabilmente troverebbe una maggiore consapevolezza, questo sicuramente. Ma mi sento ancora molto vicina a quella bambina. Qualcuno potrebbe dirmi che forse dovrei lasciarla andare. E va bene, per carità. È una parte solida e radicata di me, che ancora oggi mi aiuta a sentirmi sicura”.

E non sarebbe tentata di anticiparle qualcosa di quello che le accadrà? Di raccontarle che cosa la aspetta?

“No, non credo. Le direi soltanto: ‘Continua così’. Non potrei mai rovinare a me stessa, o a nessun altro bambino, la possibilità di vivere le proprie esperienze e di avere davanti a sé infinite possibilità. Anticipare quello che succederà sarebbe quasi contrario alla mia morale. Perché, se sai già tutto quello che accadrà, ti togli il piacere del viaggio”.