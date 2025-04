Chiaramonte Gulfi, tenta di truffare un’anziana fingendosi carabiniere: 38enne arrestato in flagranza

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Chiaramonte Gulfi, dove un uomo di 38 anni è stato fermato per truffa ai danni di un’anziana. L’uomo è stato colto in flagranza mentre cercava di estorcere denaro e gioielli alla vittima.

Il piano sventato dai Carabinieri

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’episodio si è verificato la mattina del 15 aprile. La vittima, una donna di 81 anni, è stata contattata telefonicamente da due individui che si sono spacciati per “Marescialli dei Carabinieri”. Le è stato chiesto di pagare una somma di denaro o di consegnare i suoi monili in oro per risolvere un presunto problema giudiziario del figlio, coinvolto in un grave incidente stradale.

L’intervento tempestivo

Insospettita dalla richiesta, l’anziana ha allertato i Carabinieri chiamando il N.U.E. – 112. I militari hanno organizzato un servizio di appiattamento presso la sua abitazione. Poco dopo, il truffatore si è presentato come “delegato dai Carabinieri” e ha ricevuto una busta contenente due orologi e diversi monili in oro, per un valore complessivo di circa 16.000 euro.

L’arresto e le indagini in corso

Gli operanti sono riusciti a bloccare prontamente l’uomo, accompagnandolo presso gli uffici del Comando Compagnia di Vittoria per gli accertamenti del caso. Gli effetti personali sottratti sono stati recuperati e riconsegnati alla legittima proprietaria. Il fermato, fatta salva la sua presunzione di innocenza, è stato deferito in stato di arresto per concorso in truffa aggravata e condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa in attesa delle determinazioni della competente Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguono per individuare i complici dell’arrestato, ancora ignoti.

