Chiarimento tra ex a Grottaglie per la relazione finita, spunta un coltello: lui arrestato, lei in ospedale

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo è stato arrestato per aver ferito e minacciato l’ex compagna durante una lite. Il 54enne, originario della provincia di Brindisi, è stato fermato dopo l’intervento della polizia al pronto soccorso dell’ospedale di Grottaglie e posto agli arresti domiciliari. Secondo quanto emerso, l’aggressione alla donna sarebbe stata compiuta mentre era in corso un tentativo di chiarimento sulla relazione conclusa.

L’intervento in ospedale a Grottaglie

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato sono intervenuti dopo la segnalazione di una donna arrivata al pronto soccorso di Grottaglie con una vistosa ferita da taglio alla mano destra. I poliziotti hanno raccolto la sua testimonianza e avviato gli accertamenti.

La lite e la ferita

Secondo la prima ricostruzione, la donna sarebbe stata ferita dall’ex compagno nella casa di lui, durante un litigio legato alla loro relazione, conclusa da qualche tempo. L’incontro era stato organizzato per chiarirsi, ma la situazione sarebbe degenerata quando lei ha manifestato la volontà di andarsene.

Stando al racconto della vittima, l’uomo, presumibilmente ubriaco, avrebbe impugnato un coltello da cucina e l’avrebbe colpita alla mano nella concitazione. La polizia ha quindi effettuato una perquisizione nell’abitazione del 54enne, originario di un comune limitrofo, e ha sequestrato un coltello ritenuto verosimilmente quello usato durante la lite.

Arresti domiciliari

Al termine degli accertamenti, gli atti sono stati trasmessi all’Autorità giudiziaria competente. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali aggravate e minaccia aggravata e posto agli arresti domiciliari nella propria abitazione.

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