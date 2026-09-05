Chiazza oleosa in Darsena a Milano per sversamento di gasolio nel Naviglio Grande, cos'è successo

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Una chiazza oleosa è comparsa nel Naviglio Grande all’altezza di magenta e ha attraversato il canale fino ad arrivare, in parte minima, anche alla Darsena di Milano. I vigili del fuoco e la protezione civile hanno disposto diverse barriere di contenimento per la chiazza, che sarebbe ricca di idrocarburi, e stanno procedendo al suo prosciugamento. Non è chiaro quale sia l’origine degli inquinanti che si sono riversati nel Naviglio.

La chiazza oleosa comparsa nel Naviglio Grande

Nel pomeriggio del 4 settembre, durante alcune operazioni di manutenzione delle fognature di Magenta, città 20 chilometri a ovest di Milano, i tecnici comunali hanno individuato un grande sversamento di idrocarburi nel Naviglio Grande.

Il Naviglio Grande è un canale artificiale che parte dal Ticino, in una zona poco a nord di Magenta, e arriva fino a Milano, dove si unisce agli altri navigli che arrivano fino a Pavia a sud e al fiume Adda a ovest.

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I vigili del fuoco e la protezione civile hanno disposto diverse dighe galleggianti per fermare la chiazza, all’altezza dei comuni di Gaggiano, a Robecco sul Naviglio, poi fra Trezzano sul Naviglio e Corsico.

L’arrivo della chiazza a Milano

L’ultima barriera è stata posta proprio a Milano, a ovest della città, nella zona di San Cristoforo.

Questo però non ha impedito alla chiazza di arrivare fino alla Darsena, il punto in cui due dei navigli cittadini si incontrano, attorno alla mezzanotte tra il 4 e il 5 settembre.

La quantità di idrocarburi arrivata nel centro di Milano è relativamente bassa, ma il Comune ha comunque deciso di prendere provvedimenti.

Sul Naviglio Grande è stato disposto il divieto di navigazione, per evitare che i battelli turistici e soprattutto i molti sportivi che lo utilizzano possano entrare in contatto con gli inquinanti.

Le cause e i rischi della chiazza

Non è ancora chiaro cosa abbia causato il versamento di idrocarburi nel Naviglio Grande. L’ipotesi principale riguarderebbe però un errore durante gli scavi per alcuni lavori a Magenta. Si escluderebbe quindi l’origine dolosa.

Anche se i navigli milanesi hanno perso la loro funzione di vie d’acqua per il trasporto di merci e persone, svolgono ancora un ruolo importante per l’irrigazione dei campi delle campagne che attraversano.

C’è quindi preoccupazione per la contaminazione delle acque di irrigazione.

La protezione civile ha anche segnalato che la chiazza potrebbe causare danni ai pesci e agli uccelli acquatici che vivono nel Naviglio Grande.