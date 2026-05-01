Chicco Allotta, da Trapani agli Incognito: “Londra mi ha insegnato a essere il musicista che volevo diventare”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono musicisti che sembrano appartenere a un luogo preciso e altri che, invece, finiscono per appartenere a tutti i luoghi che hanno attraversato. Chicco Allotta è entrambe le cose. È profondamente siciliano, nel modo di sentire, di raccontare e di portarsi dietro certi paesaggi interiori che non si cancellano mai. Ma è anche un musicista che ha costruito la propria identità lontano da casa, passando per Londra, per i club, per i festival internazionali, per le collaborazioni con artisti provenienti da ogni parte del mondo. Per anni ha accompagnato altri progetti, altri artisti, altre storie. Ha suonato ovunque, dai grandi palchi ai piccoli locali, fino a diventare tastierista degli Incognito e a ritagliarsi uno spazio importante nella scena musicale internazionale. Eppure, c’era ancora qualcosa che mancava: un disco capace di parlare davvero di lui. Segundagenie, disponibile dal 10 aprile per TRP Music, nasce proprio da questa esigenza. È il primo album da solista di Chicco Allotta and The Groovers ed è molto più di un debutto discografico. È il punto di arrivo di un percorso lungo, iniziato in Sicilia e maturato nel tempo, tra distacchi, ripartenze, nostalgia e nuove consapevolezze. Il titolo stesso racconta questa trasformazione: una seconda versione di sé, forse più libera, più matura, più sincera. Dentro il disco convivono il Nu-Jazz, la Fusion, le influenze etniche, il groove londinese e il richiamo costante alla Sicilia. Non come cartolina folkloristica, ma come presenza viva, irrisolta, a volte dolorosa. È una terra che torna nelle melodie, nei titoli, nella lingua, nei ricordi e perfino nelle contraddizioni che Chicco Allotta non ha mai smesso di osservare. Il brano che meglio sintetizza questa tensione è Jungle Ciuri 2.0, il singolo in rotazione radiofonica che anticipa l’album. Partendo da uno dei simboli più riconoscibili della tradizione siciliana, Ciuri Ciuri, Chicco Allotta costruisce un brano sorprendente, sospeso tra reggae, drum&bass e confessione personale. Non c’è nostalgia compiaciuta, non c’è celebrazione della propria terra. C’è piuttosto uno sguardo lucido, ironico e malinconico su ciò che significa appartenere a un luogo che si ama profondamente ma dal quale, a un certo punto, si sente il bisogno di andare via. Segundagenie è anche il risultato di un lavoro condiviso con musicisti che hanno contribuito a trasformare idee rimaste per anni nel cassetto in un progetto concreto. Accanto a Chicco Allotta, voce e tastiere, ci sono Massimiliano Laganà al basso, Luca Barbato alla batteria e Luca Meneghello alla chitarra. In quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Chicco Allotta da Londra parla di questo nuovo capitolo della sua vita, del rapporto con la Sicilia, dell’esperienza londinese, della musica come mestiere e come necessità, e di tutto quello che ancora sente di dover inseguire.

Il suo primo album da solista: che cosa rappresenta per lei questo disco?

“Rappresenta un sogno rimasto nel cassetto per troppo tempo. Quando ho incontrato i ragazzi della TRP Music di Catania, volevo registrare soltanto una demo, per conservarla come ricordo. Da quella demo, però, è nato un EP, Secondagenìa, che significa la mia seconda versione, una nuova versione di me stesso”.

Quanto tempo ha impiegato per trovare questa seconda versione?

“Più di vent’anni. Ho fatto arte della mia band, i Chiaramira, dal 2000 fino al 2012-2013. Poi Guido Cipolla è venuto a mancare e mi sono convinto a trasferirmi a Londra, nel 2014. Da lì ho ricominciato tutto da capo, lavorando come session player. Ho suonato con moltissimi artisti, fino ad arrivare agli Incognito nel 2022”.

Lei la racconta come se fosse l’esperienza più semplice del mondo.

“A Londra ho sempre organizzato jam session private a casa mia. Avevo un piccolo studio e invitavo molti musicisti diversi. Almeno tre brani del disco sono nati in quel periodo londinese. Altri tre, invece, arrivano dal passato: uno è una cover, Vitti ‘na crozza, poi c’è Jungle Ciury 2.0, che è un brano particolare, e infine Mezzo Tempo, che era già presente in un disco dei Chiaramira, ma completamente riarrangiato”.

Ha scelto proprio Jungle Ciury 2.0 come singolo di lancio. Che cosa rappresenta per lei quel brano?

“All’epoca era il frutto di una jam session particolarmente riuscita con alcuni amici musicisti. Ero di pessimo umore, per via di tutte quelle dinamiche tipiche della Sicilia, dove per riuscire a fare qualcosa bisogna sempre passare attraverso qualcuno. Ero stanco di tutto questo. Su un groove reggae in minore, gli amici mi prendevano un po’ in giro e mi dicevano di voler vedere che cosa sarei riuscito a cantarci sopra. Così ho decostruito il ritornello di Ciuri Ciuri, ma con un ritmo e un’atmosfera completamente diversi. Da lì ho iniziato a esprimere tutto quello che pensavo dei siciliani, ma in realtà parlavo soprattutto di me stesso. Sono siciliano, nato e cresciuto a Trapani, quindi parlavo di me. È un canto di protesta contro un nostro modo di agire e di pensare che, nel corso dei secoli, è cambiato molto poco”.

Oggi crede ancora in ciò che aveva scritto?

“Sì. Sono un emigrato di lungo corso. Soltanto nell’ultima fase sono lontano dalla Sicilia dal 2014. Torno nell’isola una o due volte l’anno, ma non è cambiato nulla, anzi. Per ciò che riguarda i miei interessi, cioè la cultura musicale, le produzioni e i nuovi talenti, tutto è fermo. Ci sono meno spazi in cui suonare, meno professionalità e moltissime tribute band. Quasi nessuno realizza più musica originale. A parte due o tre realtà che resistono, non succede nulla. Conta poco ciò che emerge dai social. Ci sono persone bravissime, come Delia Puglisi, a cui voglio molto bene, ma non vedo nessuno disposto a mettersi davvero in gioco. Nessuno che si ritrovi in garage per creare nuovi progetti. È un momento molto difficile per la musica in Italia e ancora di più in Sicilia”.

Ha lasciato la Sicilia cercando forse se stesso, il suo posto nel mondo, la sua musica. Che cosa le ha dato Londra?

“Tutto. Mi ha trasformato nel professionista che sono oggi. Mi ha insegnato come ci si comporta a livello internazionale, come si lavora con gli altri e per gli altri. Mi ha insegnato anche la puntualità vera, che significa arrivare dieci minuti prima. Non basta essere talentuosi o bravi: quello conta per il quaranta per cento. Il resto consiste nell’essere affidabili, puntuali, preparati e capaci di non creare problemi. Londra mi ha arricchito moltissimo anche sul piano umano. Ho suonato con persone provenienti da tutto il mondo: giapponesi, sudafricani, brasiliani, australiani, irlandesi. Una volta ho suonato tre volte nella stessa giornata con un gruppo di irlandesi, esibendomi in tre pub diversi. Oggi sono il risultato di tutto quello che mi è accaduto da quando avevo quattordici o quindici anni e Londra è stata la ciliegina sulla torta”.

Ha iniziato a suonare molto presto. Se non sbaglio, aveva sei anni quando ha cominciato con il pianoforte classico. Perché ha iniziato a suonare?

“Non ricordo il momento preciso, ero troppo piccolo. La musica è sempre stata parte della mia vita. Il merito è di mio padre, che era capitano di lungo corso e aveva un grande talento musicale. Suonava diversi strumenti, ma sempre per hobby. Credo che sia stato il desiderio di imitare una persona speciale come lui ad avvicinarmi alla musica”.

Quando ha capito che quella sarebbe stata la sua strada?

“Avevo quindici o sedici anni. Suonavo in una band di Trapani che si chiamava Open Group. Fummo invitati a un festival a Bologna perché proponevamo reggae e fusion etnica con testi in italiano, inglese e siciliano. Lì ho capito che volevo davvero fare quella vita”.

Che cosa le ha dato la musica, al di là del mestiere? È stata terapeutica?

“La musica dovrebbe essere una materia obbligatoria per tutti. Insegna il rispetto, l’ascolto e la voglia di migliorare. Tutti guardano, ma pochi ascoltano. Anche quando si suona. Molti vogliono mostrare ciò che sanno fare, ma non mettono il proprio talento al servizio della canzone. Se posso usare un paragone calcistico, c’è un momento per fare il difensore e un momento per fare il centravanti. Bisogna capire quando parlare e quando ascoltare. Altrimenti non è più un confronto, ma un monologo. Inoltre, le esperienze musicali vissute con persone di un certo livello, non soltanto artistico ma anche umano, arricchiscono profondamente”.

E che cosa le ha tolto la musica?

“Mi ha tolto la possibilità di trascorrere tutto il tempo che avrei voluto con i miei figli. Tra concerti, lavoro e viaggi, li vedo poco”.

Uno dei suoi figli compare anche in questo album.

“No, non compare direttamente. Però c’è un brano che si intitola Father and Son, che abbiamo creato insieme nel mio studio mobile a Londra. Era una jam session tra padre e figlio. È rimasta registrata e mi sono reso conto che aveva del potenziale. Lui è un batterista professionista, suona con Davide Shorty, ha un progetto personale che si chiama Joe Allotta e ha già pubblicato due EP e un album. Ha trent’anni, non è più un ragazzo”.

Secondo lei quella passione è stata ereditata o trasmessa?

“Se non c’è talento, non si può suonare. Si può imitare quanto si vuole, ma il talento è indispensabile. La passione è un elemento particolare: può essere innata, arrivare più tardi o svilupparsi con il tempo. Mio figlio è semplicemente molto talentuoso e ama fare il musicista. Ho anche un’altra figlia, Giulia, che è molto talentuosa, ma non ha alcun interesse per la musica. Sta terminando gli studi in antropologia a Bologna e vuole seguire un’altra strada”.

Com’è arrivata la famosa chiamata degli Incognito?

“A un certo punto avevano bisogno di un nuovo tastierista. Suonavo già con alcuni membri della band in altre situazioni londinesi e il mio nome è stato fatto più volte. Alla fine, mi hanno chiamato. Per me è stata un’esperienza enorme, perché gli Incognito sono una delle formazioni che ascolto da sempre. Li seguo dal 1992 o 1993. Con loro ho suonato negli Stati Uniti, in Giappone, in Sudafrica e in tutta Europa. Siamo stati ovunque e continueremo a viaggiare. Ormai siamo una famiglia. Sono persone straordinarie, grandi musicisti e grandi esseri umani”.

Questo ha appagato la sua ambizione?

“Mai. Adesso è uscito il mio disco e voglio promuovere la mia musica. Voglio portarla ovunque e suonarla dal vivo il più possibile”.

Ha mai avuto paura che l’ambizione potesse trasformarsi in ossessione?

“A volte sono arrabbiato con me stesso perché mi considero pigro. Mi piacerebbe che la mia ambizione diventasse ancora di più una sorta di ossessione, perché riuscirei a fare molto di più. Mi sveglio al mattino pensando alla musica e vado a dormire pensando alla musica. Durante la giornata faccio musica in qualunque forma: la pianifico, la registro, studio, compongo, mi esercito, suono per altri o semplicemente per piacere personale”.

Che cosa significa per lei la parola successo?

“Essere felici facendo ciò che si ama. Questo è il successo. Quando si torna a letto e si pensa che sia stata una giornata straordinaria. Non importa quanti soldi si siano guadagnati o quanto importante fosse quell’occasione. Conta sentirsi soddisfatti alla fine della giornata”.

Che cosa pensa di avere sottovalutato da giovane?

“L’unico aspetto che ho sottovalutato è che avrei dovuto dare il mille per cento fin dall’inizio. Pensavo che, dal momento che era qualcosa che mi veniva naturale, avrei potuto cavarmela con meno fatica. Invece oggi mi ritrovo a passare giornate intere su un singolo passaggio di dieci secondi”.

Non la spaventava andare via dalla Sicilia?

“No. Ho cominciato a viaggiare molto presto. A ventun anni lavoravo già nei villaggi turistici come pianista e animatore. A sedici o diciassette anni partecipavo a festival tra Roma, Bologna e Firenze. Ho sempre saputo che avrei dovuto cercare altrove ciò di cui avevo bisogno. In Sicilia vedevo troppa chiusura, troppe lobby e troppi circoli ristretti di musicisti. Persone che si sentivano arrivate e guardavano gli altri dall’alto in basso. Per questo ho sempre preferito cercare opportunità altrove”.

Anche fuori dalla Sicilia ha trovato lo stesso atteggiamento?

“Sì, certo. Anche a Roma e a Firenze. I musicisti italiani spesso non vanno nemmeno ad ascoltare i loro colleghi. Non spendono neppure un euro per sostenerli. A Londra, invece, prendevo l’autobus anche da solo per andare agli showcase dei miei amici musicisti. Se un musicista non sostiene gli altri, quale significato può avere tutto questo?”.

Come osserva i cambiamenti dell’industria musicale negli ultimi anni?

“Tutte queste nuove tecnologie, compresa l’intelligenza artificiale, sono strumenti. Però chi deve suonare non può limitarsi a fingere di farlo. L’intelligenza artificiale non può sostituire i creativi né chi sale su un palco. Una macchina può essere istruita, ma non pensa e soprattutto non prova emozioni. Si può fare qualunque cosa con le applicazioni, ma poi chi sale sul palco? Un robot? Poi ci sono i talent show, gli artisti costruiti e Festival di Sanremo ostaggio dei talent. Ogni tanto qualcuno mi propone di partecipare a The Voice Senior, ma preferisco lasciar perdere”.

Dove trova l’ispirazione?

“Ovunque. Oppure da nessuna parte. A volte dentro me stesso, altre volte in ciò che accade intorno a me. Bisogna lasciarsi andare, essere delle spugne, essere pronti, saper ascoltare e osservare. A volte si ascolta con gli occhi e altre volte si guarda con le orecchie”.

La musica l’ha mai tradita?

“No, non mi ha mai tradito. Semmai sono stato io a tradire lei. Ci sono stati momenti in cui pensavo che mio padre avesse ragione e che la musica dovesse restare soltanto un hobby. Poi, per fortuna, ho capito che dovevo andare via e cercare nuove opportunità altrove”.

Quando torna in Sicilia, qual è la prima cosa che cerca?

“La mia famiglia, gli amici di sempre e i luoghi della mia vita. Il porto peschereccio, Torre di Ligny, il corso, il bar Colonna, piazzetta Cuba. Tutti i posti in cui sono nato e cresciuto. Trapani sarà sempre casa mia. Adesso mi sono trasferito in Sète, ma Londra resta la mia base operativa. Sto viaggiando moltissimo. Casa è il luogo in cui si sta bene. Però la mia vera casa, quella in cui sono nato, resta Trapani. Forse un giorno, quando non avrò più voglia o forza di andare in tour, tornerò lì”.

Però quel momento sembra ancora lontano.

“Non mi sento appagato per niente. Ho ancora moltissima voglia di fare nuovi progetti. Ho appena investito molto per realizzare il mio disco, quindi devo continuare a correre. In questo periodo lo sto presentando in diversi luoghi. Sono stato a Trapani e a Trecastagni. A Trecastagni abbiamo suonato in uno spazio artistico polifunzionale ricavato da un vecchio cinema. È stato bellissimo, molto emozionante. I ragazzi hanno suonato benissimo e il suono era meraviglioso. Sono sempre in viaggio”.