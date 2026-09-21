Chico Forti in semilibertà, la decisione del tribunale di sorveglianza di Verona dopo 26 anni di carcere
Chico Forti ottiene la semilibertà dopo 26 anni di carcere: la decisione del tribunale sull'imprenditore condannato negli Usa per la morte di Dale Pike
Chico Forti esce dal carcere di Verona in regime di semilibertà. Lo ha deciso il tribunale di sorveglianza pronunciandosi sulla richiesta degli avvocati dell’ex imprenditore trentino, condannato all’ergastolo negli Usa per la morte di Dale Pike nel 1998 a Miami. Dopo trascorsi 26 anni in cella, il 67enne potrà chiedere adesso la libertà condizionale.
- La concessione della semilibertà a Chico Forti
- L'udienza per la libertà condizionale
- Gli anni in carcere
La concessione della semilibertà a Chico Forti
La decisione del tribunale di sorveglianza di Verona è arrivata in seguito all’udienza di mercoledì 16 settembre, accogliendo l’istanza degli avvocati Carlo Dalla Vedova e Alessandro Favazza, che difendono Chico Forti.
Dopo il suo rimpatrio in Italia nel 2024, l’ex campione di vela e windsurf beneficia dal dicembre 2025 di 40 ore di attività di volontariato e della possibilità di lavorare fuori dal carcere. Come avvenuto in questi mesi, dunque, il 67enne potrà continuare a uscire dal penitenziario veronese di Montorio, ma potrà rientrare soltanto per la notte.
L’udienza per la libertà condizionale
Non si tratta di una misura alternativa alla detenzione, ma di un passaggio fondamentale nel percorso di reinserimento del condannato attraverso una modalità di esecuzione della pena, per quanto parziale, all’interno della società libera, in favore del consolidamento dell’evoluzione positiva della personalità del carcerato.
“Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all’internato di trascorrere parte del giorno fuori dell’istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale” si legge all’art. 48, comma primo, dell’Ordinamento penitenziario.
La semilibertà concessa dal collegio rappresenta il presupposto per il prossimo passo della libertà condizionale, che verrà richiesta nell’udienza fissata per il 24 febbraio 2027.
Un’istanza già avanzata dalla difesa dell’ex imprenditore trentino a settembre 2025, ma rigettata dai giudici e respinta anche con il successivo ricorso in Cassazione.
Gli anni in carcere
Prima di continuare a scontare la pena nel carcere di Verona, Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida dopo la condanna all’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike, il 42enne ucciso con due colpi di pistola nel febbraio 1998 a Miami, di cui si è sempre dichiarato innocente.
Come ricorda il Corriere della Sera, della sua innocenza si è detto convinto più volte anche lo stesso fratello della vittima, Bradley Pike, presente in aula durante l’ultima udienza del tribunale di sorveglianza.