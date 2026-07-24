Chico Forti "innocente" secondo il fratello Dale Pike, per lui l'autore dell'omicidio sarebbe Thomas Knott

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La vicenda giudiziaria di Enrico Forti, noto come Chico Forti, rappresenta uno dei casi di cronaca più complessi e discussi degli ultimi decenni. Ex atleta di windsurf e produttore televisivo, Forti è stato al centro di un lungo e travagliato iter processuale negli Stati Uniti, culminato con una condanna all’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike avvenuto il 15 febbraio 1998.

L’omicidio di Dale Pike e la condanna

Nel febbraio del 1998, il ritrovamento del corpo senza vita di Dale Pike su una spiaggia di Miami diede subito il via alle indagini della polizia statunitense.

Gli inquirenti focalizzarono l’attenzione sulle trattative immobiliari condotte da Chico Forti con Anthony Pike, padre della vittima, per l’acquisto del Pikes Hotel di Ibiza.

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Secondo la ricostruzione dell’accusa, il movente del delitto risiedeva nella volontà di coprire una truffa ai danni dell’anziano proprietario.

Nel 2000, la giuria emise la sentenza di condanna alla massima pena per Forti, che si è sempre proclamato innocente.

Il rientro di Chico Forti in Italia

Gli sviluppi della vicenda hanno riguardato per oltre vent’anni sia la diplomazia che la magistratura italiana. Dopo una lunga detenzione nei penitenziari americani, Chico Forti ha ottenuto il trasferimento in Italia nel maggio del 2024, in seguito all’accordo con le autorità statunitensi e al riconoscimento della sentenza da parte del tribunale di Trento.

Scontata la pena inizialmente a Rebibbia e poi a Verona, a Forti sono stati concessi i primi permessi di lavoro; la Corte di Cassazione ha tuttavia confermato la necessità della carcerazione per il delitto legato alla morte di Dale Pike.

Forti innocente secondo il fratello della vittima: il motivo

Il 24 luglio Quarto Grado ha mandato in onda l’intervista a Bradley Pike, fratello di Dale Pike, vittima dell’omicidio per il quale Chico Forti è stato condannato dalle autorità statunitensi.

Bradley è convinto che Forti sia innocente. Una posizione, la sua, maturata dopo tanti anni. Inizialmente era convinto che l’ex surfista “potesse essere in qualche modo coinvolto”, ma non che avesse avuto un ruolo materiale nella morte del fratello. A convincerlo della totale estraneità di Forti dal delitto del fratello Dale è stato un contatto dell’emittente CBS 24 Hours, che gli avrebbe dato l’opportunità di leggere “le 3500 pagine di trascrizione” in cui ha trovato “tutte le prove, le incongruenze e le contraddizioni”.

Elementi, questi, che lo hanno portato a considerare fallace “la ricostruzione di molte cose”, portandolo anche a pensare che le indagini siano state “davvero molto approssimative“.

Il vero colpevole, secondo Bradley Pike

Bradley Pike, quindi, è convinto che l’assassino di suo fratello Dale sia Thomas Knott, un vecchio cliente di suo padre Anthony che il 15 febbraio 1998, giorno in cui Dale fu ucciso, organizzò una festa.

Bradley è convinto che quella festa servisse a Knott per costruirsi un alibi. Eppure di recente, il fratello della vittima sarebbe entrato in contatto con la moglie di Knott che gli avrebbe detto: “Mi porto dentro questa cosa da molti anni: Thomas Knott ha lasciato la festa per due ore“.