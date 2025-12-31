Chico Forti ottiene permessi per lavorare fuori dal carcere: insegnerà windsurf e farà volontariato

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Nuovi permessi per Chico Forti, l’imprenditore condannato all’ergastolo per omicidio negli Usa e riportato in Italia nel 2024. Il tribunale di sorveglianza di Venezia gli ha concesso il permesso per uscire dal carcere di Verona per lavoro esterno, volontariato e corsi professionali. Forti potrà quindi lasciare la cella di giorno per insegnare windsurf ai giovani con disabilità, frequentare un corso per pizzaioli e fare volontariato con anziani.

Nuovi permessi per Chico Forti

Chico Forti ha ottenuto dal tribunale di sorveglianza di Venezia il permesso per lavorare fuori dal carcere di Verona. Lo riporta Il Gazzettino.

L’imprenditore, riportato in Italia lo scorso anno dopo aver passato oltre vent’anni in carcere negli Stati Uniti, ha ottenuto permessi per lavoro esterno, volontariato e corsi professionali.

ANSA Il carcere di Verona dove è detenuto Chico Forti

Lo scorso febbraio Forti aveva ottenuto permessi per visitare la madre a Trento, e da giugno può frequentare le aule studio del carcere veronese di Montorio.

A settembre invece il tribunale di sorveglianza ha respinto la richiesta dei suoi legali per la libertà condizionata.

Insegnerà windsurf e farà volontariato

Chico Forti è detenuto nel carcere di Verona dal maggio 2024, dopo aver trascorso più di 20 anni in prigione negli Stati Uniti, dove è stato condannato all’ergastolo per omicidio.

Ora potrà uscire dal penitenziario durante il giorno per fare una serie di attività.

Forti frequenterà un corso di formazione professionale per pizzaioli, farà volontariato con anziani e insegnerà windsurf ai disabili.

Proprio lo sport di cui era campione e che portò al quiz televisivo Telemike nel 1990.

La storia giudiziaria di Chico Forti

Nel 2000 Chico Forti è stato condannato all’ergastolo negli Stati Uniti per l’omicidio di Dale Pike, 42enne figlio di un imprenditore australiano con il quale stava trattando l’acquisto di un hotel a Ibiza.

Forti viveva da diversi anni a Miami, dove si era trasferito da Trento grazie anche agli 80 milioni di lire vinti al quiz tv di Mike Buongiorno, e dove lavorava come organizzatore di eventi e nel campo immobiliare.

Forti ha trascorso oltre vent’anni in carcere negli Stati Uniti. Nel 2024, dopo una lunga trattativa tra il governo Meloni e l’amministrazione Trump, gli è stata concessa la possibilità di scontare la sua pena in Italia.