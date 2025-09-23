Chico Forti resta in carcere dopo la libertà vigilata negata, per lo zio "qualcuno vuole vederlo morire"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il Tribunale di sorveglianza di Verona ha deciso: Chico Forti resta in carcere. Respinta l’istanza presentata dai suoi legali per ottenere la libertà condizionale, richiesta formalmente lo scorso 17 settembre. A confermare la notizia è stato uno dei suoi difensori, l’avvocato Carlo Dalla Vedova, che ha dichiarato: “Siamo amareggiati, valuteremo il ricorso in Cassazione”. Secondo lo zio, Gianni, “qualcuno vuole vederlo morire”.

Chico Forti resta nel carcere di Montorio a Verona

Forti, condannato all’ergastolo nel 2000 negli Stati Uniti per l’omicidio dell’imprenditore australiano Dale Pike, da maggio 2024 è detenuto nel carcere di Montorio, a Verona, dopo essere rientrato in Italia grazie a un accordo internazionale.

La libertà condizionale sarebbe stata possibile perché Forti ha già trascorso oltre 26 anni in carcere, il minimo previsto dalla legge per chi è stato condannato all’ergastolo.

ANSA

Un manifesto per la liberazione di Chico Forti

In più, il trentino è stato sempre definito un “detenuto modello” e negli ultimi mesi ha ottenuto regolari permessi per far visita alla madre a Trento.

Secondo il Tribunale, però, come riportato da ANSA, mancherebbero due requisiti: il ravvedimento e il risarcimento del danno.

Forti si è sempre professato innocente e non ha mai ammesso responsabilità per la morte di Dale Pike, trovato senza vita il 15 febbraio 1998 su una spiaggia di Miami.

Per quanto riguarda il risarcimento, non esiste una parte civile: il padre della vittima, Anthony Pike, è morto da anni e il fratello Bradley ha addirittura espresso pubblicamente sostegno al 66enne trentino.

La storia giudiziaria di Chico Forti

Il nome di Chico Forti resta legato a una delle vicende giudiziarie più controverse degli ultimi decenni. Ex campione di vela e produttore televisivo, dopo aver vinto 80 milioni di lire al quiz “Telemike”, Forti si era trasferito a Miami, dove si era avvicinato al mondo immobiliare.

L’incontro con Dale Pike, figlio di un imprenditore australiano dal quale stava trattando l’acquisto di un hotel a Ibiza, segnò l’inizio del dramma.

Quando il corpo di Pike venne ritrovato senza vita nel febbraio 1998, Forti finì al centro delle indagini e, due anni dopo, arrivò la condanna all’ergastolo.

Una sentenza che il 66enne ha sempre definito ingiusta, denunciando un processo basato su prove deboli e testimonianze contraddittorie.

Il ricorso in Cassazione

La notifica del rigetto è arrivata poco dopo mezzogiorno del 23 settembre. Subito dopo, il legale veronese Alessandro Favazza ha informato il suo assistito.

Per Chico Forti la strada della libertà resta dunque in salita. I suoi avvocati hanno già annunciato la volontà di ricorrere in Cassazione, convinti che il loro assistito abbia già scontato una pena superiore a quella che gli sarebbe stata inflitta in Italia per lo stesso reato.

Il commento dello zio di Chico Forti

A commentare la mancata accettazione della libertà vigilata, è stato anche Gianni Forti, zio di Chico, che all’agenzia LaPresse ha dichiarato: “Dopo 27 anni di carcere, ci speravamo”.

Lo zio ha sottolineato come il nipote, detenuto a Montorio da sedici mesi dopo l’estradizione dagli Stati Uniti, “abbia avuto una condotta irreprensibile” e che, secondo la normativa italiana, “avrebbe diritto alla libertà condizionale”.

All’ANSA ha aggiunto che, secondo lui, “qualcuno lo odia al punto di volerlo vedere morire”.