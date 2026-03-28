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È stato tratto in arresto un uomo destinatario di un ordine di carcerazione a seguito di una lite avvenuta presso la stazione ferroviaria di Ravenna. L’uomo, coinvolto in un episodio di lesioni personali ai danni della figlia minore della sua ex compagna, è stato identificato dalla Polizia di Stato nella serata del 27 marzo e condotto in carcere per scontare 6 mesi di detenzione, come disposto dal Tribunale ordinario di Ravenna.

Il controllo e la scoperta dell’ordine di carcerazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto in seguito a un intervento richiesto al numero di emergenza 112 per una lite tra due persone nei pressi della stazione ferroviaria. Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti poco prima delle 23.00 del 27 marzo, rispondendo alla chiamata di un uomo che, tuttavia, ha poi scelto di non formalizzare alcuna denuncia in merito all’accaduto.

Durante le procedure di identificazione, i poliziotti hanno effettuato un controllo approfondito sul soggetto che aveva richiesto l’intervento. Attraverso la consultazione della banca dati delle Forze di Polizia, è emerso che sull’uomo gravava un ordine di cattura da eseguire. In particolare, era stata revocata la sospensione di un precedente decreto di esecuzione per la carcerazione, con conseguente ripristino dell’ordine di detenzione emesso dal Tribunale ordinario di Ravenna.

Il reato e la condanna

L’uomo risultava condannato a 6 mesi di reclusione per il reato di lesioni personali, commesso nel 2021 ai danni di una minore, figlia della sua ex compagna. Il provvedimento di carcerazione era stato emesso a seguito della revoca della sospensione precedentemente concessa, rendendo così esecutivo l’ordine di detenzione.

Le procedure di arresto e la traduzione in carcere

Dopo essere stato accompagnato presso gli Uffici della Questura, l’uomo è stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici di rito. Nella mattinata successiva, è stato trasferito presso la Casa Circondariale locale, dove sconterà la pena prevista dall’ordine di carcerazione.

IPA